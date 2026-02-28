Tapar umbigo, sal grosso e mais estratégias para se proteger energeticamente no Carnaval

O Carnaval é um período de intensa troca vibracional. Para muitas pessoas, a folia pode resultar em um cansaço que vai além do físico. Mas usando as estratégias certas você pode se proteger energeticamente no Carnaval.

Ainda mais que tem eclipse esse ano! Confira aqui as previsões para o Carnaval 2026 — inclusive os dias pós-folia, que exigirão ainda mais atenção!

Neste guia, as especialistas Personare Aline Lang, Simone Kobayashi, Melissa Mell e Regina Restelli, Solange Lima compartilham estratégias como o uso do sal grosso e tapar o umbigo, entre outras, para você blindar sua energia.

A importância de se proteger energeticamente no Carnaval

No Carnaval, circulamos por ambientes com diversas vibrações. Sem o devido cuidado, é comum sentirmos um esgotamento que é um indicativo de que absorvemos energias externas.

Saber se proteger energeticamente no Carnaval permite que você aproveite a festa sem “levar para casa” o desequilíbrio alheio.

1. Estabeleça seus próprios limites

Antes de mergulhar na folia, é crucial definir seus limites. Saber até onde você pode ir, respeitando seu corpo e mente, é o primeiro passo para um Carnaval sem arrependimentos. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave para manter suas vibrações elevadas.

2. Blindagem energética

Antes de cair na folia, faça um ritual de proteção para criar uma barreira no seu corpo energético, evitando ser sugada pelas outras pessoas. Basta fazer uma prece/mentalização pedindo amparo espiritual, seja para seus mentores ou anjos da guarda, pedindo que te acompanhem, te protejam e te afastem de qualquer energia ruim.

3. Proteção com Sal Grosso

O sal grosso é conhecido por suas propriedades de limpeza energética. No entanto, deve ser usado com moderação para evitar a descarga excessiva de energia. Portanto, faça o uso conscientemente para ter uma estratégia eficaz — veja dicas para o usar pingentes de sal grosso aqui.

4. Cristais Protetores

Cristais como ametista, quartzo fumê e cianita azul podem ser grandes aliados para se proteger energeticamente. Use-os como acessórios ou carregue-os consigo, na bolsa ou no bolso, para blindar sua energia contra influências negativas.

5. Limpeza Energética

Não espere um momento especial para realizar uma limpeza energética. Utilize meditação, banhos de ervas, incensos ou pedras como parte de sua rotina para manter sua energia limpa e equilibrada. Confira aqui uma limpeza energética rápida e super eficaz.

6. Tape o Umbigo

Colocar o esparadrapo para tampar o umbigo é uma crença muito antiga. Essa técnica simbólica visa proteger o chakra umbilical, evitando que energias externas negativas penetrem seu campo energético. No entanto, é preciso usar essa prática de forma consciente para de fato ter proteção.

7. Spray de Alecrim

O óleo essencial de Alecrim não só energiza e revigora como também atua como um protetor psíquico. Por isso, faça um spray corporal: basta colocar em uma embalagem 70 ml de água, 30 ml de álcool de cereais e 50 gotas do óleo de Alecrim. Agite bem antes de usar. Então, borrife na nuca, nos pulsos e em volta do corpo para se manter protegido.

8. Mentalização Positiva

Por fim, a força dos seus pensamentos tem um poder imenso sobre sua energia. Pratique a mentalização positiva, focando em pensamentos e sentimentos bons para atrair experiências positivas e afastar as energias negativas.

Bônus: Checklist energético

Para facilitar sua jornada, preparamos este resumo rápido que você pode salvar no seu celular e consultar a qualquer momento:

Antes de sair: Tape o umbigo e borrife spray de alecrim na nuca.

Tape o umbigo e borrife spray de alecrim na nuca. No bloco: Leve um cristal de cianita azul no bolso e respeite seus limites físicos.

Leve um cristal de cianita azul no bolso e respeite seus limites físicos. Ao chegar: Faça uma limpeza energética, como um banho com sal grosso ou escalda-pés.

Faça uma limpeza energética, como um banho com sal grosso ou escalda-pés. Sinal de alerta: Sentir-se “drenado” ou com dor de cabeça constante é um indicativo de que você precisa de uma pausa e uma limpeza energética mais profunda.

Se precisar de ajuda, procure uma terapeuta energética!

Agora, é só curtir o Carnaval!

Com essas estratégias, você estará bem equipado para aproveitar o Carnaval mantendo sua energia protegida e vibrante. Lembre-se de que cuidar de si é o primeiro passo para desfrutar plenamente das festividades.

Seja consciente de suas necessidades energéticas e aproveite cada momento com alegria e leveza. Na volta, considere essas dicas para cuidar da sua energia após o Carnaval.

Feliz Carnaval!

Perguntas sobre proteção energética

Qual é a energia do Carnaval?

A energia do Carnaval é de extrema expansão e intensidade. Por ser uma festa que envolve grandes massas, ocorre uma mistura profunda de frequências. É um momento de alegria e celebração, mas que também pode gerar sobrecarga vibracional devido ao excesso de estímulos e emoções à flor da pele.

O que acontece no mundo espiritual durante o Carnaval?

No plano espiritual, o Carnaval é visto como um período de grande efervescência. A liberação intensa de desejos e emoções acaba atraindo diversas frequências vibracionais. Para quem é mais sensível, isso pode ser um indicativo de cansaço súbito ou irritabilidade, por isso a importância de manter a vibração elevada e o autocuidado em dia.

O Carnaval é um portal espiritual?

Muitas tradições consideram festas coletivas desse porte como momentos em que os portais de troca energética ficam mais abertos. Isso significa que a conexão com o coletivo está mais forte. É uma oportunidade para manifestar alegria, mas exige atenção redobrada para não absorver padrões energéticos que não são seus.

Como proteger a energia no Carnaval?

A proteção é feita em camadas:

Mental: Mantenha pensamentos positivos e foco na sua diversão.

Mantenha pensamentos positivos e foco na sua diversão. Física: Utilize o recurso de tapar o umbigo e use cristais como a Ametista.

Utilize o recurso de e use cristais como a Ametista. Espiritual: Ao chegar em casa, faça limpezas com sal grosso ou banhos de ervas para descarregar o que foi captado na rua.

Posso usar sal grosso todos os dias do Carnaval?

Não é recomendado. O uso diário pode causar um “vazio” energético. Prefira banhos de ervas como alecrim ou manjericão para os dias intermediários.

Qual o melhor cristal para proteção no Carnaval?

A Cianita Azul é a mais indicada por ser a “espada” que corta conexões energéticas indesejadas.

Tapar o umbigo: Por que essa técnica é tão popular?

Tapar o umbigo com um esparadrapo ou cristal é uma técnica antiga de proteção do chakra umbilical (Manipura). Este ponto é responsável por receber as energias ao nosso redor. Mas o mais importante é a intenção. Ao cobrir a região, mentalize que seu campo está fechado para energias densas.

