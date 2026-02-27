Rosas de Ouro 2026 leva a Astrologia para o Carnaval de São Paulo

A Astrologia no Carnaval 2026 ganha protagonismo com o enredo “Escrito nas Estrelas”, da Rosas de Ouro, atual campeã de São Paulo. O desfile, que ocorre nesta sexta-feira (13/02), utiliza o saber milenar dos astros como fio condutor para uma narrativa visual que promete encantar o Anhembi.
Nesta entrevista, o carnavalesco Fábio Ricardo antecipa detalhes da preparação, revelando como o Mapa Astral e os arquétipos dos signos foram transformados em arte.
Além disso, contamos com a análise técnica do astrólogo do Personare e mestre em Astronomia, Alexey Dodsworth, para explicar os fundamentos por trás do espetáculo.
Como a Astrologia virou enredo no Carnaval?
A ideia de “carnavalizar” este conhecimento partiu de Evandro do Rosas, diretor de Carnaval, logo após o título de 2025.
Para o carnavalesco Fábio Ricardo, a Astrologia no Carnaval 2026 é uma escolha estratégica, pois o tema já faz parte do cotidiano das pessoas, facilitando a conexão imediata com o público.
E para garantir o rigor técnico, a equipe se baseou no estudo do Mapa Astral da própria escola.
Esse levantamento ajudou a definir a identidade da agremiação para este ano, fundamentando o projeto em pilares reais do conhecimento astrológico, fugindo de representações superficiais.
O desfile da Rosas de Ouro propõe um equilíbrio entre a Astronomia e a sabedoria dos signos.
A linha do tempo planejada por Fábio Ricardo começa na criação do universo, atravessa civilizações míticas como Atlântida e chega aos grandes cientistas que deram base acadêmica ao que conhecemos hoje.
“A Astrologia se baseia na análise de ciclos. A Rosas de Ouro utiliza essa lógica para contar a história da humanidade sob o olhar do cosmos”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.
O objetivo é uma narrativa intuitiva: o público poderá assimilar a complexidade do tema através das cores e formas, percebendo como os astros são indicativos de momentos históricos e comportamentais.
O que significa “Alma Azul com Ascendente em Rosa”?
Frase que compõe o samba-enredo de 2026, “Alma Azul com Ascendente em Rosa” já virou praticamente um mantra para a comunidade Rosas de Ouro. E possui fundamento técnico, segundo o astrólogo do Personare.
Na Astrologia, o Ascendente representa a forma como nos apresentamos ao mundo e a primeira impressão que causamos.
Fábio Ricardo e o enredista Roberto Vilaronga pesquisaram a “personalidade astrológica” da escola para transpor essa energia para as fantasias.
“Faço Carnaval há mais de 20 anos e estou no meu terceiro ano em SP. Antes de iniciar na Rosas de Ouro, eu e meu enredista, o Roberto Vilaronga, nos debruçamos semanas para pesquisar a escola e entender o ‘espírito azul e rosa’. Nosso visual será multicolor respeitando a colometria da escola e suas disseminações”, antecipa Fábio.
Reportagem sobre Rosas de Ouro e Astrologia, com entrevista do astrólogo Alexey Dodsworth:
Compositores: Aquiles da Vila, Fabiano Sorriso, Marcos Vinícius, Lucas Donato, Salgado Luz, Fabian Juarez, Fábio Gonçalves, Cabide, Biel e Wagner Forte
“Escrito nas Estrelas”
És meu amor, razão do meu viver Os astros lá no céu, pararam pra te ver Tá escrito, brilhando de novo A constelação Rosas de Ouro!
Quando tudo era escuridão: A grande expansão do universo! Estrelas dançam num bailado ancestral Sublime carrossel celestial Planetas viajam, por tantos caminhos Numa linguagem zodiacal Em cada astro, um sonho a decifrar
Desenhou o destino da razão Elevou o tempo da criação Resplandeceu em verso e prosa De alma azul, com ascendente em rosa!
Pensadores transformaram a percepção Vai muito além do nosso olhar É sabedoria milenar E ao despertar, buscar a paz! Reafirmar o sentimento de libertação E de mãos dadas caminhar É só deixar falar a voz do coração Que a nossa luz irá brilhar!
És meu amor Razão do meu viver Os astros lá no céu, pararam pra te ver Tá escrito, brilhando de novo A constelação Rosas de Ouro!
Os quatro elementos e os signos na avenida
Os elementosFogo, Terra, Ar e Água estarão explicitamente divididos nas alas. Fábio Ricardo destaca que o público conseguirá identificar os signos do zodíaco em diferentes momentos do desfile:
Comissão de Frente: representações simbólicas dos arquétipos
Carro Abre-alas: fundação do universo e os signos.
Alas temáticas: setores específicos onde a energia de cada elemento será representada visualmente
Rosas de Ouro de olho no bicampeonato
Após a vitória em 2025, Fábio Ricardo afirma sentir uma energia diferenciada neste projeto. Para o carnavalesco, o enredo é rico em simbolismos e significados que transcendem a estética.
Embora o resultado dependa de diversos fatores da apuração, a confiança da escola está no alinhamento entre o planejamento técnico e a força energética do tema. É, segundo ele, o “Carnaval de nossas vidas”.
Perguntas Frequentes sobre Astrologia e Carnaval
Qual a relação entre Astrologia e Carnaval? O Carnaval frequentemente utiliza temas mitológicos e ancestrais. A Astrologia entra como uma ferramenta narrativa para explicar ciclos humanos e personalidades através de símbolos visuais.
O que o Mapa Astral de uma escola de samba revela? Assim como o de uma pessoa, o Mapa Astral de uma instituição revela sua identidade, pontos fortes e a forma como ela interage com seu público e comunidade.
Como identificar os signos no desfile da Rosas de Ouro? Preste atenção às cores e adereços de cada setor. Eles estarão agrupados pelos elementos (ex: tons quentes para Fogo, tons azuis e fluidos para Água).
O que é o Zodíaco? É o cinturão de constelações que serve de base para o estudo dos ciclos astrológicos.
O que são os Arquétipos? São modelos de comportamento e personalidade representados pelos signos e deuses mitológicos que veremos nas alegorias.
Por que o samba cita uma “Linguagem Zodiacal”? A “Linguagem Zodiacal” é o sistema de símbolos composto pelos 12 signos e seus elementos. O samba utiliza esse termo para mostrar que o céu “fala” conosco através de arquétipos, enviando mensagens que podem ser decifradas através do estudo do Mapa Astral.
O que significa “Alma Azul com Ascendente em Rosa” na prática? Essa metáfora poética une as cores da escola ao conceito técnico do Ascendente. A “Alma Azul” representa a essência interna e as tradições da agremiação, enquanto o “Ascendente em Rosa” é o indicativo de como a escola se mostra para o público: com a delicadeza, a beleza e a harmonia que a cor rosa e o signo de Libra (frequentemente associado a essa estética) representam.
Como “Os astros podem desenhar o destino da razão”? Este trecho do samba reflete a busca humana por entender a ordem do cosmos. Na visão do enredo, a Astrologia não anula a razão, mas a complementa, oferecendo um mapa simbólico que ajuda o ser humano a compreender seu propósito e os ciclos da vida.