Signos no Carnaval: Como cada um aproveita a folia (ou o descanso)

O Carnaval está chegando! Você já sabe como vai aproveitar? Seja nos bloquinhos, desfilando na avenida, relaxando na praia ou fugindo para o mato, a Astrologia pode revelar o estilo de festa – ou descanso – dos signos no Carnaval.
Independentemente da sua escolha, o Carnaval de 2026 será histórico. Isso porque o feriado coincide com o primeiro Eclipse Solar do ano, no dia 17/02 (terça-feira), no signo de Aquário.
Esse fenômeno é um forte indicativo de imprevistos e mudanças súbitas de planos, exigindo flexibilidade e uma boa dose de desapego dos foliões.
O seu Mapa Astral no Carnaval
Além do signo solar, o seu comportamento na folia é indicativo da combinação de três pontos principais do seu Mapa. Entender essa tríade ajuda você a planejar o feriado perfeito:
- Signo Solar: Revela como você recupera sua energia e brilha na festa.
- Ascendente: Mostra como você se apresenta ao mundo e seu estilo de diversão externa.
- Signo Lunar: Indica como você se sente emocionalmente e do que precisa para estar confortável.
Se você ainda não sabe ou tem certeza, confira gratuitamente aqui no Mapa Astral seus signos solar, lunar e Ascendente. Então, veja a seguir como são os seus Signos no Carnaval.
Como são os signos no Carnaval?
Áries: energia sem limites
Pessoas de Áries são movidas pela animação e não ficam paradas no Carnaval! Bloquinhos, desfiles e festas são suas escolhas favoritas, desde que permitam extravasar toda a energia acumulada. Viagens de última hora também são comuns para os arianos, que adoram novidades.
Touro: conforto em primeiro lugar
Para Touro, o ideal é aproveitar o feriado com conforto. Esse signo prefere curtir o Carnaval em locais tranquilos, como praia ou campo, com boa comida e companhia especial. Se houver um evento com estrutura VIP e comida gostosa, os taurinos podem até se animar para cair na folia.
Gêmeos: socializando sem parar
Geminianos são foliões natos e adoram a movimentação do Carnaval. A palavra de ordem para esse signo é variedade: bloquinhos, festas e viagens inesperadas fazem parte do roteiro. O importante é conhecer pessoas novas e garantir boas histórias para contar depois.
Câncer: descanso e aconchego
Para Câncer, o Carnaval ideal envolve descanso e reuniões em casa ou viagens tranquilas com poucos amigos, ou familiares. Multidões podem ser cansativas, mas se rolar um convite especial para um lugar acolhedor, os cancerianos podem reconsiderar a programação.
Leão: brilho e destaque
De todos os signos no Carnaval, Leão é um dos que mais curte brilhar na folia! Seja desfilando, arrasando nos bloquinhos ou comandando a pista de uma festa, eles sabem como se divertir. A fantasia caprichada e cheia de glamour é essencial para esse signo.
Virgem: organização e seleção
Virginianos não são muito fãs da bagunça e preferem eventos organizados e planejados. Festas exclusivas, camarotes e retiros na natureza são boas opções. Se decidirem curtir a folia, preferem manter tudo sob controle, garantindo conforto e segurança.
Libra: diversão em boa companhia
Librianos amam o Carnaval, mas a escolha do destino depende da companhia. Se solteiros, vão estar atentos às redes sociais e aos eventos mais badalados. Se comprometidos, viagens românticas ou programas a dois são bem-vindos. Dançar e se fantasiar com estilo fazem parte do pacote.
Escorpião: paixão e intensidade
Para Escorpião, o Carnaval pode ser uma experiência intensa. Seja uma viagem romântica ou uma festa animada, tudo precisa ter emoção. Esse signo gosta de ambientes mais exclusivos e momentos marcantes, que podem até se estender após o feriado.
Sagitário: a folia não tem fim
Sagitarianos amam a liberdade e não precisam de muito para se divertir. O importante é estar cercado de amigos e viver novas experiências. Viagens inesperadas e festas que duram até depois do feriado combinam perfeitamente com o espírito sagitariano.
Capricórnio: descanso e planejamento
Capricornianos costumam aproveitar o Carnaval para descansar, mas podem topar uma viagem se tudo estiver bem planejado. Esse signo gosta de controle, então, se decidir cair na folia, será de um jeito bem organizado e estruturado.
Aquário: imprevisível e original
Aquarianos são imprevisíveis e podem tanto estar na maior festa quanto isolados em um retiro espiritual. Eles gostam de experiências autênticas e podem aproveitar o feriado ajudando em projetos sociais ou simplesmente explorando um novo destino sem roteiro fixo.
Peixes: magia e fantasia
Piscianos adoram o clima lúdico do Carnaval, especialmente se puderem soltar a criatividade com fantasias e maquiagem. Para eles, o feriado é um convite para entrar em um mundo mágico. Festas temáticas ou retiros perto da água são as melhores opções.
Como aproveitar o Carnaval de acordo com seu signo em 2026?
A resposta direta para este ano é: priorize a autonomia. Como o Eclipse Solar ocorre em Aquário, o céu favorece quem escolhe caminhos originais.
Mas cada pessoa vai sentir esse impulso numa área da vida. O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é a área da vida que será ativada por um eclipse. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.
Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:
- Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.
- Se você não estiver logado, crie seu cadastro, inserindo seus dados de nascimento.
- Assim, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.
Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:
Se você sentir vontade de mudar o roteiro de última hora, siga sua intuição. Este é um Carnaval de “novos começos” e menos apegado a tradições rígidas.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Personare
Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.
conteudo@personare.com.br
O post Signos no Carnaval: Como cada um aproveita a folia (ou o descanso) apareceu primeiro em Personare.