Rosas de Ouro 2026 leva a Astrologia para o Carnaval de São Paulo

A Astrologia no Carnaval 2026 ganha protagonismo com o enredo “Escrito nas Estrelas”, da Rosas de Ouro, atual campeã de São Paulo. O desfile, que ocorre nesta sexta-feira (13/02), utiliza o saber milenar dos astros como fio condutor para uma narrativa visual que promete encantar o Anhembi.

Nesta entrevista, o carnavalesco Fábio Ricardo antecipa detalhes da preparação, revelando como o Mapa Astral e os arquétipos dos signos foram transformados em arte.

Além disso, contamos com a análise técnica do astrólogo do Personare e mestre em Astronomia, Alexey Dodsworth, para explicar os fundamentos por trás do espetáculo.

Como a Astrologia virou enredo no Carnaval?

A ideia de “carnavalizar” este conhecimento partiu de Evandro do Rosas, diretor de Carnaval, logo após o título de 2025.

Para o carnavalesco Fábio Ricardo, a Astrologia no Carnaval 2026 é uma escolha estratégica, pois o tema já faz parte do cotidiano das pessoas, facilitando a conexão imediata com o público.

E para garantir o rigor técnico, a equipe se baseou no estudo do Mapa Astral da própria escola.

Esse levantamento ajudou a definir a identidade da agremiação para este ano, fundamentando o projeto em pilares reais do conhecimento astrológico, fugindo de representações superficiais.

A união entre Ciência e Ancestralidade no desfile

O desfile da Rosas de Ouro propõe um equilíbrio entre a Astronomia e a sabedoria dos signos.

A linha do tempo planejada por Fábio Ricardo começa na criação do universo, atravessa civilizações míticas como Atlântida e chega aos grandes cientistas que deram base acadêmica ao que conhecemos hoje.

“A Astrologia se baseia na análise de ciclos. A Rosas de Ouro utiliza essa lógica para contar a história da humanidade sob o olhar do cosmos”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

O objetivo é uma narrativa intuitiva: o público poderá assimilar a complexidade do tema através das cores e formas, percebendo como os astros são indicativos de momentos históricos e comportamentais.

O que significa “Alma Azul com Ascendente em Rosa”?

Frase que compõe o samba-enredo de 2026, “Alma Azul com Ascendente em Rosa” já virou praticamente um mantra para a comunidade Rosas de Ouro. E possui fundamento técnico, segundo o astrólogo do Personare.

Na Astrologia, o Ascendente representa a forma como nos apresentamos ao mundo e a primeira impressão que causamos.

Fábio Ricardo e o enredista Roberto Vilaronga pesquisaram a “personalidade astrológica” da escola para transpor essa energia para as fantasias.

“Faço Carnaval há mais de 20 anos e estou no meu terceiro ano em SP. Antes de iniciar na Rosas de Ouro, eu e meu enredista, o Roberto Vilaronga, nos debruçamos semanas para pesquisar a escola e entender o ‘espírito azul e rosa’. Nosso visual será multicolor respeitando a colometria da escola e suas disseminações”, antecipa Fábio.

Reportagem sobre Rosas de Ouro e Astrologia, com entrevista do astrólogo Alexey Dodsworth: