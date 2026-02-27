Signos que combinam no amor: guia completo de compatibilidade

A busca por signos que combinam é uma das mais frequentes para quem deseja entender as dinâmicas de um relacionamento.
Na Astrologia, essa análise vai muito além do signo solar: ela envolve uma técnica profunda chamada Sinastria Amorosa. Embora o Sol seja um excelente indicativo de afinidade, a conexão real entre duas pessoas é tecida por todo o Mapa Astral.
Antes de ler o guia, você pode fazer sua Sinastria Amorosa aqui e descobrir o nível de compatibilidade entre você e seu par.
O que é compatibilidade astrológica?
A compatibilidade entre signos não é uma sentença de “certo” ou “errado”. Ela é um estudo das afinidades, desafios e ritmos de cada pessoa. Para a Astrologia, o que determina como duas pessoas se relacionam são pontos específicos:
- Vênus: O indicativo de como cada um expressa afeto e desejo.
- Lua: Revela a nutrição emocional e como as necessidades básicas são atendidas.
- Mercúrio: Mostra se o diálogo flui ou se há barreiras na comunicação.
- Elementos (Fogo, Terra, Ar, Água): Apontam se o temperamento do casal é complementar ou contrastante.
No vídeo abaixo, entenda melhor como funciona a combinação astrológica:
Guia de signos que combinam no amor
Aqui está a combinação de todos os signos zodíaco a partir do signo solar de duas pessoas. Se você não sabe ou não lembra, faça o Mapa Astral gratuito aqui.
Então, a seguir, veja um resumo de como todos os signos que combinam no amor.
Áries
Personalidade no amor: Apaixonado, aventureiro e espontâneo.
Signos que combinam com Áries: Leão, Sagitário, Gêmeos e Aquário
Desafios: Relações com Câncer e Capricórnio podem exigir paciência.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Áries:
- Áries + Áries: Atração forte, ambos compartilham energia vibrante. Discussões podem ocorrer devido ao temperamento intenso de ambos.
- Áries + Touro: A sensualidade é forte, mas é necessário equilibrar a pressa de Áries com a calma de Touro. Touro pode ensinar a desacelerar e apreciar os momentos.
- Áries + Gêmeos: Troca de ideias empolgante e muita diversão, mas a relação precisa de mais profundidade para não ser efêmera.
- Áries + Câncer: Diferenças significativas, já que Áries é direto, enquanto Câncer é emocional, exigindo adaptação e muita comunicação.
- Áries + Leão: Relação entusiasmada e cheia de paixão, mas ambos devem controlar seus egos. Precisam evitar disputas de poder.
- Áries + Virgem: a espontaneidade de Áries pode chocar com o jeito crítico de Virgem. Virgem deve aprender a ser mais flexível, enquanto Áries deve valorizar a atenção aos detalhes.
- Áries + Libra: Atração por serem opostos complementares. Libra traz diplomacia ao relacionamento, enquanto Áries oferece ação.
- Áries + Escorpião: Química intensa, onde a paixão de Escorpião complementa a energia de Áries. Porém, é preciso compreender as emoções profundas de Escorpião.
- Áries + Sagitário: Relação cheia de aventuras e diversão, com admiração mútua. Compartilham uma visão otimista da vida, o que fortalece a conexão.
- Áries + Capricórnio: Desafio entre impulsividade e pragmatismo. Capricórnio deve entender a natureza impulsiva de Áries, que deve aprender a ser mais paciente.
- Áries + Aquário: Diálogos instigantes, onde a liberdade de Aquário encanta Áries. A falta de paciência pode ser um desafio, mas a relação é cheia de novidades.
- Áries + Peixes: Áries deve ser menos egoísta, enquanto Peixes deve ser mais assertivo para que a relação prospere.
Touro
Personalidade no amor: Sensual, leal e busca estabilidade emocional.
Signos que combinam com Touro: Virgem, Capricórnio, Câncer e Peixes
Desafios: Parcerias com Áries e Sagitário podem ter ritmos diferentes.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Touro:
- Touro + Áries: Sensualidade forte, mas é necessário encontrarem um ritmo comum. Touro pode ajudar a acalmar a impulsividade, enquanto Áries traz excitação.
- Touro + Touro: Relacionamento harmonioso, baseado em segurança e compreensão. Precisam se esforçar para manter a paixão.
- Touro + Gêmeos: Estímulo mútuo, mas pode ter instabilidade emocional. Gêmeos traz leveza, mas Touro pode achar difícil lidar com a indecisão de Gêmeos.
