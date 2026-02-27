Lua de Sangue marca as previsões da semana de 01 a 07/03: cortes, silêncio e fé

As previsões da semana de 01 a 07/03 trazem uma das semanas mais marcantes do ano astrológico. Com um Eclipse Lunar em Virgem na terça-feira (3), uma concentração histórica de planetas em Peixes e mudanças importantes nos planetas do amor, do dinheiro e da ação, os próximos dias pedem atenção, introspecção e disposição.

Não é uma semana para grandes inícios — com Mercúrio ainda retrógrado, o convite é para revisar, planejar e olhar para dentro antes de agir. Mas também não é uma semana passiva. É uma semana de cortes necessários, de apagar o que não serve mais e de abrir espaço para algo novo.

A seguir, as previsões completas. E lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para saber como esses trânsitos afetam especificamente a sua vida, acesse o Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Resumo das previsões da semana de 01 a 07/03:

Segunda (02): Marte em Peixes

Marte em Peixes Terça (03): Eclipse Lunar em Virgem

Eclipse Lunar em Virgem Quarta (04): Vênus em Peixes sextil Urano em Touro

Vênus em Peixes sextil Urano em Touro Quinta (05): Sol em Peixes trígono Júpiter em Câncer

Sol em Peixes trígono Júpiter em Câncer Sexta (6): Vênus em Áries

Vênus em Áries Sábado (7): Conjunção Vênus-Netuno em Áries

Conjunção Vênus-Netuno em Áries Sábado (7): Conjunção Sol-Mercúrio em Peixes

Assista às previsões em vídeo:

Eclipse Lunar em Virgem: cortes e ajustes necessários

O Eclipse Lunar da terça-feira (3) funciona como um apagão emocional e simbólico. Algo se encerra, se revela ou exige revisão profunda — e isso não é por acaso. Se uma ruptura acontece perto de um eclipse, é porque já estava frágil. O eclipse apenas acelera o que precisava acontecer.

Em Virgem, o eclipse aponta para o excesso de perfeccionismo, a crítica excessiva — consigo mesmo e com os outros —, o controle, e aquela necessidade de só acreditar no que é visível e mensurável.

É justamente aqui que Peixes, signo fortemente ativado no céu agora, entra em cena para equilibrar: Peixes fala de fé, de intuição, de confiar mesmo sem ver.

Essa tensão entre Virgem e Peixes é o coração do eclipse. A pergunta que ele faz para cada um de nós é: onde você está tendo rigidez demais para confiar?

No mapa do eclipse calculado para o Brasil, a Lua está na Casa 6 e o Sol na Casa 12 — o que reforça temas de saúde, rotina, serviços, hospitais e também territórios ligados à água, como rios e lagos. É um período de atenção redobrada com a saúde física e emocional.

O que pode acontecer durante o eclipse:

Encerramentos profissionais ou mudanças na rotina de trabalho

Cortes em relacionamentos que já não serviam mais

Revelações sobre saúde — física ou emocional

Necessidade urgente de rever hábitos e exigências consigo mesmo

Como fluir melhor nesse período:

Reduza a autocrítica. Você não precisa ser perfeito para merecer o que deseja.

Cuide da saúde com mais disciplina e menos culpa.

Evite decisões impulsivas tomadas no calor da emoção.

Confie mais na intuição e menos nos cenários catastróficos que a mente cria.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Cada eclipse atua de forma diferente em cada mapa natal. Para saber em qual casa da sua vida este eclipse cai, acesse a Calculadora de Eclipses do Personare. Basta abrir o Mapa do Céu com seus dados de nascimento e o resultado aparece em destaque.

Passo a passo:

Abra o seu Mapa do Céu, a Calculadora de Eclipses do Personare

Faça seu cadastro ou o loguin

A calculadora entregará a Casa ativada + as previsões e conselhos pra sua vida.

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa vai viver o eclipse de 03/03 na Casa 5, por isso, a área de prazeres e romances pode ser mais afetada.

A energia de um eclipse pode perdurar por até seis meses — então a área revelada pela calculadora merece atenção especial até setembro.

Concentração de planetas em Peixes: sensibilidade com limites

Além do eclipse, o céu desta semana traz uma concentração incomum de planetas em Peixes: Sol, Marte (que entra em Peixes nesta semana), Vênus e Mercúrio retrógrado estão todos nesse signo. Isso amplifica enormemente a sensibilidade coletiva, a empatia e também o risco de excesso emocional.

Em um momento em que notícias difíceis e acontecimentos coletivos desafiadores estão em evidência, esse céu pede compaixão — mas com limites.

Absorver a dor do outro sem cuidar de si mesmo não é empatia, é esgotamento. Coloque a máscara de oxigênio em você antes de ajudar quem está ao redor.

