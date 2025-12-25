O fim de Paolla e Diogo e a “profecia” do Ano 9: entenda a Numerologia das separações de 2025

Antes de 2025 acabar, ainda fomos surpreendidos: o término de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira pegou os fãs de surpresa na reta final do ano. Mas, para a Numerologia, essa (e outras separações de 2025) movimento já estava desenhado nas estrelas — ou melhor, nos números.

Não é apenas porque 2025 é um Ano Universal 9 (focado em fins). O motivo é ainda mais profundo e pessoal: Paolla Oliveira viveu exatamente um Ano Pessoal 9 em 2025.

Nas previsões para os famosos em 2025 feitas pelo Personare ainda em 2024, o alerta já havia sido dado:

“2025 será um ano de encerramentos e conclusão de ciclos (…). Ela terá disposição para fazer sacrifícios pessoais por seus ideais e desapegar do que já não serve.”

Quando uma pessoa vive o Ano Pessoal 9 simultaneamente ao Ano Universal 9, a energia de “faxina” é implacável. O que não tem força para seguir no novo ciclo (que começa em 2026) tende a ficar pelo caminho, mesmo que o casal seja muito querido.

Mas Paolla e Diogo não foram os únicos. O ano foi marcado por uma onda de rupturas. Ivete Sangalo e Daniel Cady, Virginia e Zé Felipe, IZA e Yuri Lima, Bruna Marquezine e João Guilherme… a lista é longa.

Muita gente se perguntou: por que tantas separações?

O que a Numerologia tem a ver com as separações de 2025?

Na Numerologia, cada ano possui um número regente, calculado pela soma dos dígitos do ano. No caso de 2025:

2 + 0 + 2 + 5 = 9

O 9 é o último número da sequência básica (1 a 9). Por isso, é associado a fechamento de ciclos, conclusão de pendências e desapego do que não serve mais.

Por isso, em um Ano Universal 9, como 2025 situações antigas tendem a chegar a um desfecho; o que está “por um fio” costuma se definir — ou seja, relações já abaladas podem, sim, terminar.

O caso de Paolla e Diogo ilustra bem essa vibração: o Ano 9 pede que tudo o que não está alinhado para o novo ciclo (que começa em 2026) seja resolvido ou finalizado, não importa o mês em que estejamos.

Além do 9 final, é importante observar os números que formam o ano de 2025:

2 → cooperação, relações, parcerias, alianças, diplomacia, equilíbrio.

→ cooperação, relações, parcerias, alianças, diplomacia, equilíbrio. 5 → mudanças, liberdade, crises, necessidade de movimento, adaptações.

Por isso, em 2025, já havia previsto que este poderia ser um ano de crises (5) e necessidade de mudanças (5) nas parcerias, alianças, contratos e relações (2), a serviço de um renascimento e de um ciclo mais significativo (9).

Se o Ano é 9 para todo mundo, por que nem todo mundo terminou relacionamento?

Porque, além do Ano Universal, cada pessoa vive seu Ano Pessoal, calculado a partir da data de nascimento.

O Ano Universal mostra o clima coletivo .

. O Ano Pessoal mostra onde esse clima toca a sua vida de forma mais forte.

Como o Ano Pessoal entra nessa história?

Algumas pessoas podem estar em Ano Pessoal 9 , como Paolla Oliveira e Ana Castela , vivendo encerramentos intensos.

, como e , vivendo encerramentos intensos. Outras podem estar em Ano Pessoal 5 , como Ivete Sangalo , favorecendo mudanças, viradas e reviravoltas.

, como , favorecendo mudanças, viradas e reviravoltas. Outras podem estar em Ano Pessoal 2 , como Sandy, ou 6 , como Anitta , focadas em relações, cuidado e compromissos.

, como ou , como , focadas em relações, cuidado e compromissos. Algumas em Ano Pessoal 1, como Virginia e Vini Jr, já abrindo caminhos novos.

Mas é por essas previsões pessoais que algumas pessoas terminam relações, enquanto outras:

definem novos acordos.

reestruturam o relacionamento;

oficializam um vínculo;

curam mágoas antigas;

E como fica a sua relação?

Se você quer entender a sua vida, seja o que rolou em 2025 ou já antecipar as tendências para 2026, precisa calcular o seu Ano Pessoal.

Com base no número do seu ano, é possível entender se existe mais chance de separações em 2025 ou, melhor, o que você pode fazer diante das tendências para fazer as melhores escolhas.

2026 será Ano Universal 1: início de um novo ciclo

Enquanto 2025 finaliza uma era de nove anos, 2026 abre portas para recomeços:

novas relações

novos projetos

novos propósitos

novos tempos emocionais

A energia muda de fechamento (9) para início (1). Então, sim, de forma geral as separações de 2025 podem dar a lugar a novos casais.

Mas, mais do que isso, esse é o melhor momento para conhecer seu Ano Pessoal e saber qual área da vida vai florescer, o que 2025 está pedindo para você soltar e o que está pronto para nascer em 2026.

