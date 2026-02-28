ASSINE JÁ!
Horóscopo

Rosas de Ouro 2026 leva a Astrologia para o Carnaval de São Paulo

Rosas de Ouro 2026 leva a Astrologia para o Carnaval de São Paulo
Rosas de Ouro 2026 leva a Astrologia para o Carnaval de São Paulo -

A Astrologia no Carnaval 2026 ganha protagonismo com o enredo “Escrito nas Estrelas”, da Rosas de Ouro, atual campeã de São Paulo. O desfile, que ocorre nesta sexta-feira (13/02), utiliza o saber milenar dos astros como fio condutor para uma narrativa visual que promete encantar o Anhembi.

Nesta entrevista, o carnavalesco Fábio Ricardo antecipa detalhes da preparação, revelando como o Mapa Astral e os arquétipos dos signos foram transformados em arte.

Além disso, contamos com a análise técnica do astrólogo do Personare e mestre em Astronomia, Alexey Dodsworth, para explicar os fundamentos por trás do espetáculo.

Como a Astrologia virou enredo no Carnaval?

A ideia de “carnavalizar” este conhecimento partiu de Evandro do Rosas, diretor de Carnaval, logo após o título de 2025.

Para o carnavalesco Fábio Ricardo, a Astrologia no Carnaval 2026 é uma escolha estratégica, pois o tema já faz parte do cotidiano das pessoas, facilitando a conexão imediata com o público.

E para garantir o rigor técnico, a equipe se baseou no estudo do Mapa Astral da própria escola.

Esse levantamento ajudou a definir a identidade da agremiação para este ano, fundamentando o projeto em pilares reais do conhecimento astrológico, fugindo de representações superficiais.

O seu destino também está escrito nas estrelas. Clique aqui para calcular seu Mapa Astral completo.

A união entre Ciência e Ancestralidade no desfile

O desfile da Rosas de Ouro propõe um equilíbrio entre a Astronomia e a sabedoria dos signos.

A linha do tempo planejada por Fábio Ricardo começa na criação do universo, atravessa civilizações míticas como Atlântida e chega aos grandes cientistas que deram base acadêmica ao que conhecemos hoje.

 “A Astrologia se baseia na análise de ciclos. A Rosas de Ouro utiliza essa lógica para contar a história da humanidade sob o olhar do cosmos”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

O objetivo é uma narrativa intuitiva: o público poderá assimilar a complexidade do tema através das cores e formas, percebendo como os astros são indicativos de momentos históricos e comportamentais.

O que significa “Alma Azul com Ascendente em Rosa”?

Frase que compõe o samba-enredo de 2026, “Alma Azul com Ascendente em Rosa” já virou praticamente um mantra para a comunidade Rosas de Ouro. E possui fundamento técnico, segundo o astrólogo do Personare.

Na Astrologia, o Ascendente representa a forma como nos apresentamos ao mundo e a primeira impressão que causamos.

Fábio Ricardo e o enredista Roberto Vilaronga pesquisaram a “personalidade astrológica” da escola para transpor essa energia para as fantasias. 

“Faço Carnaval há mais de 20 anos e estou no meu terceiro ano em SP. Antes de iniciar na Rosas de Ouro, eu e meu enredista, o Roberto Vilaronga, nos debruçamos semanas para pesquisar a escola e entender o ‘espírito azul e rosa’. Nosso visual será multicolor respeitando a colometria da escola e suas disseminações”, antecipa Fábio. 

Reportagem sobre Rosas de Ouro e Astrologia, com entrevista do astrólogo Alexey Dodsworth:

Um post compartilhado por Sociedade Rosas de Ouro (@rosasdeouro)

Letra do samba da Rosas de Ouro 2026

Compositores: Aquiles da Vila, Fabiano Sorriso, Marcos Vinícius, Lucas Donato, Salgado Luz, Fabian Juarez, Fábio Gonçalves, Cabide, Biel e Wagner Forte

“Escrito nas Estrelas”

És meu amor, razão do meu viver
Os astros lá no céu, pararam pra te ver
Tá escrito, brilhando de novo
A constelação Rosas de Ouro!

Quando tudo era escuridão:
A grande expansão do universo!
Estrelas dançam num bailado ancestral
Sublime carrossel celestial
Planetas viajam, por tantos caminhos
Numa linguagem zodiacal
Em cada astro, um sonho a decifrar

Desenhou o destino da razão
Elevou o tempo da criação
Resplandeceu em verso e prosa
De alma azul, com ascendente em rosa!

Pensadores transformaram a percepção
Vai muito além do nosso olhar
É sabedoria milenar
E ao despertar, buscar a paz!
Reafirmar o sentimento de libertação
E de mãos dadas caminhar
É só deixar falar a voz do coração
Que a nossa luz irá brilhar!

És meu amor
Razão do meu viver
Os astros lá no céu, pararam pra te ver
Tá escrito, brilhando de novo
A constelação Rosas de Ouro!

Os quatro elementos e os signos na avenida

Os elementos Fogo, Terra, Ar e Água estarão explicitamente divididos nas alas. Fábio Ricardo destaca que o público conseguirá identificar os signos do zodíaco em diferentes momentos do desfile:

Rosas de Ouro de olho no bicampeonato

Após a vitória em 2025, Fábio Ricardo afirma sentir uma energia diferenciada neste projeto. Para o carnavalesco, o enredo é rico em simbolismos e significados que transcendem a estética.

Embora o resultado dependa de diversos fatores da apuração, a confiança da escola está no alinhamento entre o planejamento técnico e a força energética do tema. É, segundo ele, o “Carnaval de nossas vidas”.

Perguntas Frequentes sobre Astrologia e Carnaval

Qual a relação entre Astrologia e Carnaval? O Carnaval frequentemente utiliza temas mitológicos e ancestrais. A Astrologia entra como uma ferramenta narrativa para explicar ciclos humanos e personalidades através de símbolos visuais.

O que o Mapa Astral de uma escola de samba revela? Assim como o de uma pessoa, o Mapa Astral de uma instituição revela sua identidade, pontos fortes e a forma como ela interage com seu público e comunidade.

Como identificar os signos no desfile da Rosas de Ouro? Preste atenção às cores e adereços de cada setor. Eles estarão agrupados pelos elementos (ex: tons quentes para Fogo, tons azuis e fluidos para Água).

O que é o Zodíaco? É o cinturão de constelações que serve de base para o estudo dos ciclos astrológicos.

O que são os Arquétipos? São modelos de comportamento e personalidade representados pelos signos e deuses mitológicos que veremos nas alegorias.

Por que o samba cita uma “Linguagem Zodiacal”? A “Linguagem Zodiacal” é o sistema de símbolos composto pelos 12 signos e seus elementos. O samba utiliza esse termo para mostrar que o céu “fala” conosco através de arquétipos, enviando mensagens que podem ser decifradas através do estudo do Mapa Astral.

O que significa “Alma Azul com Ascendente em Rosa” na prática? Essa metáfora poética une as cores da escola ao conceito técnico do Ascendente. A “Alma Azul” representa a essência interna e as tradições da agremiação, enquanto o “Ascendente em Rosa” é o indicativo de como a escola se mostra para o público: com a delicadeza, a beleza e a harmonia que a cor rosa e o signo de Libra (frequentemente associado a essa estética) representam.

Como “Os astros podem desenhar o destino da razão”? Este trecho do samba reflete a busca humana por entender a ordem do cosmos. Na visão do enredo, a Astrologia não anula a razão, mas a complementa, oferecendo um mapa simbólico que ajuda o ser humano a compreender seu propósito e os ciclos da vida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Rosas de Ouro 2026 leva a Astrologia para o Carnaval de São Paulo apareceu primeiro em Personare.

As mais lidas
    Recomendadas