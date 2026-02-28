4 coisas que você NÃO deve fazer nesta Terça de Carnaval com Eclipse

Enquanto o Brasil celebra o auge da folia, o céu da terça de Carnaval reserva um evento que pode mudar o rumo do seu ano: um Eclipse Solar em Aquário.

Este Anel de Fogo traz uma energia de ruptura e aceleração que, se mal administrada em plena terça-feira de folia, pode gerar arrependimentos profundos na quarta-feira de cinzas.

Para curtir a festa sem comprometer sua energia, confira o que os astrólogos do Personare recomendam evitar.

Confira aqui as previsões para o Carnaval 2026 — inclusive os dias pós-folia, que exigirão ainda mais atenção!

O clima da Terça de Carnaval com Eclipse

Este eclipse ocorre no signo de Aquário, o signo dos grupos e da liberdade. Segundo o astrólogo Yub Miranda, este é o primeiro grande evento de 2026 e funciona como um “portal de renovação”.

No entanto, o clima de “liberação” pode ser uma faca de dois gumes no meio da multidão devido à tensão entre a Lua Nova e Urano (quadraturas).

Além disso, com Saturno e Netuno em Áries, a impulsividade carnavalesca pode se transformar em decisões precipitadas das quais você pode se arrepender na quarta-feira de cinzas.

4 coisas que você NÃO deve fazer

Para garantir que o seu “novo ciclo” comece com o pé direito, evite estes comportamentos na terça de Carnaval sob a energia do eclipse:

1. NÃO entre em disputas ou polêmicas

O eclipse ocorre na Casa 11 (grupos e coletivo) com Ascendente em Áries. A astróloga Nai Tomayno alerta que o clima de “nós contra eles” e as disputas estarão acirrados.

“O desafio está em escolher com sabedoria onde colocar energia, evitando embates desnecessários e desgastes emocionais”, orienta Nai.

Dica: Nem toda provocação exige uma resposta. Se o clima esquentar no meio da folia, afaste-se.

2. NÃO tome decisões definitivas no impulso

Eclipses tendem a “apagar” a clareza. Sob a energia de Urano, a vontade de chutar o balde e mudar de vida (ou de relacionamento) pode ser enorme, mas a visão está “nublada”.

“Evite decisões definitivas no calor da emoção. Observe antes de agir”, recomenda Nai Tomayno.

Dica: O momento é de observação, não de martelos batidos.

3. NÃO ignore os sinais do seu corpo e ambiente

Com a quadratura entre a Lua Nova do Eclipse e Urano, o inesperado é a única regra. O astrólogo Yub Miranda reforça que, embora o desejo de liberdade seja alto, a responsabilidade deve vir primeiro.

“Não há certezas sobre o futuro, mas há iniciativa no presente. Arrisque-se com responsabilidade”, diz Yub.

Dica: Se sentir que um ambiente está pesado ou estranho, não insista: mude de rota.

4. NÃO desconte a ansiedade astrológica em excessos

A junção do Eclipse com um Ano 1 na Numerologia gera uma voltagem interna altíssima. Tentar “acalmar” essa eletricidade com excessos típicos de Carnaval pode ser perigoso.

“A ansiedade aumenta quando ficamos apenas pensando na mudança sem nos movermos”, explica Yub Miranda.

Dica: Use essa energia para criar mentalmente seus novos começos, e não para desgastar seu corpo.

O que fazer? Prepare-se!

Apesar de ser um evento coletivo, cada pessoa sentirá o impacto em uma área diferente (finanças, amor ou carreira). Para não ficar no escuro, você pode usar a Calculadora de Eclipses do Personare para identificar qual “casa” do seu mapa será ativada.

Passo a passo:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Se você não estiver logado, crie seu cadastro, inserindo seus dados de nascimento.

O site calculará automaticamente a área da sua vida que será impactada, permitindo que você se prepare para as mudanças.

Conclusão

O Eclipse Solar em Aquário convida a uma folia com mais consciência. O segredo é equilibrar a alegria da festa com a cautela que o céu pede. Observe mais, reaja menos e planeje seus próximos passos.

Lembre-se: O melhor “Anel de Fogo” é aquele que ilumina o seu futuro, e não o que queima as suas pontes no calor da emoção.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

