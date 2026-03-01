Vênus em Peixes ativa seu lado mais romântico – veja como usar isso a seu favor

Em 2026, o trânsito de Vênus em Peixes ocorre entre 10 de fevereiro e 06 de março. Este é um dos períodos mais sensíveis e sonhadores do calendário astrológico, trazendo um olhar mais empático e devocional para as relações.

Neste artigo, você entende o que esperar dessa energia e como aproveitar as tendências para a sua vida amorosa, seja você solteira ou em um compromisso sério.

Resumo de Vênus em Peixes:

Período: 10/02 a 06/03 de 2026.

10/02 a 06/03 de 2026. Energia: Aumento da empatia, sensibilidade e romantismo.

Aumento da empatia, sensibilidade e romantismo. Desafio: Cuidado com a idealização excessiva e a falta de limites.

Cuidado com a idealização excessiva e a falta de limites. Destaque: Ótima fase para conexões espirituais e artes.

O que significa o trânsito de Vênus em Peixes?

Vênus é o planeta que rege os afetos, os prazeres e os valores. Quando entra em Peixes, signo de água conhecido por sua profundidade e conexão espiritual, o amor se torna incondicional. É um indicativo de maior entrega e desejo de fusão com a outra pessoa.

Diferente do ano anterior, em 2026 este trânsito ocorre de forma direta, sem retrogradação, o que favorece a fluidez das emoções e a expressão clara dos sentimentos.

Como aproveitar Vênus em Peixes se você está solteira

Este período é favorável para romances envolventes e encontros que parecem “obra do destino”. No entanto, a sensibilidade pisciana exige atenção para não criar expectativas irreais.

Sugestões para o seu momento:

Acredite no amor, mas mantenha os pés no chão: O cenário pode ser surpreendente, mas evite projetar no outro uma perfeição que não existe.

O cenário pode ser surpreendente, mas evite projetar no outro uma perfeição que não existe. Use sua sensibilidade: A sutileza e a empatia serão suas melhores formas de aproximação.

A sutileza e a empatia serão suas melhores formas de aproximação. Preste atenção aos sinais: Alguém especial pode surgir em ambientes voltados à cultura, espiritualidade ou em momentos de lazer relaxantes.

Alguém especial pode surgir em ambientes voltados à cultura, espiritualidade ou em momentos de lazer relaxantes. Não insista no impossível: Se a conexão não fluir, use a sabedoria de Peixes para deixar ir e seguir em frente.

Dica extra: Lugares como eventos culturais, shows, ambientes espirituais ou até encontros casuais em viagens podem ser propícios para conhecer alguém especial.

Como Vênus em Peixes beneficia quem está em um relacionamento

Para quem já tem uma parceria, o trânsito favorece momentos de profunda intimidade e gestos de carinho que fortalecem o vínculo emocional.

Como fortalecer a relação:

Invista na conexão emocional: Pequenos gestos, como mensagens afetuosas ou um jantar tranquilo, fazem toda a diferença agora.

Pequenos gestos, como mensagens afetuosas ou um jantar tranquilo, fazem toda a diferença agora. Promova o perdão e a compreensão: Use a energia de Peixes para dissolver mágoas antigas por meio de conversas gentis.

Use a energia de Peixes para dissolver mágoas antigas por meio de conversas gentis. Saia da rotina com suavidade: Planeje experiências que alimentem a alma, como ouvir música juntos, meditar ou fazer um passeio perto da natureza.

Planeje experiências que alimentem a alma, como ouvir música juntos, meditar ou fazer um passeio perto da natureza. Evite a idealização: Lembre-se que seu par é humano. Valorize a realidade da convivência acima da fantasia.

Dica extra: Este trânsito é excelente para viagens românticas e experiências que fortaleçam a intimidade.

Como esse trânsito age na sua vida?

Cada pessoa sentirá o indicativo de Vênus em Peixes de uma forma diferente, dependendo de onde o signo de Peixes está no seu Mapa.

1. Pelo seu Horóscopo

O Horóscopo Personare grátis faz uma leitura entre o céu de hoje, ou seja, onde os planetas estão se movimentando agora, e o seu Mapa. Assim, você tem previsões personalizadas.

Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Horóscopo Personare grátis.

Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tem, cadastre-se gratuitamente e inclua suas informações de nascimento.

Então, veja a lista de Trânsitos, em qual casa Vênus estará.

No exemplo abaixo, que a pessoa estará com Vênus na Casa 5.

2. Pelo seu Mapa Astral

Veja no seu Mapa Astral em qual casa você tem Peixes. Todo mundo tem todos os signos e, para conferir, é rápido e gratuito. Siga o passo a passo:

Abra aqui o seu Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique na opção Signos nas Casas

Procure, então, o signo de Peixes na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa

na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa No exemplo abaixo, a pessoa tem Peixes na Casa 6 e isso significa que o trânsito de Vênus em Peixes passará por esta casa durante o período.

Para saber o que isso significa, leia o significado das Casas astrológicas aqui.

FAQ: Perguntas Frequentes sobre Vênus em Peixes

Quanto tempo dura Vênus em Peixes? Geralmente, o trânsito dura cerca de três a quatro semanas. Em 2026, será de 10 de fevereiro a 06 de março.

Vênus em Peixes é bom para casar? Sim, é um posicionamento que favorece celebrações românticas e cerimônias com significado espiritual, desde que o restante do céu do dia também esteja favorável.

O que evitar durante este trânsito? Evite tomar decisões financeiras ou amorosas baseadas apenas em ilusões ou promessas sem fundamento. Mantenha o discernimento aliado à intuição.