- Touro + Câncer: Laços profundos, com Touro trazendo segurança e Câncer, calor emocional. Ambos se entendem bem em níveis emocionais e físicos.
- Touro + Leão: Atração intensa, mas a teimosia pode ser um obstáculo. Leão pode oferecer paixão, enquanto Touro busca segurança.
- Touro + Virgem: Relação prática e eficiente, onde ambos aprendem um com o outro. A atenção aos detalhes de Virgem complementa o desejo de Touro por estabilidade.
- Touro + Libra: Conexão baseada na beleza e conforto, mas necessitando de equilíbrio. Ambos apreciam o romance, mas Libra deve cuidar para não deixar Touro inseguro.
- Touro + Escorpião: Atração forte, mas com diferenças profundas. Escorpião pode desafiar a possessividade de Touro, enquanto Touro oferece segurança emocional.
- Touro + Sagitário: Divergência de interesses, exigindo empenho para o relacionamento dar certo. Touro busca estabilidade, enquanto Sagitário anseia por liberdade.
- Touro + Capricórnio: Relação estável e promissora, onde ambos compartilham objetivos de vida. Juntos, eles podem construir uma base sólida para o futuro.
- Touro + Aquário: Tensões podem surgir devido à possessividade de Touro e à liberdade aquariana. Ambos precisam respeitar o espaço do outro.
- Touro + Peixes: Relacionamento de crescimento, onde ambos se apoiam emocionalmente. Touro oferece segurança, enquanto Peixes traz sensibilidade.
Gêmeos
Personalidade no amor: Comunicativo, curioso e adora novidades.
Signos que combinam com Gêmeos: Libra, Aquário, Áries e Leão
Desafios: Relacionamentos com Touro e Escorpião podem exigir mais compreensão.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Gêmeos:
- Gêmeos + Áries: Troca de ideias vibrante e muita diversão, mas deve haver um compromisso mais profundo. Ambos gostam de aventura e estímulo.
- Gêmeos + Touro: Interação desafiadora, onde a flexibilidade de Gêmeos pode ajudar Touro a se soltar. Gêmeos deve aprender a apreciar a estabilidade de Touro.
- Gêmeos + Gêmeos: Diálogo fluido e diversão garantida, com grande troca de pensamentos. Ambos precisam ter cuidado para não se perderem na superficialidade.
- Gêmeos + Câncer: Diferenças que exigem comunicação para evitar mal-entendidos emocionais. Gêmeos deve ser mais sensível às necessidades emocionais de Câncer.
- Gêmeos + Leão: Interesse mútuo e diversão, mas Leão deve reconhecer o valor de Gêmeos e permitir que eles se expressem livremente.
- Gêmeos + Virgem: Admiração intelectual, mas será necessária flexibilidade de ambos. Virgem pode ajudar Gêmeos a se focar, enquanto Gêmeos traz diversão e leveza.
- Gêmeos + Escorpião: Fascínio, mas dificuldade em aceitar a superficialidade do outro. A intensidade de Escorpião pode ser desafiadora para Gêmeos.
- Gêmeos + Sagitário: Atração de opostos que exige compreensão para dar certo. Ambos apreciam a liberdade e a aventura, mas devem encontrar um equilíbrio.
- Gêmeos + Capricórnio: Diferença de abordagens que pode gerar conflitos, mas aprendizado mútuo é possível. Capricórnio pode ajudar Gêmeos a ser mais focado.
- Gêmeos + Aquário: Forte atração baseada em interesses intelectuais comuns. Ambos apreciam a liberdade e a inovação no relacionamento.
- Gêmeos + Peixes: Desafios devido à emotividade de Peixes e à necessidade de espaço de Gêmeos. A sensibilidade de Peixes pode ajudar Gêmeos a se conectar emocionalmente.
Câncer
Personalidade no amor: Romântico, intuitivo e protetor, mas sensível.
Signos que combinam com Câncer: Touro, Virgem, Escorpião e Peixes
Desafios: Relações com Gêmeos e Sagitário podem demandar adaptação emocional.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Câncer:
- Câncer + Áries: Diferenças que necessitam de paciência e compreensão. Áries deve aprender a ser mais sensível, enquanto Câncer deve ser mais assertivo.
- Câncer + Touro: Laços emocionais profundos, com um senso de segurança e conforto. Ambos são leais e se apoiam mutuamente.
- Câncer + Gêmeos: Desafios de comunicação devido à natureza emocional de Câncer e à instabilidade de Gêmeos. A clareza é essencial para evitar mal-entendidos.
