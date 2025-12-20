Pantone 2026: entenda o significado e como usar na sua casa

E o melhor? A Cor Pantone 2026 está vinculada ao elemento Metal, que está em sintonia com Estrela Regente de 2026 no Feng Shui Tradicional Chinês.
O Metal, na metafísica chinesa, está associado ao foco, planejamento, precisão, autoridade e organização. Além disso, sua frequência também promove paz, alegria serena e criatividade, qualidades que se casam perfeitamente com a proposta da Pantone para a cor Cloud Dancer.
Neste artigo, você entende como aplicar a Cor Pantone 2026 na sua cada e trabalho de acordo com o Feng Shui, trazendo equilíbrio energético, bem-estar e prosperidade em 2026.
Qual é a cor Pantone 2026?
A Cor Pantone 2026 é Cloud Dancer, um tom de branco suave, neutro e arejado.
Segundo a Pantone, essa nuance representa “uma brisa de ar fresco”: calma, serenidade e clareza em meio ao barulho do cotidiano.
É uma cor favorável para quem busca recomeços, leveza e versatilidade, tanto no nível pessoal quanto na decoração em 2026.
Do ponto de vista físico, o branco é a soma de todas as cores do espectro visível. Ele simboliza paz, renovação e, em algumas culturas, representa o luto. É um tom seguramente universal, que nos leva de volta ao equilíbrio e à serenidade.
No Feng Shui, as cores são classificadas entre cinco categorias energéticas ou elementos: Árvore, Fogo, Terra, Metal e Água. As cores branca, cinza e todos os tons metálicos estão vinculados à categoria Metal.
Mas fique tranquilo, pois a fase do Metal também é benéfica no centro dos imóveis durante este período. Já em relação aos 8 setores, em 2025, o Metal (Cor Pantone) pode estar presente no Nordeste e no Sudeste.
No Feng Shui, os tons metálicos, como dourado, prateado ou bronze, são considerados vibratoriamente mais ativos, enquanto as cores branca e cinza tendem a ser mais neutras em termos de energia.
Isso significa que você pode usar a cor Pantone Cloud Dancer em qualquer lugar da sua casa. Ao acrescentar objetos associados a outras categorias, como Árvore ou Fogo, por exemplo, a vibração destes é que acabará prevalecendo.
Isso torna a cor Pantone 2026 realmente versátil e útil em todos os ambientes!