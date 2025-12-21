Pantone 2026: entenda o significado e como usar na sua casa

Saiu a Cor Pantone 2026: Cloud Dancer (PANTONE 11-4201). Pela primeira vez desde que a Pantone começou a eleger uma cor para o ano, em 1999, um tom de branco foi escolhido pela marca.

Descubra aqui qual é a cor de 2026

E o melhor? A Cor Pantone 2026 está vinculada ao elemento Metal, que está em sintonia com Estrela Regente de 2026 no Feng Shui Tradicional Chinês.

O Metal, na metafísica chinesa, está associado ao foco, planejamento, precisão, autoridade e organização. Além disso, sua frequência também promove paz, alegria serena e criatividade, qualidades que se casam perfeitamente com a proposta da Pantone para a cor Cloud Dancer.

Neste artigo, você entende como aplicar a Cor Pantone 2026 na sua cada e trabalho de acordo com o Feng Shui, trazendo equilíbrio energético, bem-estar e prosperidade em 2026.

Qual é a cor Pantone 2026?

A Cor Pantone 2026 é Cloud Dancer, um tom de branco suave, neutro e arejado.

Segundo a Pantone, essa nuance representa “uma brisa de ar fresco”: calma, serenidade e clareza em meio ao barulho do cotidiano.

É uma cor favorável para quem busca recomeços, leveza e versatilidade, tanto no nível pessoal quanto na decoração em 2026.