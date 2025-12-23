Passar Natal de verde engravida? O que a superstição e a Cromoterapia dizem

Na hora de escolher o look para a Ceia, muita gente hesita diante de uma superstição que tomou conta das redes sociais: passar o Natal de verde engravida.
A verdade é que, na visão da Cromoterapia, as cores não operam milagres sozinhas — elas são ferramentas que sinalizam intenções e estados vibracionais que você ativa com a sua consciência.
Aqui, a cromoterapeuta Solange Lima explica o que o tom verde realmente comunica, por que o mito viralizou e qual é a verdadeira cor da fertilidade.
De onde surgiu o mito do “Natal Verde”?
A crença ganhou status de “lenda urbana fashion” quando diversas celebridades engravidaram logo após passarem a virada natalina com a cor.
A ex-BBB Viih Tube usou verde no Natal de 2021 e, no ano seguinte, anunciou a chegada de Lua, sua primeira filha com Eliezer.
Além dela, a influenciadora Virginia Fonseca e a designer Jade Magalhães (esposa de Luan Santana) passaram o Natal de 2023 vestindo a cor e anunciaram gestações em 2024.
Nas redes sociais (TikTok e X/Twitter), a coincidência virou meme, criando uma egrégora (força coletiva de pensamento) de que o verde é um “imã de bebês”.
Porém, a gravidez de quem passou o Natal de verde não é mais do que uma coincidência.
Trata-se de uma coincidência curiosa, sem base científica. O verde atua na saúde e no equilíbrio, mas não há relação direta de causa e efeito entre a cor da roupa e a concepção física.
O que realmente significa passar Natal de verde?
Se o verde não é a “cor da gravidez” por definição, o que ele faz? Solange Lima detalha a frequência dessa cor:
- Equilíbrio e renovação: o verde é a única cor que não tem contraindicação. Ele é o ponto de equilíbrio do espectro solar. Usá-lo no Natal sinaliza um desejo profundo de sanidade, estabilidade e cura — seja física ou emocional.
- Conexão com o chakra cardíaco: o verde é a cor do chakra cardíaco (localizado no centro do peito). Ele não rege o útero (que é ligado ao Chakra Sacral/Laranja).
- Vitalidade e saúde: esta cor também é conhecida porque traz uma sensação de vitalidade e pode ser usada para energizar o corpo, ajudando na recuperação de energias, bem como a fortalecer o sistema imunológico.
- A “Fertilidade” da Natureza: a confusão acontece porque o verde é a cor da natureza, que é cíclica e fértil. Porém, na terapia das cores, essa fertilidade é simbólica: representa o crescimento de projetos, o florescer de ideias e a esperança.
Como usar o verde a seu favor?
Mesmo que você não esteja planejando filhos, o verde é uma escolha poderosa para a virada. Veja como intencionar:
- Para quem busca Paz Mental: Se o ano foi estressante, o verde atua como um “detox” mental, trazendo relaxamento e diminuindo o ritmo.
- Para Saúde Emocional: Está lidando com mágoas ou ansiedade? O verde ajuda a equilibrar as emoções, promovendo harmonia nas relações familiares durante a ceia.
- Para Cocriar Objetivos: Use o verde para visualizar seus sonhos crescendo e criando raízes fortes para o próximo ano.
“Quero engravidar”: qual cor usar?
Aqui entra o conhecimento técnico da especialista. Se o seu objetivo é fertilidade física, a Cromoterapia indica outro tom:
A cor da fertilidade é o Laranja.
O Laranja é a cor do Chakra Sacral (abaixo do umbigo), responsável pelos órgãos reprodutores, pela criatividade e pela libido.
- Dica da Solange: Se você quer engravidar, pode combinar o Verde (para tirar a ansiedade e acalmar o coração) com o Laranja (para ativar a energia criadora e fértil). Use o laranja em lingeries ou acessórios.
Quer ir além? Descubra sua cor pessoal de 2026
As cores da virada podem ser personalizadas com a Numerologia. O seu Ano Pessoal indica a vibração exata que você viverá de 1º de janeiro a 31 de dezembro e sugere a cor que vai potencializar suas metas.
Passo a passo para descobrir seu Ano Pessoal:
- Acesse aqui gratuitamente o seu Mapa do Ano
- Inclua seus dados pessoais, como nome completo e data de nascimento
- Veja qual é o número do seu Ano Pessoal
Na imagem abaixo, usada como exemplo, perceba que a pessoa viverá o ano pessoal 8:
Confira a cor correspondente na tabela abaixo:
- Ano 1: vermelho, laranja — começar e liderar
- Ano 2: laranja, rosa — parcerias e diplomacia
- Ano 3: amarelo — criatividade e expressão
- Ano 4: verde, marrom — estrutura e constância
- Ano 5: azul, violeta — mudanças com serenidade
- Ano 6: índigo/jeans, rosa — família e harmonia
- Ano 7: violeta — autoconhecimento e espiritualidade
- Ano 8: rosa, marrom — comunicação + conquistas
- Ano 9: dourado, verde (e violeta) — encerrar ciclos com sabedoria
Conclusão: use a cor com consciência
“Natal de verde engravida?” Não necessariamente. Mas passar o Natal de verde certamente trará uma vibração de serenidade, esperança e saúde.
O segredo da Cromoterapia é a intencionalidade. A cor não faz o trabalho sozinha; ela amplia a vibração que você emana.
- Quer engravidar? Use verde para acalmar a ansiedade e adicione toques de laranja.
- Quer apenas paz? Use verde e respire fundo.
