Cores para casa 2026: entenda as tendências e como usar (Feng Shui)

Se você está planejando renovar os ambientes, a escolha das cores para casa 2026 é o ponto de partida ideal para transformar a energia do seu lar. Mais do que estética, as tonalidades ditam o clima e o bem-estar dos moradores.

Descubra aqui qual é a cor de 2026 pela Terapia das Cores

Neste ciclo, temos uma “coincidência” energética poderosa entre as grandes marcas e a astrologia chinesa. A Pantone elegeu o branco (Cloud Dancer), a Coral aposta na vibração do Azul Puro, e a Suvinil traz o acolhimento do Tempestade e do Cipó da Amazônia.

Descubra como unir essas tendências ao equilíbrio energético usando o Feng Shui.

Quais são as principais cores para casa em 2026?

As tendências para 2026 apontam para um desejo coletivo de desacelerar, buscar clareza mental e fluidez emocional. As principais apostas são:

Cloud Dancer (Pantone): Um branco suave que remete à paz e novos começos. Azul Puro (Coral): Um azul vibrante que simboliza equilíbrio e autenticidade. Tempestade e Cipó da Amazônia (Suvinil): Tons de rosa acinzentado e verde para acolhimento e conexão natural.

Abaixo, explicamos como usar cada uma delas com a sabedoria do Feng Shui.

Cores para casa 2026 e o Feng Shui

O Feng Shui é um conhecimento milenar chinês que, além de promover a harmonia nos ambientes, também ensina a usar a energia das cores para fortalecer objetivos específicos no seu dia a dia.

O uso de Cores no Feng Shui se diferencia, em alguns aspectos, da Teoria das Cores aplicada no ocidente. A divisão das tonalidades é feita com base na teoria dos 5 Elementos Chineses, e as propriedades das cores seguem essa classificação.

Veja um resumo:

Água

Cores: preto, azul marinho, azul cobalto

Traz fluidez, boa comunicação, empatia, estimula o aprofundamento nos estudos.

Influencia os ouvidos, rins, circulação e aparelho reprodutor.

Em excesso pode acarretar tristeza, engano, solidão.

Árvore

Cores: todos os tons de verde, azul celeste, azul turquesa

Traz proatividade, impulsividade, competitividade, generosidade.

Influencia os músculos, o fígado, os pés e as vias aéreas superiores.

Em excesso pode acarretar ganância, agressividade, insônia.

Fogo

Cores: vermelho, laranja, rosa, púrpura, violeta

Traz alegria, entusiasmo, fama, cooperação, união.

Influencia o coração, os olhos e o intestino delgado.

Em excesso pode acarretar confusão mental, agitação, taquicardia.

Terra

Cores: amarelo, marrom, bege, caramelo

Traz estabilidade, confiabilidade, economia, firmeza.

Influencia o estômago, o baço, o nariz, o quadril e as mãos.

Em excesso pode acarretar teimosia, rigidez, estagnação.

Metal

Cores: dourado, prateado, branco, off-white e cinza

Traz objetividade, foco, planejamento, autoridade.

Influencia o pulmão, o intestino grosso, a pele, a boca e a cabeça.

Em excesso pode acarretar estresse, crueldade, autoritarismo.

Cor Pantone 2026

A Pantone escolheu o Cloud Dancer (Pantone 11-4201), um tom de branco “off-white” arejado. No Feng Shui, o branco pertence ao Elemento Metal.

A função energética

O que estimula: O Metal está associado ao foco, planejamento, precisão e à capacidade de definir limites saudáveis.

O Metal está associado ao foco, planejamento, precisão e à capacidade de definir limites saudáveis. Conexão com 2026: Como o Metal “gera” a Água no ciclo dos elementos, usar esta cor em 2026 dá força e suporte para que a energia do ano flua sem obstáculos. É a base estrutural para seus projetos.

Onde aplicar: Ideal para o Centro do imóvel (para estabilidade) e setores Noroeste e Sul (para drenar energias desafiadoras do ano).

Pantone escolheu o Cloud Dancer (Pantone 11-4201)

Cor Coral 2026

A Tintas Coral, baseada no estudo ColourFutures, elegeu o Azul Puro como a Cor do Ano 2026. Segundo a marca, o tom simboliza clareza em tempos de excesso de estímulos. Para o Feng Shui, essa escolha não poderia ser mais perfeita.

Por que o Azul é a “alma” de 2026?

O ano de 2026 será regido pela Estrela 1, cuja natureza é o Elemento Água.

Sincronia total: O Azul Puro é a representação visual exata do Elemento Água. Ele favorece a comunicação, a sabedoria profunda, a carreira e o fluxo da vida.

O Azul Puro é a representação visual exata do Elemento Água. Ele favorece a comunicação, a sabedoria profunda, a carreira e o fluxo da vida. Efeito terapêutico: Em um mundo acelerado, a Água traz a capacidade de contornar obstáculos com suavidade, em vez de bater de frente. O azul convida a “desacelerar para fluir melhor”.

Tintas Coral elegeu o Azul Puro

Cores Suvinil 2026

Primeira marca a anunciar as tendências para o próximo ano, a Suvinil definiu as cores Tempestade (um tom de rosa acinzentado) e Cipó da Amazônia (verde oliva outonal), a partir de uma pesquisa de tendências chamada Co(r)existir 2026.

Vamos ver como a energia de cada uma das principais cores de 2026 se manifesta na sua casa:

Tempestade (Rosa Acinzentado):

Cor Tempestade – rosa com o drama da composição mais acinzentada

Função Energética: Esse tom é uma mistura dos elementos Metal e Fogo, e gera uma espécie de introspecção dinâmica, favorecendo o foco e o planejamento, voltados para a ação imediata porém serena.

Esse tom é uma mistura dos elementos Metal e Fogo, e gera uma espécie de introspecção dinâmica, favorecendo o foco e o planejamento, voltados para a ação imediata porém serena. Sugestão de Aplicação: É um tom bastante adequado para uma área de home-office e também para a sala de estar, equilibrando expansão e introspecção na medida certa.

É um tom bastante adequado para uma área de home-office e também para a sala de estar, equilibrando expansão e introspecção na medida certa. Cuidados: No quarto de dormir, pode gerar dificuldade de acalmar a mente. Combine com tons de Terra ou Água para trazer mais relaxamento.

Cipó da Amazônia (Verde Oliva):

Cipó da Amazônia é um verde-amarelado tem um aspecto fresco e consegue se adaptar bem a qualquer espaço

Função Energética: Representa o Elemento Árvore já amadurecido, sendo sinônimo de crescimento calmo, renovação e movimento suave. Excelente para locais onde se quer estimular o dinamismo, sem excessos.

Representa o Elemento Árvore já amadurecido, sendo sinônimo de crescimento calmo, renovação e movimento suave. Excelente para locais onde se quer estimular o dinamismo, sem excessos. Sugestão de Aplicação: É um tom versátil, que remete à natureza e pode ser usado em qualquer ambiente da casa, desde a cozinha até o quarto.

É um tom versátil, que remete à natureza e pode ser usado em qualquer ambiente da casa, desde a cozinha até o quarto. Cuidados: Se você tem tendência à insônia, prefira usar esta cor em detalhes da decoração, e não em grandes extensões. Ou combine-a com um pouco de azul-marinho, ou preto, acalmando a energia do quarto.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

contato@alinemendes.com.br

