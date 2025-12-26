Passar Natal de verde engravida? O que a superstição e a Cromoterapia dizem

Na hora de escolher o look para a Ceia, muita gente hesita diante de uma superstição que tomou conta das redes sociais: passar o Natal de verde engravida.

A verdade é que, na visão da Cromoterapia, as cores não operam milagres sozinhas — elas são ferramentas que sinalizam intenções e estados vibracionais que você ativa com a sua consciência.

Aqui, a cromoterapeuta Solange Lima explica o que o tom verde realmente comunica, por que o mito viralizou e qual é a verdadeira cor da fertilidade.

De onde surgiu o mito do “Natal Verde”?

A crença ganhou status de “lenda urbana fashion” quando diversas celebridades engravidaram logo após passarem a virada natalina com a cor.

A ex-BBB Viih Tube usou verde no Natal de 2021 e, no ano seguinte, anunciou a chegada de Lua, sua primeira filha com Eliezer.

Além dela, a influenciadora Virginia Fonseca e a designer Jade Magalhães (esposa de Luan Santana) passaram o Natal de 2023 vestindo a cor e anunciaram gestações em 2024.

Nas redes sociais (TikTok e X/Twitter), a coincidência virou meme, criando uma egrégora (força coletiva de pensamento) de que o verde é um “imã de bebês”.

Porém, a gravidez de quem passou o Natal de verde não é mais do que uma coincidência.

Trata-se de uma coincidência curiosa, sem base científica. O verde atua na saúde e no equilíbrio, mas não há relação direta de causa e efeito entre a cor da roupa e a concepção física.

O que realmente significa passar Natal de verde?

Se o verde não é a “cor da gravidez” por definição, o que ele faz? Solange Lima detalha a frequência dessa cor:

Equilíbrio e renovação : o verde é a única cor que não tem contraindicação. Ele é o ponto de equilíbrio do espectro solar. Usá-lo no Natal sinaliza um desejo profundo de sanidade, estabilidade e cura — seja física ou emocional.

: o verde é a única cor que não tem contraindicação. Ele é o ponto de equilíbrio do espectro solar. Usá-lo no Natal sinaliza um desejo profundo de — seja física ou emocional. Conexão com o chakra cardíaco : o verde é a cor do chakra cardíaco (localizado no centro do peito). Ele não rege o útero (que é ligado ao Chakra Sacral/Laranja).

: o verde é a cor do (localizado no centro do peito). Ele não rege o útero (que é ligado ao Chakra Sacral/Laranja). Vitalidade e saúde : esta cor também é conhecida porque traz uma sensação de vitalidade e pode ser usada para energizar o corpo, ajudando na recuperação de energias, bem como a fortalecer o sistema imunológico.

: esta cor também é conhecida porque traz uma sensação de vitalidade e pode ser usada para energizar o corpo, ajudando na recuperação de energias, bem como a fortalecer o sistema imunológico. A “Fertilidade” da Natureza: a confusão acontece porque o verde é a cor da natureza, que é cíclica e fértil. Porém, na terapia das cores, essa fertilidade é simbólica: representa o crescimento de projetos, o florescer de ideias e a esperança.

Como usar o verde a seu favor?

Mesmo que você não esteja planejando filhos, o verde é uma escolha poderosa para a virada. Veja como intencionar:

Para quem busca Paz Mental: Se o ano foi estressante, o verde atua como um “detox” mental, trazendo relaxamento e diminuindo o ritmo.

Se o ano foi estressante, o verde atua como um “detox” mental, trazendo relaxamento e diminuindo o ritmo. Para Saúde Emocional: Está lidando com mágoas ou ansiedade? O verde ajuda a equilibrar as emoções, promovendo harmonia nas relações familiares durante a ceia.

Está lidando com mágoas ou ansiedade? O verde ajuda a equilibrar as emoções, promovendo harmonia nas relações familiares durante a ceia. Para Cocriar Objetivos: Use o verde para visualizar seus sonhos crescendo e criando raízes fortes para o próximo ano.

“Quero engravidar”: qual cor usar?

Aqui entra o conhecimento técnico da especialista. Se o seu objetivo é fertilidade física, a Cromoterapia indica outro tom:

A cor da fertilidade é o Laranja.

O Laranja é a cor do Chakra Sacral (abaixo do umbigo), responsável pelos órgãos reprodutores, pela criatividade e pela libido.

Dica da Solange: Se você quer engravidar, pode combinar o Verde (para tirar a ansiedade e acalmar o coração) com o Laranja (para ativar a energia criadora e fértil). Use o laranja em lingeries ou acessórios.

Quer ir além? Descubra sua cor pessoal de 2026

As cores da virada podem ser personalizadas com a Numerologia. O seu Ano Pessoal indica a vibração exata que você viverá de 1º de janeiro a 31 de dezembro e sugere a cor que vai potencializar suas metas.

Passo a passo para descobrir seu Ano Pessoal:

Na imagem abaixo, usada como exemplo, perceba que a pessoa viverá o ano pessoal 8:

Confira a cor correspondente na tabela abaixo:

Ano 1: vermelho, laranja — começar e liderar

vermelho, laranja — começar e liderar Ano 2: laranja, rosa — parcerias e diplomacia

laranja, rosa — parcerias e diplomacia Ano 3: amarelo — criatividade e expressão

amarelo — criatividade e expressão Ano 4: verde, marrom — estrutura e constância

verde, marrom — estrutura e constância Ano 5: azul, violeta — mudanças com serenidade

azul, violeta — mudanças com serenidade Ano 6: índigo/jeans, rosa — família e harmonia

índigo/jeans, rosa — família e harmonia Ano 7: violeta — autoconhecimento e espiritualidade

violeta — autoconhecimento e espiritualidade Ano 8: rosa, marrom — comunicação + conquistas

rosa, marrom — comunicação + conquistas Ano 9: dourado, verde (e violeta) — encerrar ciclos com sabedoria

Conclusão: use a cor com consciência

“Natal de verde engravida?” Não necessariamente. Mas passar o Natal de verde certamente trará uma vibração de serenidade, esperança e saúde.

O segredo da Cromoterapia é a intencionalidade. A cor não faz o trabalho sozinha; ela amplia a vibração que você emana.

Quer engravidar? Use verde para acalmar a ansiedade e adicione toques de laranja.

Quer apenas paz? Use verde e respire fundo.

Escolha seu tom, coloque sua intenção e tenha um Natal renovador.