- Câncer + Câncer: Relação cheia de carinho, mas suscetível a desentendimentos. A empatia mútua é forte, mas eles precisam aprender a lidar com as emoções.
- Câncer + Leão: O cuidado de Câncer pode equilibrar a necessidade de atenção de Leão. Juntos, eles podem criar um espaço emocional seguro.
- Câncer + Virgem: Um relacionamento que pode ser enriquecedor e prático. Virgem traz estrutura, enquanto Câncer oferece apoio emocional.
- Câncer + Libra: Conexão que pode ser desafiadora devido às diferenças de sensibilidade. Libra deve aprender a lidar com as emoções de Câncer.
- Câncer + Escorpião: Relação intensa, onde a profundidade emocional é benéfica. Ambos buscam conexões significativas e compreensão.
- Câncer + Sagitário: Diferenças nas prioridades podem dificultar a relação. Câncer deve aprender a dar espaço, enquanto Sagitário deve ser mais sensível.
- Câncer + Capricórnio: Atração de opostos, onde ambos se completam. Capricórnio oferece estabilidade, enquanto Câncer traz calor emocional.
- Câncer + Aquário: Necessidade de entendimento devido à diferença nas emoções. Aquário deve ser mais sensível, enquanto Câncer deve respeitar a liberdade de Aquário.
- Câncer + Peixes: Relação muito harmoniosa e cheia de afeto. Ambos se compreendem intuitivamente e oferecem apoio emocional.
Leão
Personalidade no amor: Intenso, generoso e apaixonado, mas precisa de atenção.
Signos que combinam com Leão: Áries, Sagitário, Gêmeos e Libra
Desafios: Com Touro e Escorpião, pode haver disputa por controle.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Leão:
- Leão + Áries: Atração intensa, mas precisa de cuidado para não haver disputa de egos. Juntos, são uma força poderosa, mas devem equilibrar seus temperamentos.
- Leão + Touro: Atração forte, mas a teimosia pode ser um desafio. Touro deve aprender a lidar com a necessidade de atenção de Leão.
- Leão + Gêmeos: Interesse mútuo e diversão, mas Leão deve reconhecer o valor de Gêmeos e permitir que eles se expressem livremente.
- Leão + Câncer: Proteção e carinho, mas com necessidade de equilíbrio nas emoções. Câncer deve cuidar do ego de Leão.
- Leão + Virgem: A combinação pode exigir ajustes entre o brilho de Leão e a discrição de Virgem. Ambos podem aprender um com o outro.
- Leão + Libra: Atração mútua e afeto, mas Libra precisa cuidar do lado egoísta de Leão. Juntos, eles apreciam a beleza e a harmonia.
- Leão + Escorpião: Relação intensa que pode ser complicada por disputas. Escorpião deve aprender a lidar com o egocentrismo de Leão.
- Leão + Sagitário: Relação entusiasmada, cheia de diversão e paixão, mas Leão deve evitar controlar Sagitário.
- Leão + Capricórnio: Pode ser complicado; ambos precisam de paciência e respeito. Leão pode ajudar Capricórnio a se divertir mais.
- Leão + Aquário: Atração interessante que exige entendimento entre o foco em si e em grupos. Ambos devem respeitar a individualidade um do outro.
- Leão + Peixes: Relação que pode ensinar flexibilidade a Leão e promover uma conexão emocional. Peixes pode suavizar o ego de Leão.
Virgem
Personalidade no amor: Prático, leal e observador, mas pode ser crítico.
Signos que combinam com Virgem: Touro, Capricórnio, Câncer e Escorpião
Desafios: Relações com Gêmeos e Sagitário podem precisar de mais paciência.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Virgem:
- Virgem + Áries: Desafios devido ao estilo de vida diferente, mas com potencial de aprendizado. Virgem pode ajudar Áries a se organizar.
- Virgem + Touro: Entendimento e estabilidade na relação. Ambos valorizam a segurança e a praticidade.
- Virgem + Gêmeos: Conversas enriquecedoras, mas requer flexibilidade. Virgem pode ser crítico, enquanto Gêmeos traz leveza.
- Virgem + Câncer: Relação cheia de carinho, onde ambos se apoiam. Câncer traz emoção, enquanto Virgem oferece praticidade.
- Virgem + Leão: A necessidade de reconhecimento de Leão deve ser respeitada. Virgem deve aprender a valorizar a expressão de Leão.
