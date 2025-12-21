O café é a segunda bebida mais consumida no mundo – atrás somente da água. Mas você sabe como beber café sem prejudicar sua saúde?

A maioria das pessoas conhece a cafeína, mas o café tem muitos outros compostos bioativos que podem trazer benefícios para a saúde. Porém, o excesso pode ser prejudicial.

Convidamos a nutricionista Amanda Regina, a terapeuta Ayurveda Deborah Ocampo e a aromaterapeuta Solange Lima para compartilhar informações importantes sobre o café, assim, você pode aproveitar seus benefícios e tentar evitar os prejuízos.

Benefícios do café

Melhora o desempenho mental: o café ajuda a aumentar o foco e a concentração. Por isso é indicado para começar o dia, pois pode aumentar a produtividade.

quando ingerido antes de praticar atividade física, o café aumenta a disposição e, com isso, auxilia na queima de gordura, além de diminuir a sensação de cansaço pós-exercícios.

Poderoso antioxidante : a bebida é rica em antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele e até mesmo a várias doenças, como problemas do coração. Veja aqui outros alimentos antioxidantes.

Prevenção de doenças : estudos têm demonstrado que o consumo do café previne doenças como diabetes, Parkinson e Alzheimer, e ainda reduz risco de depressão e consumo de drogas ilícitas.

Aroma de café é estimulante: o cheiro do café estimula a mente e o corpo, desperta e dá disposição, gerando movimento e ação. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se dispersar.

Aroma traz sensação de bem-estar: cheiro do café pode provocar sensações e trazer lembranças da nossa infância, ajuda a relaxar em conversas com os amigos e melhora o humor, ou seja, provoca uma sensação de bem-estar.

Cuidados com o café

Tenha cuidado com a quantidade: o consumo excessivo de café pode trazer alguns efeitos indesejados, como redução da oxigenação de neurônios, ação diurética excessiva (levando à perda de minerais e vitaminas) e pode agravar casos de ansiedade, insônia, dor de cabeça e até mesmo problemas gastrointestinais. Por isso, é recomendado que o consumo diário não ultrapasse as 3 ou 4 xícaras de café.

Por isso, é recomendado que o consumo diário não ultrapasse as 3 ou 4 xícaras de café.

Observe o limite de horário : consumir café perto da hora de dormir pode atrapalhar seu sono, principalmente com o passar dos anos, pois a sensibilidade aumenta esses efeitos. O recomendado é limitar o consumo em até 8 horas antes do horário de dormir. Se você for mais tolerante, pode ser até 4 horas.

Evite açúcar refinado: o ideal é beber sem açúcar. Você pode começar reduzindo a cada xícara até parar. Mas se você precisar adoçar o café, prefira açúcares não refinados, como mascavo, demerara ou de coco.

Não tome café em jejum : tomar café em jejum, assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo. O melhor é tomar um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Esse é um dos 23 hábitos saudáveis que você pode incluir na sua vida (veja todos aqui) .

Fique atento aos valores do colesterol: o café contém uma substância gordurosa que pode elevar os níveis.

Não esqueça da água!!! Pelo café ser diurético, capriche na ingestão de água para compensar e não haver perdas de minerais. Saiba aqui tudo sobre a quantidade ideal de água.

Se conheça!

Cada pessoa tem níveis diferentes de tolerância, por isso, é importante perceber como você se sente ao consumi-lo. Não apenas logo depois, mas também o seu sono, a sua concentração e a disposição ao longo dos dias.

É sempre indicado consultar um profissional de saúde para avaliar a quantidade de café adequada ao seu organismo.

