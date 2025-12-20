Especialistas em Astrologia e Tarot se tornam time de inteligência estratégica para planejamento pessoal

Em mais de duas décadas como empreendedora, vivenciei em primeira mão que o planejamento estratégico tradicional não dá conta das mudanças. Foi isso que me levou a uma fonte que, para muitos, pode parecer inusitada: a sabedoria ancestral, ou o que chamo hoje de Inteligência Estratégica Pessoal.
Minha experiência de mais de 21 anos à frente do Personare, recorrendo a um time de astrólogos, tarólogos e numerólogos, me mostrou que o autoconhecimento profundo é a maior vantagem competitiva que podemos ter.
Para mim, esse suporte nunca foi apenas sobre previsões. Funcionou como um time de inteligência estratégica pessoal, que orientou decisões em momentos cruciais da minha jornada.
E não sou a única. Figuras de alto impacto social validam essa tese diariamente.
A cantora Anitta, por exemplo, utiliza o auxílio astrológico para planejar o timing de lançamentos de músicas e movimentos de carreira.
Lady Gaga já admitiu publicamente consultar sua “equipe espiritual” para definir a estratégia e a época de suas turnês, garantindo que a energia esteja favorável à expansão e ao sucesso.
Inteligência estratégica para todas as áreas da vida
É um fato: no mundo dos negócios, planejamento estratégico é vital. Na vida pessoal, ele costuma ser perigosamente negligenciado.
Mas e se fosse possível aplicar a mesma inteligência estratégica usada para alavancar uma empresa para transformar todas as áreas da sua vida?
Percebi que a leitura antecipada de previsões e o conhecimento detalhado do Mapa Astral me dava as ferramentas necessárias para não somente para a gestão empresarial, mas também para planejar a minha própria vida com antecedência.
Essa aplicação estratégica me permite:
Reduzir riscos: antecipar períodos desafiadores para ajustar cronogramas, adiar grandes lançamentos ou simplesmente focar em estabilizar a situação.
Ampliar oportunidades: entender, com clareza, quais ciclos estão favorecidos (seja na carreira, finanças ou relacionamentos) para que eu aplique minhas maiores forças pessoais no momento exato.
Tomar melhores decisões: ter clareza sobre meu potencial individual e o timing adequado para agir. Troco a ansiedade pela tranquilidade de estar no caminho certo.
Meu foco: democratizar o acesso à “virada de chave”
Ao longo de mais de duas décadas, comprovei que o acesso a essas previsões e orientações é a chave para a estabilidade e o sucesso. E eu queria levar essa mesma ‘virada de chave’ ao maior número de pessoas, em um formato acessível e contínuo.
Em um cenário onde a precisão e o conhecimento das forças internas são ativos cruciais, posso afirmar: a Astrologia e o Tarot deixaram de ser práticas místicas para se tornarem parte de um novo e poderoso modelo de gestão pessoal e profissional.
E essa é a estratégia que fez o Personare crescer por 21 anos.
