Primeiro Mercúrio retrógrado do ano: veja as previsões da semana de 22 a 28/02

Prepare o coração e a agenda: as previsões da semana de 22 a 28/02 marcam a chegada do primeiro Mercúrio Retrógrado de 2026. O fenômeno convida a um mergulho profundo nas emoções e exige atenção redobrada com os ruídos na comunicação.

Apesar do alerta de revisão, o período não é feito apenas de desafios. Começamos a semana sob um céu de expansão e sorte, impulsionado pela Lua Crescente, que nos oferece o fôlego necessário para organizar a vida antes que o ritmo abrande.

Abaixo, detalhamos como esse céu se manifesta na sua rotina. Mas lembre-se: esta é uma análise geral.

Para ver como Mercúrio retrógrado e os demais trânsitos mexem com a sua vida especificamente, acesse seu Horóscopo Personalizado.

Resumo das previsões da semana de 22 a 28/02:

Domingo (22): Trígono Vênus/Júpiter

Trígono Vênus/Júpiter Terça-feira (24): Lua Crescente em Gêmeos

Lua Crescente em Gêmeos Quinta-feira (26): Mercúrio retrógrado em Peixes

Sexta-feira (27): Quadratura Marte/Urano

Quadratura Marte/Urano Sábado (28): Conjunção Mercúrio-Vênus

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 22 a 28/02. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como fluir melhor nos próximos dias.

Trígono Vênus/Júpiter: o dia mais sortudo para o afeto

As previsões da semana de 22 a 28/02 abrem com um aspecto de “pequenos milagres”.

O encontro harmonioso entre Vênus (em Peixes) e Júpiter (em Câncer) fica exato no domingo (22) e favorece conexões profundas, especialmente com a família e temas de ancestralidade.

É um momento excelente para investir em conhecimento, cursos e experiências que ampliem seus horizontes.

Atenção: Júpiter tende a tirar limites. Observe exageros em gastos, expectativas irreais ou excessos na alimentação. Aproveite a sorte, mas mantenha os pés no chão.

No contexto coletivo e individual, espere por:

Gastos excessivos e “furos” no orçamento por compras impulsivas;

Exageros na alimentação ou no uso de substâncias que podem cobrar o preço na saúde;

Criação de expectativas irreais sobre parcerias e novos romances;

Notícias sobre grandes investimentos ou promoções que parecem boas demais para serem verdade.

Lua Crescente em Gêmeos: agilidade mental

Às 09h27 de terça-feira (24), a Lua Crescente em Gêmeos traz agilidade. É a fase ideal para tirar projetos do papel e resolver burocracias.

A comunicação ganha velocidade, mas cuidado para não se perder em fofocas ou excesso de estímulos.

Dicas para o período:

Priorize conversas objetivas

Evite fofocas e mal-entendidos

Organize tarefas e informações

Cuidado com excesso de estímulos

Observe sua escuta, não só sua fala

Acompanhe as fases da Lua no Calendário Lunar 2026

O freio de Mercúrio Retrógrado em Peixes

Na quinta-feira (26), Mercúrio inicia seu movimento de retrogradação no signo de Peixes. Quando a comunicação (Mercúrio) entra no terreno das águas profundas e emocionais (Peixes), a lógica se perde e a confusão impera.

Informações podem se confundir, compromissos, sofrer alterações e conversas do passado reaparecerem, especialmente ligadas a sentimentos, expectativas e temas emocionais.

Esse trânsito pede revisão, paciência e checagem cuidadosa de dados, contratos e mensagens.

O que pode marcar o dia a dia e o noticiário:

Panes tecnológicas: Instabilidade em sistemas bancários, redes sociais e falhas de sinal;

Instabilidade em sistemas bancários, redes sociais e falhas de sinal; Caos logístico: Atrasos em voos, problemas em transportes e erros de entrega;

Atrasos em voos, problemas em transportes e erros de entrega; O passado volta: Reaparecimento de ex-parceiros ou amigos pedindo “DRs” e revisões;

Reaparecimento de ex-parceiros ou amigos pedindo “DRs” e revisões; Ruídos graves: Você diz “A” e o outro entende “B”, gerando mágoas profundas;

Você diz “A” e o outro entende “B”, gerando mágoas profundas; Golpes e Fake News: Aumento de notícias falsas que apelam para o emocional das vítimas.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Para saber em qual área da sua vida você pode sentir os efeitos de Mercúrio retrógrado, é só seguir o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado do Personare

Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já tem, faça login no site.

Veja todos os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento.

Procure na lista por Mercúrio. Vai aparecer “Mercúrio na Casa…”, como no exemplo abaixo, em que está na Casa 11.

Ao clicar no trânsito ou em “continue lendo”, você poderá entender esse trânsito tanto com Mercúrio direto quanto retrógrado.

Quadratura Marte/Urano: risco de rupturas

Na sexta-feira (27), as previsões da semana de 22 a 28/02 atingem um ponto de ebulição. A quadratura entre Marte e Urano é o aspecto clássico do “curto-circuito”.

É uma energia de impaciência que não suporta restrições. Pode gerar irritação, impulsividade e atitudes precipitadas.

Esse trânsito pede estratégia, autocontrole e consciência antes de agir — especialmente em ambientes de trabalho, redes sociais e relações pessoais.

Temas reais que podem surgir nesta sexta:

Acidentes e panes: Risco aumentado de acidentes de trânsito, quedas de energia ou explosões;

Risco aumentado de acidentes de trânsito, quedas de energia ou explosões; Rupturas bruscas: Finais de relacionamentos e demissões feitas no calor da raiva;

Finais de relacionamentos e demissões feitas no calor da raiva; Confrontos: Acirramento de conflitos nas ruas, protestos ou discussões agressivas em redes sociais;

Acirramento de conflitos nas ruas, protestos ou discussões agressivas em redes sociais; Revoltas individuais: Vontade súbita de abandonar tudo sem um plano B;

Vontade súbita de abandonar tudo sem um plano B; Violência: Atitudes autoritárias gerando reações imediatas e agressivas.

Mercúrio/Vênus: melhor momento da semana para o amor

O encontro entre Mercúrio e Vênus em Peixes, no sábado (28), às 02h34 (horário de Brasília), suaviza o clima após dias mais tensos. Conversas tendem a ficar mais empáticas, afetivas e compreensivas, favorecendo reconciliações e diálogos do coração.

Ainda assim, com Mercúrio retrógrado, é importante falar com clareza para evitar confusões.

Dicas para o período:

Priorize conversas honestas e acolhedoras;

Expresse sentimentos com cuidado, mas fale com clareza para evitar o “nevoeiro” de Mercúrio Retrógrado;

Busque acordos possíveis e escute antes de responder.

Conselho do Tarot da Semana

As previsões da semana de 22 a 28/02 contam mais uma vez com um olhar multidisciplinar. O querido colega Léo Chioda revelou que A Estrela é o arcano que guia o período.

Essa carta fala de esperança serena e confiança no caminho, mesmo após períodos turbulentos. Ela indica que há sentido e direção, desde que você não perca o foco.

Dicas práticas do Tarot para a semana:

Cultive esperança sem ingenuidade;

Planeje antes de agir para não ser engolido pela impulsividade de sexta-feira;

Confie no processo, mas use sua voz com clareza e firmeza.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

