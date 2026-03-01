Carnaval em casa: como aproveitar o feriado para renovar sua energia

Muita gente acredita que a folia é a única opção, mas passar o Carnaval em casa é uma oportunidade rara de pausa antes do ano “engrenar” de vez.

Usar esses cinco dias para o autocuidado evita que você comece o ano com a sensação de ressaca física e emocional.

Assim, você aproveita para transformar o feriado em um combustível para os próximos meses, focando em práticas que tragam clareza e vitalidade.

Folia, descanso ou ainda não sabe?

Se você escolheu a folia, pode usar a energia da alegria como base para o seu ano. No entanto, é importante não ficar no sentimento de apego , mas aproveitar o Carnaval como combustível ao longo dos próximos meses.

pode usar a energia da alegria como base para o seu ano. No entanto, é importante não ficar no , mas aproveitar o Carnaval como combustível ao longo dos próximos meses. Se você já está no clima de mais tranquilidade e escolheu relaxar no feriado , que tal tirar um tempo para fazer práticas que lhe ajudem a construir uma boa base para o ano que começa?

, que tal tirar um tempo para fazer práticas que lhe ajudem a construir uma boa base para o ano que começa? Se você ainda está em dúvida, mas se sentindo na obrigação de ter que curtir o Carnaval, que tal ousar fazer algo bem diferente para si?

Ao longo do ano dizemos que não temos tempo para pausar e focar em nós, mas os cinco dias do carnaval são uma grande oportunidade para isso!

Como aproveitar o Carnaval em casa?

Crie seu próprio retiro

Você pode montar seu próprio retiro espiritual em casa, conforme as dicas da Carol Senna , e usar estes dias para fazer um primeiro balanço do ano e redefinir suas metas.

Mas você também pode desacelerar a mente, e começar a treinar sua intuição e inteligência sutil. Como? Por meio de práticas meditativas.

Aqui estão 10 meditações guiadas para você escolher!

Priorize o que te dá prazer

Parece óbvio, mas quantas vezes você adia hobbies por obrigação? Use o feriado para:

Atualizar leituras: Aquele livro que está na mesa de cabeceira há meses.

Aquele livro que está na mesa de cabeceira há meses. Playlists de bem-estar: Ouça áudios e vídeos que elevam sua frequência.

Ouça áudios e vídeos que elevam sua frequência. Autoconhecimento: Verifique seu Mapa Astral para entender os movimentos que o ano sinaliza para você.

Faça isso se nutrindo daquela vontade e empolgação de poder aproveitar o seu tempo de maneira como você gosta. Isso vai criar uma boa base para começar bem o seu ano.

Carnaval Zen: veja outras dicas para aproveitar o feriado para se reequilibrar

Limpeza energética para abrir caminhos

Que tal tirar uns dias para limpar seus ambientes externos e internos? Limpar e organizar sua a casa e seu corpo (físico, mente e energia), vai abrir espaço para que novas conquistas surjam. Para isso, algumas práticas:

Organize seus espaços: separe, doe e descarte itens que não usa mais;

separe, doe e descarte itens que não usa mais; Monte uma lista de melhorias para sua casa e sua rotina para executar ao longo do ano.

para executar ao longo do ano. Realize uma “limpeza interna” , refletindo sobre pensamentos, sentimentos, padrões, relações e situações em sua vida você precisa limpar, reorganizar ou desapegar.

, refletindo sobre pensamentos, sentimentos, padrões, relações e situações em sua vida você precisa limpar, reorganizar ou desapegar. Faça exercício meditativo de limpeza como este aqui escreva e queime o papel, use sons e mantras de limpeza, defumadores e incensos, florais, sprays, cor violeta.

Permita-se viver num primeiro momento o desconforto da bagunça que a reorganização traz, sabendo que ela é um passo para algo melhor.

Exercício simples para se conectar

Tire alguns minutos do seu feriado de Carnaval em casa no qual possa estar tranquila, sem obrigações ou compromissos logo a seguir, para se conectar consigo mesma e se preparar para o ano que logo começa.

Sente-se confortavelmente em um local tranquilo e feche os olhos

Coloque uma música instrumental relaxante que lhe agrade

Faça respirações conscientes até sentir que está mais relaxado

Então, traga o seu foco para o seu corpo. Se tiver alguma parte dele que lhe chame mais atenção, permita-se ficar em contato por um tempo, respirando com foco neste local.

Pergunte ao seu corpo o que ele precisa e deixe esta resposta vir não com o pensamento, mas com o sentir.

Você pode usar este exercício durante o seu feriado e ao longo do ano para obter outras respostas.

Mesmo que as respostas não venham de maneira clara, o simples movimento que você fez já sedimenta o caminho para que elas cheguem com mais clareza, seja como um insight ou como os acontecimentos à sua volta que funcionam como respostas.

Curta o Carnaval da SUA melhor maneira

Independentemente da sua escolha, o mais importante é aproveitar o Carnaval da forma que mais faz sentido para você.

Seja se jogando na folia, recarregando as energias ou misturando um pouco de ambos, faça desses dias uma base positiva para o ano que realmente começa.

Quer ajuda para direcionar e abrir caminhos neste novo período? Descubra quais mudanças podem te auxiliar no seu caminho com a sessão Abrindo os Caminhos de Transformação.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Ceci Akamatsu

Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

ceciakamatsu@gmail.com

O post Carnaval em casa: como aproveitar o feriado para renovar sua energia apareceu primeiro em Personare.