Anitta usa Mapa Astral Personare e dá aula de Astrologia; veja

Nos bastidores de seus ensaios de Carnaval, a “Girl from Rio” mostrou que, além de dominar os palcos, também domina Astrologia. Enquanto se preparava para o show inspirado no signo de Aquário, Anitta usou o Mapa Astral do Personare para desvendar a personalidade do seu maquiador e provar que entende tudo do zodíaco.
O momento “mística” não é coincidência. Para a temporada dos Ensaios da Anitta 2026, a cantora escolheu o Cosmos como tema central, celebrando o universo em seus looks e apresentações.
No show de Belo Horizonte, ela brilhou com um figurino inspirado em Aquário — signo que, segundo a própria artista publicou, traz a energia da liberdade emocional e da originalidade.
“Nem toda revolução precisa ser fria. Sensibilidade também transforma”, refletiu a poderosa sobre a energia aquariana.
Quando Anitta usou Mapa Astral Personare?
Foi justamente nessa imersão astrológica que Anitta abriu o site do Personare para analisar os astros de sua equipe.
“Eu sou pica!”, brincou a cantora ao acertar o signo lunar e o Ascendente do amigo antes mesmo de ver o resultado.
Mas o que a Anitta realmente procurou no Mapa dele?
5 coisas que você descobre sobre alguém fazendo o Mapa Astral
Se você quer “dar uma de Anitta” e desvendar a personalidade de um amigo (ou do @), confira o checklist de 5 coisas que o Mapa Astral revela, com base no que a poderosa analisou:
1. Modo de amar (Vênus)
Anitta logo identificou: “Vênus em Peixes. Por isso que você fica criando uma idealização. As pessoas têm que ser do jeito que você imaginou”.
No Mapa Astral, a Vênus mostra como a pessoa expressa afeto e o que ela valoriza em uma relação. Quem tem Vênus em Peixes tende a ser romântico e sonhador, mas, como Anitta pontuou, corre o risco de colocar o outro num pedestal.
2. O emocional (Lua)
“Sua Lua também é Libra… não se apega”, disparou a cantora.
A Lua no mapa revela como reagimos emocionalmente e o que nos dá segurança. Enquanto algumas luas são intensas, a Lua em Libra busca equilíbrio e pode ter uma abordagem mais racional ou diplomática sobre os sentimentos, evitando “dramas” desnecessários.
3. A comunicação (Mercúrio)
Ao notar Mercúrio em Aquário do amigo, Anitta conectou o signo à forma como ele pensa e cria.
Mercúrio rege a mente e a fala. Em Aquário (o signo regente do figurino da Anitta no dia!), a mente é visionária, original e, às vezes, um pouco teimosa – exatamente o que a cantora explorou na conversa.
4. A identidade (Sol)
Anitta não poupou o amigo aquariano: “Ninguém sabe mais do que você, quem sabe é você!”.
De fato, o Mapa Astral ajuda a entender de onde vem aquele “orgulho” ou a dificuldade em ouvir opiniões. Às vezes, o que parece arrogância é apenas uma característica de signos fixos como Aquário ou de um Ascendente forte que confia muito no próprio taco.
5. A primeira impressão (Ascendente)
Antes mesmo de ver a mandala astrológica, Anitta chutou: “Você deve ter um ascendente em Libra”.
O Ascendente é a máscara social, a forma como o mundo nos vê antes de nos conhecer profundamente. Acertar o ascendente de alguém “no olho”, como ela fez, é o nível máximo de quem entende de comportamento astrológico.
Faça como a Anitta
A cantora provou que o Mapa Astral é a melhor ferramenta para entender por que aquele seu amigo é tão teimoso ou por que ele sempre idealiza os crushes. Como ela mesma sugeriu nos stories: “Pergunta a hora que você nasceu!”.
Com os dados de nascimento em mãos, você pode descobrir o checklist completo de qualquer pessoa.
Para descobrir tudo sobre uma pessoa através do Mapa Astral, siga este passo a passo:
- Abra seu Mapa Astral Personare.
- Inclua os dados de nascimento (o horário exato é fundamental para ter o mapa completo!).
- Então, ao gerar o mapa, você verá tanto a mandala com todos os signos e planetas, quanto uma tabela com o resumo.
- Você pode filtrar pra ver por signo, planeta ou aspectos.
- Na versão gratuita, você pode ler gratuitamente a análise da combinação do Sol+Ascendente, resumindo a identidade da pessoa.
- Na versão completa, você recebe o estudo completo sobre a personalidade, com capítulos específicos sobre o jeito de ser, as emoções, como vive o amor, forças, oportunidades e desafios.
Na imagem abaixo, veja o Mapa Astral Personare de Anitta:
Na imagem abaixo, veja o Mapa Astral Personare de Anitta:

E aqui o início da análise Sol+Ascendente de Anitta:
