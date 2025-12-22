Você já está se perguntando como será 2026? Se ainda não, vale começar agora. Segundo a Astrologia, 2026 não é um ano “leve”, mas cheio de oportunidades para quem topar agir, se reposicionar e semear bons hábitos para colher até o fim do ciclo.

Mas cada signo vive tudo isso de um jeito: na carreira, na vida amorosa, nas finanças ou no autoconhecimento.

Veja aqui as previsões completas para os signos em 2026

De Áries, que entra em um dos anos mais importantes da década, até Peixes, que vive um ciclo forte de expansão interior, 2026 não é sobre zona de conforto. É sobre escolhas, coragem e protagonismo.

A seguir, os astrólogos do Personare Nai Tomayno e Yub Miranda revelam como será 2026 para cada signo. Atenção: signo solar e Ascendente – se não sabe os seus, confira aqui no Mapa Astral.

Como será o ano de Áries em 2026

Para quem é de Áries ou tem Ascendente em Áries, 2026 é um ano-chave. Há uma grande concentração de energia no seu signo, indicando começos importantes, decisões corajosas e mais responsabilidade sobre a própria vida.

O clima geral para Áries é:

Foco em iniciativas novas : projetos, empreendimentos, mudanças de carreira.

: projetos, empreendimentos, mudanças de carreira. Necessidade de agir com mais estratégia , e não só no impulso.

, e não só no impulso. Chamado para amadurecer a forma como você lida com seu poder pessoal, inclusive em temas de dinheiro e trabalho.

Eclipses ativam áreas ligadas a amizades, grupos e planos de longo prazo. Isso pode trazer:

Novas pessoas entrando na sua vida.

Mudanças em redes, comunidades ou equipes.

Decisões importantes sobre os rumos que você quer para o futuro.

Veja aqui as previsões completas para Áries em 2026

Como será o ano de Touro em 2026

Em 2026, Touro vive oportunidades concentradas em dois eixos principais: comunicação/conhecimento e família/raízes.

Até 30 de junho, o céu favorece:

Estudos, cursos e especializações.

Produção de conteúdo, escrita, fala, ensino.

Conversas importantes com pessoas que ajudam você a se desenvolver.

É um ótimo período para transformar conhecimento em contatos, trabalhos e até novas fontes de renda.

A partir de 30 de junho, o foco vai para lar e família:

Possibilidade de mudança de casa ou melhoria no ambiente doméstico.

Fortalecimento dos laços familiares.

Resgate da ancestralidade e ressignificação de memórias do passado.

Eclipses mexem justamente com o eixo família–carreira, sugerindo mudanças que podem elevar essas áreas a um novo nível, mesmo que elas comecem com ajustes e desapegos.

Veja aqui as previsões completas para Touro em 2026

Como será o ano de Gêmeos em 2026

Para Gêmeos, 2026 aprofunda uma virada importante: Urano entra em Gêmeos e permanece por vários anos, marcando uma fase de revolução na forma como você pensa, se comunica e se apresenta.

O clima do ano é de:

Mais abertura para tecnologia, inovação e experimentação .

. Mudanças na imagem pessoal e no jeito de se expressar.

Vontade de romper com padrões antigos de comunicação.

É um excelente momento para:

Testar novos formatos (vídeos, podcasts, aulas, projetos digitais).

Usar a curiosidade típica de Gêmeos de forma mais focada.

Fazer ajustes na rotina para que suas ideias saiam do papel.

Projetos em grupo, redes e comunidades podem funcionar como trampolim para você se colocar no mundo com mais autenticidade.

Veja aqui as previsões completas para Gêmeos em 2026

Como será o ano de Câncer em 2026

Câncer vive um ano de crescimento emocional e reorganização das bases da vida.

Temas em destaque:

Expansão na vida pessoal, com oportunidades de aprofundar vínculos e criar uma base emocional mais segura.

Foco em projetos que tragam mais sentido para a rotina e para a forma como você cuida de quem ama.

para a rotina e para a forma como você cuida de quem ama. Ajustes em carreira e objetivos de longo prazo, pedindo mais clareza sobre o que realmente representa sucesso para você.

Eclipses ajudam a revisar crenças, estudos, viagens e planos de futuro. É um bom ano para aprender, ensinar, circular e, ao mesmo tempo, fortalecer o “ninho” interno e externo.

Veja aqui as previsões completas para Câncer em 2026

Como será o ano de Leão em 2026

Leão entra em 2026 com um forte convite para crescer através do conhecimento e da exposição.

O céu favorece:

Cursos, especializações, aprofundamento de estudos.

Atuação como pessoa que ensina, inspira ou compartilha saberes.

Viagens ou experiências que ampliam sua visão de mundo.

Eclipses no eixo Leão–Aquário mexem com:

Autoestima e identidade.

Relacionamentos, parcerias e associações.

Na vida afetiva, há potencial para novas histórias ou novos capítulos em relações já existentes, desde que você esteja disposto(a) a rever padrões e se abrir para formas mais saudáveis de se relacionar.

Veja aqui as previsões completas para Leão em 2026

Como será o ano de Virgem em 2026

Para Virgem, 2026 é um ano em que vida prática e mundo emocional passam por ajustes importantes.

Eclipses em Virgem–Peixes destacam:

Saúde física, mental e emocional.

Rotina, organização e equilíbrio entre trabalho e descanso.

Relações de troca, seja na vida pessoal ou profissional.

É um período para:

Revisar hábitos e compromissos.

Observar até que ponto você se sobrecarrega em função das outras pessoas.

Cuidar de si com o mesmo zelo que costuma ter com quem está à sua volta.

Ao mesmo tempo, temas ligados a intimidade, cura e compartilhamentos pedem mais profundidade e honestidade consigo.

Veja aqui as previsões completas para Virgem em 2026

Como será o ano de Libra em 2026

Libra vive um 2026 com relacionamentos e parcerias em primeiro plano.

Destaques do ano:

Revisão de contratos, acordos e expectativas afetivas e profissionais.

Necessidade de equilibrar melhor dar e receber.

Questionamento de vínculos que não respeitam o seu valor ou o valor da outra pessoa.

A energia forte em Áries, signo oposto a Libra, coloca foco em:

Autonomia dentro das relações.

Clareza sobre o que você quer construir a dois.

Coragem para ajustar, aprofundar ou encerrar algo, se for necessário.

É um ano para fortalecer parcerias que crescem junto com você — e liberar o que não acompanha seu processo.

Veja aqui as previsões completas para Libra em 2026

Como será o ano de Escorpião em 2026

Escorpião passa por um 2026 de transformação interna e revolução na maneira de se relacionar e trabalhar.

No campo afetivo, um ciclo importante de revisão pode trazer:

Reencontros com pessoas do passado.

Ressignificação de histórias e padrões de vínculo.

Necessidade de encarar temas como poder, controle, ciúmes e entrega.

Na carreira, há tendência a mudanças estruturais:

Mudança de área, modelo de trabalho ou nível de exposição.

Mais protagonismo em projetos que envolvem grupos, redes ou tecnologia.

Desejo de atuar de forma mais autêntica e menos engessada.

É um ano em que desapegar do que já não combina mais com quem você é abre espaço para conquistas mais alinhadas com a sua essência.

Veja aqui as previsões completas para Escorpião em 2026

Como será o ano de Sagitário em 2026

Para Sagitário, 2026 traz movimento em família, carreira, estudos e propósito.

Os trânsitos e eclipses do ano sugerem:

Possíveis mudanças de casa, cidade ou dinâmica familiar.

Projetos que envolvem ensino, comunicação, viagens ou expansão de conhecimento.

Decisões profissionais que impactam a vida pessoal, e vice-versa.

É um período ideal para:

Ajustar metas com mais realismo.

Definir um foco principal (como um grande objetivo para 2026).

Organizar os demais planos ao redor desse foco, evitando dispersão.

Quando você escolhe um rumo, o céu de 2026 ajuda a abrir caminhos.

Veja aqui as previsões completas para Sagitário em 2026

Como será o ano de Capricórnio em 2026

Capricórnio vive um ano em que comunicação, estudos e bases emocionais ganham força.

Tendências do ano:

Interesse maior em aprender, ensinar, falar em público ou produzir conteúdo.

Contato mais intenso com grupos, cursos ou ambientes em que o conhecimento é compartilhado.

Reestruturação da vida familiar, pedindo mais presença e responsabilidade em casa.

Temas financeiros continuam passando por mudanças profundas, incentivando:

Revisão da relação com dinheiro.

Reorganização de gastos, investimentos e prioridades materiais.

Busca por formas mais sustentáveis de viver e trabalhar.

Veja aqui as previsões completas para Capricórnio em 2026

Como será o ano de Aquário em 2026

Aquário continua em um ciclo de reconstrução de identidade e propósito.

Pontos fortes de 2026:

Transformações na forma como você se enxerga e se apresenta.

Mudanças em relacionamentos, parcerias e associações.

Necessidade de alinhar liberdade pessoal com responsabilidade nas relações.

Com eclipses no eixo Leão–Aquário, o tema “eu x o outro” fica em evidência:

Relações que apoiam seu caminho tendem a se fortalecer.

Vínculos que não acompanham sua evolução podem pedir ajustes ou encerramentos.

Fica ainda mais importante ter um objetivo central para 2026, para evitar dispersão.

Veja aqui as previsões completas para Aquário em 2026

Como será o ano de Peixes em 2026

Para Peixes, 2026 é um ano de autoconhecimento, cura e alinhamento entre espiritualidade e vida prática.

Em destaque:

Ajustes em rotinas, hábitos e saúde, especialmente em função dos eclipses em Virgem–Peixes.

Revisão da forma como você cuida do corpo, da mente e das emoções.

Necessidade de equilibrar o quanto você se doa com o quanto cuida de si.

Temas financeiros e de autovalor também pedem um olhar mais realista:

Planejamento para gastos ligados a casa, família e bem-estar.

Organização de prioridades para não assumir mais do que é possível.

Construção de uma segurança que seja material, mas também emocional.

Veja aqui as previsões completas para Peixes em 2026

