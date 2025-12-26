Um Natal sensível: o que os Astros revelam sobre a semana de festas

Estamos chegando no final de 2025 e a Astrologia indica que teremos um Natal mais sensível que o habitual.

No bom e velho português, este deve ser um típico Natal com chororô, mas isso não precisa ser necessariamente ruim, apenas indica que as emoções estarão à flor da pele

Para te ajudar a navegar por essa semana, reuni os principais trânsitos e o que a Astrologia revela sobre a sua ceia, o seu bolso e as suas relações no Natal 2025.

Lua em Peixes: chororô e sensibilidade

Passaremos o Natal com a Lua em Peixes, que traz uma energia de muita conexão, mas também de vulnerabilidade.

Por isso que pode ser um Natal com chororô. Não necessariamente de tristeza, mas porque vai misturar os sentimentos comuns de fim de ano e encontros familiares com a sensibilidade pisciana.

Além disso, Peixes é um signo do plural, do coletivo, da empatia. No entanto, é preciso ter cuidado com a linha tênue entre ajudar e se sacrificar.

Muitas vezes, nesse clima de fim de ano, podemos sentir que estamos nos doando demais — seja cozinhando sozinha para a família inteira ou tentando agradar a todos — e acabamos frustrados se não recebemos o reconhecimento esperado.

O céu pede que a gente entenda que apoiar é diferente de se anular. Se você sentir algum incômodo ou sensação de injustiça, encare como um aviso para equilibrar as coisas.

Dica de ouro: Se houver familiares com quem você tem conflitos, faça uma preparação antes. Medite por 5 minutos, proteja sua energia e evite “lavar roupa suja” na ceia. Preserve-se.

Vênus, Saturno e Netuno: atenção ao bolso e às relações

Desde domingo, dia 21, o Sol estará Capricórnio, mudando a vibe de expectativas sagitarianas para algo muito mais sério.

Para reforçar essa energia, Vênus também entra em Capricórnio no dia 24, véspera de Natal, trazendo um tom de seriedade e responsabilidade para a forma como percebemos as nossas relações.

Essa mudança pede pé no chão, especialmente porque teremos aspectos tensos envolvendo Vênus (o planeta do amor e do dinheiro).

Vênus quadra Saturno: Saturno é um limitador. Se você deixou para comprar o presente de última hora, pode se deparar com preços mais altos do que o esperado ou perceber que o orçamento não vai dar. Esse aspecto também pode trazer uma sensação de barreira ou frustração nas relações, inclusive no amigo oculto

Saturno é um limitador. Se você deixou para de última hora, pode se deparar com preços mais altos do que o esperado ou perceber que o orçamento não vai dar. Esse aspecto também pode trazer uma sensação de barreira ou frustração nas relações, inclusive no amigo oculto Vênus quadra Netuno: Enquanto Saturno limita, Netuno traz confusão. Isso pode se manifestar como gastos imprevistos ou aquela sensação de falta de clareza nas interações familiares.

Alerta para o final de semana!

Passada a ceia, a semana encerra com uma Lua Crescente em Áries no sábado (dia 27). Se o início da semana foi marcado pela sensibilidade e seriedade, o sábado pode trazer pressa e impulsividade.

Muitas pessoas estarão viajando ou resolvendo questões para o Réveillon nesse dia. O conselho é: respire e conte até dez. A paciência será sua melhor amiga para evitar conflitos desnecessários ou estresse no trânsito.

Resumo para o seu Natal:

Não se endivide para agradar (Saturno está de olho). Não se sacrifique esperando reconhecimento (Lua em Peixes). Divida as tarefas: Que tal um time de apoio na cozinha para ninguém ficar sobrecarregado? Respire fundo para evitar desafios desnecessários e dificuldade de diálogo

Conselhos e previsões pro SEU Natal

Cada pessoa pode sentir os trânsitos de maneira diferente dependendo das áreas da vida que estão ativando, como amor, trabalho ou relações.

Para saber que áreas são essas, na véspera do Natal, siga o passo a passo:

Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Sol na Casa 8 e a Lua na Casa 8:

Desejo a todos um Natal de muita luz, consciência e, acima de tudo, equilíbrio emocional.

