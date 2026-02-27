Como proteger sua energia no Carnaval e evitar desgastes

Carnaval é um dos momentos mais intensos do ano! Se você ama a folia, mas não quer terminar a festa exausta ou, ainda pior, carregada de influências pesadas, é essencial proteger sua energia e evitar desgastes durante e após a folia.

Eu particularmente AMO Carnaval! Já pulei muito por aí, de bloquinhos em cidade pequena até o fervor de Salvador, por isso sei bem que é uma época intensa — para o bem e por mal.

Pensando nisso, separei dicas para você curtir a festa sem levar para casa influências indesejadas.

5 dicas para proteger sua energia no Carnaval

1) Crie uma blindagem energética

Antes de cair na folia, faça um ritual de proteção para criar uma barreira no seu corpo energético, evitando ser sugada pelas outras pessoas. É simples, mas muito eficaz! Siga o passo a passo:

Fazer uma prece/mentalização pedindo amparo espiritual, seja para seus mentores ou anjos da guarda, pedindo que te acompanhem, te protejam e te afastem de qualquer energia ruim.

Então, feche os olhos e visualize uma bolha de luz te envolvendo, que funciona como um escudo energético.

Reforce sua intenção mentalmente: “Estou protegido(a), minha energia está blindada”.

Confia, funciona!

2) Carregue amuletos de proteção

Alho e sal grosso são verdadeiros amuletos de proteção! O sal grosso é um dos elementos mais eficazes para absorver energias negativas. Já o alho serve para afastar seres que sugam a sua energia. Por isso:

Carregue um dente de alho ou um pequeno pedaço de sal grosso no bolso pode ajudar a filtrar energias negativas durante a festa.

Mas atenção:

Antes de entrar em casa ou no local onde estiver hospedado, descarte o alho ou o sal em um jardim ou em um lugar com terra . Isso evita que a energia acumulada entre no ambiente.

. Isso evita que a energia acumulada entre no ambiente. Se preferir, pode substituir por um saquinho de sal grosso e ervas para reforçar a proteção. Confira aqui as plantas e ervas que protegem sua energia.



3) Cristais de proteção são seus aliados

Algumas pedras e cristais ajudam a manter sua vibração equilibrada e repelir energias negativas. Leve um cristal no bolso, bolsa ou até mesmo em um acessório.

As melhores pedras para o Carnaval são:

Turmalina Negra : absorve e dissipa energias densas;

: absorve e dissipa energias densas; Ametista : traz equilíbrio e proteção espiritual;

: traz equilíbrio e proteção espiritual; Selenita: limpa e purifica a energia ao redor.

Ao voltar para casa, deixe o cristal no sol por algumas horas para que ele se renove e continue protegendo você.

Veja aqui como limpar e energizar pedras e cristais

4) Banho energético para renovação total

Depois de dias intensos de festa, um banho de ervas vai fazer milagres! Portanto, para restaurar sua energia e eliminar influências externas, faça essa combinação poderosa, com um punhado dessas ervas:

Arruda : protege e quebra energias densas;

: protege e quebra energias densas; Guiné : fortalece o campo energético;

: fortalece o campo energético; Alecrim: traz vitalidade e equilíbrio.

Se não tiver ervas, faça um banho de sal grosso bem-intencionado ou mesmo um banho só com água do chuveiro pedindo que a água limpe e reequilibre seu corpo e mente.

5) Mantenha-se cercado de boas companhias

Além da proteção espiritual e energética, lembre-se da importância de estar perto de amigos de confiança. Isso não só torna o Carnaval mais seguro, mas também ajuda a manter um ambiente positivo ao seu redor.

E se for beber, redobre os cuidados: mantenha-se hidratado(a), fique atento(a) aos seus pertences e não aceite bebidas de desconhecidos.

Extra: Fortaleça sua energia com suporte espiritual

Se você quer entrar em um fluxo de proteção e renovação ainda mais intenso, participe do grupo Abrindo seus Caminhos em 7 dias.

Essa edição será especial, pois no dia 28/02 teremos um raro alinhamento de 7 planetas, incluindo 5 em Peixes. Esse fenômeno favorece a conexão espiritual e pode intensificar suas emoções.

A partir de 24/02, você terá suporte energético diário, ajudando a manter sua vibração elevada e a iniciar o ano com força total. Garanta aqui a sua vaga e fortaleça sua energia!

Aline Lang

Especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional®. Realiza atendimentos e acompanhamentos terapêuticos individuais e em grupo, para pessoas e ambientes. As consultas online podem ser agendadas no Personare.