A entrada de Marte em Peixes reforça esse chamado: as nossas atitudes agora precisam se voltar para dentro, para curas, para terapias, para uma ação mais sensível e menos impulsiva. É hora de agir com mais empatia — inclusive consigo mesmo.

Trígono Sol-Júpiter: respiro e sabedoria

Depois da intensidade do eclipse, o Trígono Sol/Júpiter, a partir da quinta-feira (5), às 14h13 (horário de Brasília), traz um alívio bem-vindo.

Júpiter amplia tudo o que toca. Em Câncer e em harmonia com o Sol em Peixes, favorece conversas inspiradoras, orientação de pessoas mais experientes, gestos de fé e conexão com algo maior do que nós mesmos, ativando também assuntos familiares.

É um bom momento para rituais simbólicos, meditação, leitura espiritual ou simplesmente conversar com alguém de confiança sobre o que está passando.

Como aproveitar esse trânsito:

Procure orientação de quem você admira e confia.

Invista em práticas de autoconhecimento — um livro, uma meditação, um diário.

Reforce sua espiritualidade da forma que fizer sentido para você.

Deixe-se confiar que há aprendizado acontecendo, mesmo quando a visão está nebulosa.

Vênus em Áries: atitude no amor e nas finanças

Na sexta-feira (6), às 07h46 (horário de Brasília), Vênus — planeta do amor, da prosperidade e da autoestima — entra em Áries e muda completamente de tom. De Peixes para Áries, a energia sai da introspecção e entra na iniciativa.

Se você vinha adiando uma conversa importante, uma atitude afetiva ou uma reorganização financeira, pode sentir um impulso genuíno para agir. Vênus em Áries diz: vá lá e faça acontecer.

A ressalva é o Mercúrio retrógrado ainda ativo — use o impulso, mas mantenha o planejamento. Não é hora de agir sem pensar, mas também não é hora de ficar paralisado.

Tendências com Vênus em Áries:

Iniciativas amorosas — quem estava esperando o momento certo pode dar o primeiro passo.

Impulso para reorganizar finanças e criar novas estratégias de prosperidade.

Desejo de mais autonomia e autenticidade nos relacionamentos.

Dicas práticas:

Tome atitude, mas sem pressa excessiva.

Evite gastos impulsivos e compras emocionais.

Demonstre seu interesse com clareza — Áries não aprecia rodeios.

Pratique esporte ou atividade física para canalizar bem essa energia de fogo.

Conjunção Vênus-Netuno: cuidado com ilusões

No sábado (07), às 08h01 (horário de Brasília), Vênus se encontra com Netuno logo depois de entrar em Áries, criando uma combinação ao mesmo tempo bela e traiçoeira.

É um momento lindo para a arte, a espiritualidade e a conexão emocional profunda. Mas é também terreno fértil para ilusões, expectativas irreais e idealizações — especialmente em amor e finanças. Cuidado com golpes e mentiras.

Dicas:

Não construa castelos de areia em cima de suposições.

Evite decisões financeiras importantes baseadas apenas na emoção do momento.

Confirme informações antes de confiar cegamente.

Use essa sensibilidade ampliada para criar, se expressar, se conectar — não para se iludir.

Mercúrio retrógrado segue: não é hora de grandes começos

Com Mercúrio ainda retrógrado em Peixes durante toda a semana, o recado é claro: revisar sim, lançar não. Isso não significa paralisia — significa sabedoria de timing.

Use esse período para planejar o que você vai executar depois do ano novo astrológico (quando Mercúrio sai da retrogradação). Organize, revise contratos, reveja estratégias. O grande começo virá — mas no momento certo.

Conselho do Tarot para a semana — por Léo Chioda

O arcano desta semana é A Sacerdotisa. É a carta do silêncio, da introspecção e da sabedoria interior — e não poderia ser mais alinhada com o que o céu está pedindo.

A Sacerdotisa ensina que nem tudo precisa ser decidido agora. Que às vezes a resposta mais sábia é esperar, observar, sentir.

Esse arcano convida a reagir menos e observar mais. A confiar na percepção interna antes de buscar validação fora. A lembrar que nem toda batalha precisa ser travada neste momento.

A carta também carrega o elemento água — reforçando, no campo simbólico, a conexão com as emoções, com o que flui, com o que não é controlável. Um convite para soltar o controle com sabedoria.

Dicas práticas do Tarot para a semana:

Reserve momentos de silêncio.

Evite decisões no calor da emoção.

Observe antes de agir.

Confie mais na sua percepção interna.

Lembre-se: nem toda batalha precisa ser travada agora.

