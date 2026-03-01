Previsões para o Carnaval 2026: Eclipse indica reviravoltas e reencontros

Se você está planejando sua folia, as previsões para o Carnaval 2026 indicam que este será um dos feriados mais intensos da década. Afinal, teremos um Eclipse Solar em Aquário em plena terça-feira de Carnaval.
Prepare-se para reviravoltas, reencontros com o passado e uma necessidade urgente de “escolher suas lutas” no meio do feriadão.
A seguir, veja as previsões dia a dia para o Carnaval 2026 — inclusive os dias pós-folia, que exigirão ainda mais atenção!
Sábado e domingo: melhor momento pro amor
Apesar das notícias tensas no mundo, a Astrologia indica um “oásis” de alegria. Com a entrada de Vênus em Peixes, o clima fica mais romântico e sensível.
- Vai ter amor no Carnaval? Sim! Vênus em Peixes traz uma tonalidade muito mais sensível e profunda para quem busca amor. O vazio afetivo pode bater forte, empurrando o coletivo para uma busca por conexões que tenham um significado maior.
- Volta de ex? Talvez! Não se surpreenda se aquele “rompante” de querer ficar sozinho for substituído por uma vontade imensa de resgatar uma história do passado.
DICA: Descubra se você vai encontrar um amor no Carnaval com o Tarot Direto
Segunda-feira: alerta Urano!
Apesar da vibe romântica de Vênus, o Sol em Aquário faz um aspecto tenso com Urano em Touro, gerando uma sensação de “Mercúrio retrógrado antecipado” – sim, logo logo teremos o primeiro de 2026.
- O risco: Imprevistos em viagens, ruídos na comunicação e eletrônicos dando problema.
- A saída: Mercúrio em Peixes traz uma comunicação mais empática. Errou o caminho do bloco ou se desentendeu com um amigo? Um pedido de desculpas sincero resolve mais do que o esperado.
Terça-feira de Carnaval com Eclipse
O ápice das Previsões para o Carnaval 2026 acontece na terça-feira. O Eclipse Solar em Aquário sinaliza que este Carnaval não é só sobre diversão, mas pode trazer à tona questões políticas e sociais em meio aos desfiles.
Lembre-se: é fundamental escolher suas guerras e agir com discernimento.
Além disso, a conjunção de Marte e Plutão acende um alerta vermelho para a saúde física. O céu indica riscos de insolação e acidentes por impulsividade.
O conselho astrológico é claro: escolha suas guerras, hidrate-se e não aja sob o efeito do puro egoísmo.
O Eclipse na sua vida: saiba qual área será afetada
Cada pessoa sentirá o Eclipse em um ponto diferente da vida (amor, carreira, saúde, etc.). Para não ser pego de surpresa, é essencial saber qual Casa Astrológica o eclipse está ativando no seu mapa.
Passo a passo para ver suas previsões:
- Acesse o Mapa do Céu do Personare (é gratuito).
- Insira seus dados de nascimento.
- Procure pelo destaque do Eclipse Solar.
- O sistema indicará exatamente a Casa onde o eclipse cai e o que você deve esperar para os próximos meses.
Quarta-feira de Cinzas: introspecção e amor
Na quarta-feira (18/02), o clima muda drasticamente com a entrada do Sol em Peixes. A energia vibrante de Aquário dá lugar à introspecção e à sensibilidade.
- No Coletivo: A apuração das escolas de samba pode ser carregada de emoção e reviravoltas (cuidado com as expectativas!).
- No Amor: Há chance de mensagens inesperadas ou aquele “carinho” de alguém especial. Mas atenção: com a energia de Peixes, o ideal é não criar expectativas gigantescas sobre amores de verão.
Final de Semana: cansaço!
Se você acha que o cansaço bateria só na quarta, o aspecto de Saturno com Netuno em Áries na sexta-feira (20/02) confirma: o corpo vai pedir arrego.
Este deve ser um período de estafa real. A sensação de estar “sem rumo” ou sobrecarregado pode bater forte. É a hora de dizer “não” para compromissos sociais e focar no autocuidado.
DICA: Aprenda aqui a renovar sua energia após o CarnavalConfira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
O post Previsões para o Carnaval 2026: Eclipse indica reviravoltas e reencontros apareceu primeiro em Personare.