Previsões para o Carnaval 2026: Eclipse indica reviravoltas e reencontros

Se você está planejando sua folia, as previsões para o Carnaval 2026 indicam que este será um dos feriados mais intensos da década. Afinal, teremos um Eclipse Solar em Aquário em plena terça-feira de Carnaval.

Prepare-se para reviravoltas, reencontros com o passado e uma necessidade urgente de “escolher suas lutas” no meio do feriadão.

A seguir, veja as previsões dia a dia para o Carnaval 2026 — inclusive os dias pós-folia, que exigirão ainda mais atenção!

Sábado e domingo: melhor momento pro amor

Apesar das notícias tensas no mundo, a Astrologia indica um “oásis” de alegria. Com a entrada de Vênus em Peixes, o clima fica mais romântico e sensível.

Sim! Vênus em Peixes traz uma tonalidade muito mais sensível e profunda para quem busca amor. O vazio afetivo pode bater forte, empurrando o coletivo para uma busca por conexões que tenham um significado maior. Volta de ex? Talvez! Não se surpreenda se aquele “rompante” de querer ficar sozinho for substituído por uma vontade imensa de resgatar uma história do passado.

Segunda-feira: alerta Urano!

Apesar da vibe romântica de Vênus, o Sol em Aquário faz um aspecto tenso com Urano em Touro, gerando uma sensação de “Mercúrio retrógrado antecipado” – sim, logo logo teremos o primeiro de 2026.

O risco: Imprevistos em viagens, ruídos na comunicação e eletrônicos dando problema.

Imprevistos em viagens, ruídos na comunicação e eletrônicos dando problema. A saída: Mercúrio em Peixes traz uma comunicação mais empática. Errou o caminho do bloco ou se desentendeu com um amigo? Um pedido de desculpas sincero resolve mais do que o esperado.

Terça-feira de Carnaval com Eclipse

O ápice das Previsões para o Carnaval 2026 acontece na terça-feira. O Eclipse Solar em Aquário sinaliza que este Carnaval não é só sobre diversão, mas pode trazer à tona questões políticas e sociais em meio aos desfiles.

Lembre-se: é fundamental escolher suas guerras e agir com discernimento.

Além disso, a conjunção de Marte e Plutão acende um alerta vermelho para a saúde física. O céu indica riscos de insolação e acidentes por impulsividade.

O conselho astrológico é claro: escolha suas guerras, hidrate-se e não aja sob o efeito do puro egoísmo.

O Eclipse na sua vida: saiba qual área será afetada

Cada pessoa sentirá o Eclipse em um ponto diferente da vida (amor, carreira, saúde, etc.). Para não ser pego de surpresa, é essencial saber qual Casa Astrológica o eclipse está ativando no seu mapa.

Passo a passo para ver suas previsões:

Acesse o Mapa do Céu do Personare (é gratuito).

Insira seus dados de nascimento.

Procure pelo destaque do Eclipse Solar .

. O sistema indicará exatamente a Casa onde o eclipse cai e o que você deve esperar para os próximos meses.

Quarta-feira de Cinzas: introspecção e amor

Na quarta-feira (18/02), o clima muda drasticamente com a entrada do Sol em Peixes. A energia vibrante de Aquário dá lugar à introspecção e à sensibilidade.

No Coletivo: A apuração das escolas de samba pode ser carregada de emoção e reviravoltas (cuidado com as expectativas!).

A apuração das escolas de samba pode ser carregada de emoção e reviravoltas (cuidado com as expectativas!). No Amor: Há chance de mensagens inesperadas ou aquele “carinho” de alguém especial. Mas atenção: com a energia de Peixes, o ideal é não criar expectativas gigantescas sobre amores de verão.

Final de Semana: cansaço!

Se você acha que o cansaço bateria só na quarta, o aspecto de Saturno com Netuno em Áries na sexta-feira (20/02) confirma: o corpo vai pedir arrego.

Este deve ser um período de estafa real. A sensação de estar “sem rumo” ou sobrecarregado pode bater forte. É a hora de dizer “não” para compromissos sociais e focar no autocuidado.

