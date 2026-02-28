A primeira Sexta-feira 13 de 2026: rituais para aproveitar a poderosa data!

Diferente do que dizem as lendas, a Sexta-feira 13 não é sobre má sorte. Na verdade, pode ser poderosa se você souber usar os seus símbolos para as transformações que deseja. E a primeira Sexta-feira 13 de 2026 é super especial.
Sim, teremos três vezes a data 13 numa sexta-feira em 2026: fevereiro, março e novembro, um evento que não acontecia há 11 anos.
Mas o portal de agora é único. Esta Sexta 13 acontece na véspera do Carnaval, quatro dias antes do primeiro eclipse de 2026 e marca a entrada definitiva de Saturno em Áries (onde fica até 2028!).
É um encontro entre a diversão, o destino e a responsabilidade. É o universo dizendo: “O tempo de esperar acabou. Agora, é com você!”
Você está no ritmo certo para essa virada?
Segundo o numerólogo Yub Miranda, nenhum número “dá azar” (nem sorte) por si só. É preciso analisar o contexto em que está inserido.
Em 2026, o Ano Universal é 1 (inícios) e o Mês Universal de fevereiro é 3 (festa, expansão e criatividade). É um combo perfeito para o Carnaval, mas cuidado: se o seu Mês Pessoal estiver em uma vibração de fechamento (como um mês 9), o agito das ruas pode te sobrecarregar.
O “azar” só acontece quando a gente ignora o próprio ritmo. Saber se você deve se jogar na folia ou aproveitar a Sexta-feira 13 para se recolher e planejar a entrada de Saturno em Áries é o que vai definir o seu sucesso em 2026.
Será que seu número de fevereiro combina com o agito do Mês 3?
O que o céu de 2026 está anunciando?
Para entender o impacto desta data, a astróloga Nai Tomayno destaca dois movimentos fundamentais que acontecem simultaneamente:
Saturno em Áries (2026 a 2028)
Saturno é o planeta das estruturas e limites. Ao entrar em Áries, ele sai de uma energia de empatia e fé (Peixes) para focar em atitude e movimento.
- O foco: Agora, a cobrança é por independência e por ser a autoridade dos seus próprios desejos.
- O alerta: É um trânsito que exige cuidado para não agirmos de forma egoísta ou incisiva demais. Saturno em Áries fala de lutas e novos começos que exigem coragem, mas também muita consciência.
O Eclipse de 17 de fevereiro
Eclipses são aceleradores de eventos. Como esta Sexta-feira 13 ocorre a apenas quatro dias do eclipse, a energia de “limpeza” já está no ápice.
- O clima: Eclipses amplificam emoções e trazem à tona o que estava oculto. No eixo Leão-Aquário, ele pede que você limpe o que apaga o seu brilho para que possa renascer com mais autenticidade.
Rituais para a Sexta-feira 13 de fevereiro 2026
Rituais são cerimônias sagradas que conectam nossos desejos à energia dos símbolos. Diferente de uma “simpatia” ou ação banal, um ritual envolve intenção e presença.
Para este dia 13/02, focamos em práticas de limpeza, prosperidade e coragem.
1. Ritual da “Rainha de Ouros” (Prosperidade e Brilho)
Segundo o tarólogo Leo Chioda, a Rainha de Ouros rege o dia 13/02/2026. Ela nos lembra de cuidar do corpo e do bolso, especialmente antes da folia.
- O que fazer: Prepare um banho com folhas de louro e alecrim. Enquanto se banha, firme o pensamento: “Eu sou o meu maior investimento. Atraio diversão com consciência e abundância com proteção”.
- Dica Extra: Como estamos em um Mês Universal 3 (comunicação), use um toque de dourado na sua fantasia ou maquiagem para atrair a energia de valor dessa Rainha.
2. Ritual do “Fogo de Saturno” (Decisão e Limpeza)
Saturno em Áries exige coragem para ser quem você é. O Eclipse pede o novo.
- O que fazer: Escreva em um papel um medo que te impede de ser independente.
- O gesto: Queime o papel com segurança e sinta que, com a entrada de Saturno em Áries, você ganha a estrutura necessária para agir. Use o feriado de Carnaval para “limpar” o que não serve mais na sua rotina.
3. Ritual pro Eclipse (limpeza energética)
Para quem quer aproveitar a energia do Eclipse do dia 17/02, pode realizar uma prática de limpeza energética.
- Passo 1: Comece com uma limpeza física da casa ou do seu quarto. Deixe ir tudo o que está quebrado, ultrapassado ou sem uso. O vácuo atrai o novo.
- Passo 2: Tome um banho de sal grosso para descarregar energias nocivas do seu campo áurico.
- Passo 3: Acenda uma vela branca e sintonize na energia do eclipse. Faça preces, mantras ou orações pedindo que a transmutação limpe o que está oculto e abra caminhos para sua verdade.
Oportunidade, não azar
A Sexta-feira 13 de fevereiro de 2026 é um convite para o despertar. Entre o glitter do Carnaval e a seriedade de Saturno, existe um espaço para você decidir quem quer ser daqui para frente.
Não tenha medo das mudanças que o Eclipse e Saturno em Áries trazem; elas são o combustível para a sua independência.
Aproveite a data para se observar:
- Onde você precisa de mais disciplina?
- Onde você pode brilhar mais?