- Virgem + Virgem: Uma combinação prática e harmônica. Ambos se entendem bem, mas devem evitar a crítica excessiva.
- Virgem + Libra: Um relacionamento que pode ensinar a ambos sobre equilíbrio. Libra pode ajudar Virgem a relaxar.
- Virgem + Escorpião: Troca de ideias profundas, mas a química precisa fluir. Escorpião traz intensidade e profundidade.
- Virgem + Sagitário: Divergências nas prioridades que exigem compreensão. Sagitário deve respeitar a necessidade de Virgem por estabilidade.
- Virgem + Capricórnio: Sinergia, onde ambos se apoiam em seus objetivos. Juntos, podem alcançar grandes realizações.
- Virgem + Aquário: Necessidade de adaptação devido às diferenças de perspectiva. Aquário traz originalidade e Virgem, pragmatismo.
- Virgem + Peixes: Complemento interessante, onde Virgem ajuda Peixes a se organizar e Peixes oferece apoio emocional.
Libra
Personalidade no amor: Charmoso, romântico e sociável.
Signos que combinam com Libra: Gêmeos, Aquário, Leão e Sagitário
Desafios: Com Câncer e Capricórnio, pode haver diferenças na forma de demonstrar afeto.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Libra:
- Libra + Áries: Atração que precisa de compreensão e adaptação entre as diferenças. Libra traz diplomacia, enquanto Áries oferece ação.
- Libra + Touro: Conexão baseada na beleza e conforto, mas requer equilíbrio. Ambos apreciam a estética e o romance.
- Libra + Gêmeos: Relacionamento sociável e cheio de afinidade. Ambos são comunicativos e adoram explorar novas ideias.
- Libra + Câncer: Diferenças emocionais que precisam ser trabalhadas. Câncer deve aprender a se abrir mais, enquanto Libra traz leveza.
- Libra + Leão: Atração forte, mas Libra deve cuidar do egocentrismo de Leão. Juntos, eles criam uma conexão divertida.
- Libra + Virgem: Uma relação de aprendizado, onde ambos trocam conhecimentos. Virgem pode ajudar Libra a ser mais prático.
- Libra + Libra: Respeito mútuo e criatividade são essenciais para evitar a rotina. Ambos valorizam a harmonia no relacionamento.
- Libra + Escorpião: Atração intensa, mas os sentimentos de Libra podem desafiar Escorpião. A comunicação é fundamental para evitar conflitos.
- Libra + Sagitário: Conexão empolgante que promove aprendizado mútuo. Ambos buscam aventuras, mas Libra deve ser mais flexível.
- Libra + Capricórnio: Relacionamento complicado, mas cheio de potencial de crescimento. Libra traz leveza, enquanto Capricórnio oferece estrutura.
- Libra + Aquário: Compatibilidade duradoura baseada em interesses comuns. Ambos apreciam liberdade e inovação.
- Libra + Peixes: Relação que requer compreensão das diferenças emocionais. Peixes pode ajudar Libra a se conectar mais profundamente.
Escorpião
Personalidade no amor: Intenso, emocional e profundamente leal.
Signos que combinam com Escorpião: Touro, Câncer, Peixes e Capricórnio
Desafios: Relações com Áries e Leão podem exigir ajustes emocionais.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Escorpião:
- Escorpião + Áries: Química intensa, mas desentendimentos podem ocorrer. Ambos devem aprender a equilibrar seus egos.
- Escorpião + Touro: Atração poderosa, mas com diferenças profundas. Touro pode trazer segurança, enquanto Escorpião oferece intensidade emocional.
- Escorpião + Gêmeos: Fascínio, mas dificuldades na aceitação das diferenças. Gêmeos traz leveza, enquanto Escorpião busca profundidade.
- Escorpião + Câncer: Relação emocionalmente profunda e muito intensa. Ambos se entendem bem em níveis emocionais.
- Escorpião + Leão: Desafios entre a necessidade de atenção de Leão e a intensidade de Escorpião. A comunicação clara é essencial.
- Escorpião + Virgem: Boa conexão intelectual, mas a química é necessária. Ambos devem aprender a lidar com a intensidade de Escorpião.
- Escorpião + Libra: Atração que precisa ser equilibrada pelas diferenças emocionais. Libra deve ser mais empático, enquanto Escorpião deve ser mais aberto.
- Escorpião + Sagitário: Relação que requer respeito pelas individualidades. Sagitário traz leveza, enquanto Escorpião busca profundidade.
