O café é a segunda bebida mais consumida no mundo – atrás somente da água. Mas você sabe como beber café sem prejudicar sua saúde?
A maioria das pessoas conhece a cafeína, mas o café tem muitos outros compostos bioativos que podem trazer benefícios para a saúde. Porém, o excesso pode ser prejudicial.
Convidamos a nutricionista Amanda Regina, a terapeuta Ayurveda Deborah Ocampo e a aromaterapeuta Solange Lima para compartilhar informações importantes sobre o café, assim, você pode aproveitar seus benefícios e tentar evitar os prejuízos.
Benefícios do café
- Melhora o desempenho mental: o café ajuda a aumentar o foco e a concentração. Por isso é indicado para começar o dia, pois pode aumentar a produtividade.
- Ajuda nos exercício físicos e emagrecimento: quando ingerido antes de praticar atividade física, o café aumenta a disposição e, com isso, auxilia na queima de gordura, além de diminuir a sensação de cansaço pós-exercícios.
- Poderoso antioxidante: a bebida é rica em antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele e até mesmo a várias doenças, como problemas do coração. Veja aqui outros alimentos antioxidantes.
- Prevenção de doenças: estudos têm demonstrado que o consumo do café previne doenças como diabetes, Parkinson e Alzheimer, e ainda reduz risco de depressão e consumo de drogas ilícitas.
- Aroma de café é estimulante: o cheiro do café estimula a mente e o corpo, desperta e dá disposição, gerando movimento e ação. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se dispersar.
- Aroma traz sensação de bem-estar: cheiro do café pode provocar sensações e trazer lembranças da nossa infância, ajuda a relaxar em conversas com os amigos e melhora o humor, ou seja, provoca uma sensação de bem-estar.
Cuidados com o café
- Tenha cuidado com a quantidade: o consumo excessivo de café pode trazer alguns efeitos indesejados, como redução da oxigenação de neurônios, ação diurética excessiva (levando à perda de minerais e vitaminas) e pode agravar casos de ansiedade, insônia, dor de cabeça e até mesmo problemas gastrointestinais. Por isso, é recomendado que o consumo diário não ultrapasse as 3 ou 4 xícaras de café.
- Observe o limite de horário: consumir café perto da hora de dormir pode atrapalhar seu sono, principalmente com o passar dos anos, pois a sensibilidade aumenta esses efeitos. O recomendado é limitar o consumo em até 8 horas antes do horário de dormir. Se você for mais tolerante, pode ser até 4 horas.
- Evite açúcar refinado: o ideal é beber sem açúcar. Você pode começar reduzindo a cada xícara até parar. Mas se você precisar adoçar o café, prefira açúcares não refinados, como mascavo, demerara ou de coco.
- Não tome café em jejum: tomar café em jejum, assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo. O melhor é tomar um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Esse é um dos 23 hábitos saudáveis que você pode incluir na sua vida (veja todos aqui).
- Fique atento aos valores do colesterol: o café contém uma substância gordurosa que pode elevar os níveis.
- Não esqueça da água!!! Pelo café ser diurético, capriche na ingestão de água para compensar e não haver perdas de minerais. Saiba aqui tudo sobre a quantidade ideal de água.
Se conheça!
Cada pessoa tem níveis diferentes de tolerância, por isso, é importante perceber como você se sente ao consumi-lo. Não apenas logo depois, mas também o seu sono, a sua concentração e a disposição ao longo dos dias.
É sempre indicado consultar um profissional de saúde para avaliar a quantidade de café adequada ao seu organismo.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Personare
Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.
conteudo@personare.com.br
O post Como beber café sem prejudicar sua saúde apareceu primeiro em Personare.