- Escorpião + Capricórnio: Parceria sólida com forte lealdade. Ambos compartilham objetivos e trabalham bem juntos.
- Escorpião + Aquário: Conflitos entre sentimentos profundos e a liberdade aquariana. Escorpião deve aprender a dar espaço.
- Escorpião + Peixes: Relação que promove amor e aprendizado mútuo. Ambos se entendem em níveis emocionais profundos.
Sagitário
Personalidade no amor: Espontâneo, aventureiro e busca liberdade.
Signos que combinam com Sagitário: Áries, Leão, Libra e Aquário
Desafios: Relações com Touro e Câncer podem ter ritmos diferentes.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Sagitário:
- Sagitário + Áries: Atração energética e cheia de entusiasmo. Ambos são aventureiros e compartilham uma visão positiva da vida.
- Sagitário + Touro: Desafios na compatibilidade de estilos de vida. Touro busca estabilidade, enquanto Sagitário anseia por liberdade.
- Sagitário + Gêmeos: Atração forte, mas a compreensão é necessária. Ambos adoram explorar ideias e podem ter uma conexão divertida.
- Sagitário + Câncer: Diferenças que podem gerar tensões. Sagitário deve aprender a ser mais sensível, enquanto Câncer deve respeitar a liberdade de Sagitário.
- Sagitário + Leão: Relação cheia de diversão, mas requer compromisso. Ambos devem aprender a equilibrar a liberdade e o comprometimento.
- Sagitário + Virgem: Necessidade de equilíbrio entre idealismo e realismo. Sagitário deve ser mais prático, enquanto Virgem deve ser mais otimista.
- Sagitário + Libra: Conexão dinâmica com aprendizado mútuo. Ambos apreciam a beleza e as novas experiências.
- Sagitário + Escorpião: Relação que precisa de respeito mútuo para prosperar. Escorpião traz intensidade, enquanto Sagitário oferece leveza.
- Sagitário + Capricórnio: Complementaridade, mas precisa de entendimento. Sagitário deve aprender a ser mais paciente, enquanto Capricórnio deve ser mais flexível.
- Sagitário + Aquário: Liberdade e novidades são essenciais para a relação. Ambos valorizam a independência e a inovação.
- Sagitário + Peixes: Uma dinâmica que promove crescimento e aprendizagem. Sagitário traz aventura, enquanto Peixes oferece profundidade emocional.
Capricórnio
Personalidade no amor: Responsável, comprometido e prático.
Signos que combinam com Capricórnio: Touro, Virgem, Escorpião e Peixes
Desafios: Com Gêmeos e Libra, pode haver diferenças na abordagem da vida.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Capricórnio:
- Capricórnio + Áries: Relação que requer compreensão da impulsividade de Áries. Ambos podem aprender um com o outro, equilibrando ação e cautela.
- Capricórnio + Touro: Estabilidade e crescimento mútuo. Ambos valorizam a segurança e têm objetivos semelhantes.
- Capricórnio + Gêmeos: Diferenças de abordagem que podem causar conflitos. Gêmeos deve ser mais focado, enquanto Capricórnio deve aprender a relaxar.
- Capricórnio + Câncer: Complementaridade entre estabilidade e carinho. Câncer traz emoção, enquanto Capricórnio oferece segurança.
- Capricórnio + Leão: Necessidade de respeitar a individualidade um do outro. Leão deve aprender a ser mais paciente, enquanto Capricórnio deve ser mais aberto.
- Capricórnio + Virgem: Relação prática e eficaz, com forte apoio mútuo. Ambos compartilham objetivos e valores semelhantes.
- Capricórnio + Libra: Aprendizados mútuos, mas desafios práticos. Libra traz leveza, enquanto Capricórnio oferece estrutura.
- Capricórnio + Escorpião: Forte lealdade e interesses compartilhados. Ambos buscam profundidade e comprometimento.
- Capricórnio + Sagitário: Necessidade de compromisso e liberdade. Ambos devem aprender a respeitar as necessidades um do outro.
- Capricórnio + Aquário: Relacionamento interessante, onde cada um pode aprender com o outro. Aquário traz inovação, enquanto Capricórnio oferece estrutura.
- Capricórnio + Peixes: Relacionamento de aprendizado, onde cada um pode crescer. Capricórnio traz praticidade, enquanto Peixes oferece sensibilidade.
Aquário
Personalidade no amor: Independente, original e gosta de conexões mentais.
Signos que combinam com Aquário: Gêmeos, Libra, Áries e Sagitário
Desafios: Com Touro e Câncer, pode haver conflitos entre liberdade e necessidade emocional.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Aquário:
- Aquário + Áries: Atração pela independência de ambos. Ambos são enérgicos e gostam de aventura, mas devem respeitar os limites um do outro.
- Aquário + Touro: Diferenças entre liberdade e possessividade. Touro deve aprender a dar espaço a Aquário.
- Aquário + Gêmeos: Excelente conexão intelectual e dinâmica. Ambos apreciam a liberdade e o aprendizado mútuo.
- Aquário + Câncer: Diferenças emocionais que exigem compreensão. Aquário deve ser mais sensível, enquanto Câncer deve respeitar a liberdade de Aquário.
- Aquário + Leão: Atração por serem opostos complementares. Ambos devem aprender a equilibrar suas necessidades.
- Aquário + Virgem: Necessidade de adaptação às diferenças de perspectiva. Aquário deve ser mais prático, enquanto Virgem deve abrir mão da rigidez.
- Aquário + Libra: Relacionamento duradouro com interesses em comum. Ambos valorizam a harmonia e a comunicação.
- Aquário + Escorpião: Conflitos entre sentimentos profundos e a liberdade aquariana. Ambos devem respeitar as necessidades um do outro.
- Aquário + Sagitário: Parceria cheia de novidades e aventuras. Ambos apreciam a liberdade e a originalidade.
- Aquário + Capricórnio: Combinação intrigante, onde cada um pode aprender com o outro. Capricórnio traz praticidade, enquanto Aquário oferece inovação.
- Aquário + Peixes: Potencial de crescimento e aprendizado mútuo. Aquário traz novos pensamentos, enquanto Peixes oferece profundidade emocional.
Peixes
Personalidade no amor: Sensível, romântico e intuitivo.
Signos que combinam com Peixes: Câncer, Escorpião, Touro e Capricórnio
Desafios: Relações com Áries e Gêmeos podem exigir mais equilíbrio emocional.
A seguir, veja a combinação de todos os signos com Peixes:
- Peixes + Áries: Uma dinâmica que requer equilíbrio entre egoísmo e generosidade. Peixes deve aprender a ser mais assertivo.
- Peixes + Touro: Relacionamento que promove segurança e evolução emocional. Touro oferece estabilidade, enquanto Peixes traz amor.
- Peixes + Gêmeos: Desafios entre emotividade e racionalidade. Peixes deve encontrar formas de comunicar suas emoções a Gêmeos.
- Peixes + Câncer: Conexão profunda e cheia de amor. Ambos se entendem bem e se apoiam emocionalmente.
- Peixes + Leão: Diferentes necessidades que exigem atenção mútua. Peixes deve ser mais assertivo, enquanto Leão deve ser mais sensível.
- Peixes + Virgem: Atração que promove o crescimento emocional. Virgem ajuda Peixes a se organizar, enquanto Peixes ensina a Virgem sobre a sensibilidade.
- Peixes + Libra: Relação desafiadora, mas com potencial de aprendizado. Ambos devem trabalhar suas diferenças emocionais.
- Peixes + Escorpião: Relação intensa e cheia de sentimentos profundos. A conexão emocional é forte e transformadora.
- Peixes + Sagitário: Diferentes perspectivas, mas um aprendizado enriquecedor. Ambos devem respeitar as necessidades um do outro.
- Peixes + Capricórnio: Oportunidade de crescimento, com foco em entender as diferenças. Capricórnio traz praticidade, enquanto Peixes oferece amor.
- Peixes + Aquário: Potencial de crescimento e aprendizado mútuo. Aquário traz inovação, enquanto Peixes oferece profundidade emocional.
- Peixes + Peixes: Casal que se entende só pelo olhar, mas para dar certo precisam desenvolver praticidade. A conexão emocional é forte, mas ambos devem aprender a lidar com a realidade.
Como saber se o meu relacionamento vai dar certo?
Muitas pessoas perguntam: “Se nossos signos não aparecem na lista de quem combina, o namoro vai acabar?”. A resposta é não. A lista acima considera apenas o Sol.
Na Sinastria Amorosa do Personare, cruzamos dezenas de aspectos planetários. É possível que seu Sol em Áries não “combine” com o Capricórnio do par, mas suas Vênus estejam em perfeita harmonia, garantindo um amor duradouro.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Vanessa Tuleski
Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.
vanessatuleski@gmail.com
O post Signos que combinam no amor: guia completo de compatibilidade apareceu primeiro em Personare.