Vou encontrar um amor no Carnaval? Veja o que o Tarot revela

O glitter já está espalhado pelo quarto, a fantasia quase pronta e o grupo das amigas não para de apitar. O feriado está chegando e bate aquela dúvida: será que você vai encontrar um amor no Carnaval?

A folia é um período de muita abertura emocional, mas também de incertezas. Para ajudar você a navegar entre a euforia e a conexão real, o Tarot se torna um aliado fundamental.

Como taróloga no Personare, vejo diariamente o quanto a ansiedade por uma resposta pode travar a nossa energia. Por isso, preparei este guia e as respostas do jogo para ajudar você a viver o agora, sem precisar decifrar todos os sinais.

Como o Tarot ajuda a saber se vou encontrar um amor?

O Tarot não é uma sentença mística ou algo “escrito na pedra” que tira seu livre-arbítrio, mas sim uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. No Carnaval, a nossa energia fica muito dispersa entre tantas pessoas e estímulos.

O oráculo funciona como um ponto de retorno: ele te ajuda diferenciar a euforia da conexão real.

Vale lembrar que o Carnaval de 2026 tem um ingrediente extra: o Eclipse Solar do dia 17 de fevereiro, bem na terça-feira de folia. Eclipses tendem a revelar aquilo que estava escondido.

Se o Tarot trouxer uma resposta profunda ou de encerramento, não se assuste. É o universo limpando o caminho para que um amor de verdade possa entrar.

A dúvida estraga mais do que a resposta?

Sabe aquele looping mental de analisar o tempo de resposta do @ ou o tom da mensagem? Eu e o Personare criamos uma nova pergunta no Tarot Direto justamente para colaborar com o fim desse ciclo.

O amor não é feito de silêncios ou suposições. Se você sente que algo está no ar, você merece clareza. Fantasia é ótima no carnaval — desaparecer sem explicação, nem tanto, quando a festa acaba.

Enquanto as suas amigas têm opiniões baseadas nas experiências delas, o Tarot Direto acessa a sua frequência energética. É um conselho objetivo, desenhado por mim para ser o seu norte entre um bloco e outro.

Vou encontrar um amor no Carnaval?

Para saber se você vai encontrar um amor no Carnaval, preparei uma consulta exclusiva no Tarot Direto do Personare.

Esse jogo — que tem outras opções, como “Vou conseguir um emprego?” e “Essa pessoa vai voltar pra mim?” — é focado em perguntas específicas do dia a dia e, para a folia, ele vai muito além de um simples “sim ou não“. Veja como ele te ajuda:

Diferente do Tarot do Dia: Enquanto o Tarot do Dia dá uma vibe geral, o Tarot Direto é detalhado sobre a sua pergunta específica. E o melhor: você pode usá-lo mais de uma vez ao longo do dia para outras dúvidas que surgirem na folia.

Enquanto o dá uma vibe geral, o Tarot Direto é detalhado sobre a sua pergunta específica. E o melhor: você pode usá-lo mais de uma vez ao longo do dia para outras dúvidas que surgirem na folia. Apenas uma carta: a melhor atitude para o seu momento. Você sorteia uma única carta que traz uma resposta direta para a pergunta que você escolheu. É uma orientação prática para as suas tomadas de decisão.

Você sorteia uma única carta que traz uma resposta direta para a pergunta que você escolheu. É uma orientação prática para as suas tomadas de decisão. Todos os aspectos da sua pergunta. Você terá uma visão completa sobre a sua questão no período do Carnaval, observando todas as tendências e possibilidades.

Você terá uma visão completa sobre a sua questão no período do Carnaval, observando todas as tendências e possibilidades. Muito mais do que Tarot “sim ou não“. A resposta pode ser sim ou pode ser não, mas sempre ampliará a sua visão sobre os sentimentos envolvidos, sobre o que está acontecendo ou sobre o que irá acontecer. O foco é te trazer o conselho objetivo (cerca de uma página de conteúdo) para a sua questão.

Como aproveitar o conselho da sua carta

Para que a sua leitura seja realmente transformadora, siga estes passos:

Embaralhe as cartas e respire fundo antes de escolher a carta.

antes de escolher a carta. Escolha a carta e lei com atenção a resposta. Não foque só na primeira frase; as respostas que desenvolvi para o Personare entregam um caminho que vai muito além de apenas uma resposta objetiva.

Não foque só na primeira frase; as respostas que desenvolvi para o Personare entregam um caminho que vai muito além de apenas uma resposta objetiva. Leve para a prática. Se a carta fala de cautela, observe as “red flags”. Se fala de abertura, permita-se conhecer pessoas novas.

Se a carta fala de cautela, observe as “red flags”. Se fala de abertura, permita-se conhecer pessoas novas. Salve o conselho final! O jogo termina com um conselho objetivo. Tire um print e guarde com você. É o seu guia para não se perder nas ilusões de Momo.

Perguntas frequentes sobre Amor e Tarot

O Tarot pode prever com quem vou ficar no Carnaval? O Tarot indica tendências e a qualidade das conexões. Ele não dará um nome, mas descreverá a energia da pessoa ou da situação que você pode atrair.

Posso jogar o Tarot Direto mais de uma vez? Sim, especialmente se a dúvida for sobre pessoas ou situações diferentes. No entanto, evite perguntar a mesma coisa várias vezes no mesmo dia para não confundir sua própria intuição.

O que fazer se a carta for negativa? Não existe carta “ruim”, mas sim alertas. Uma carta de desafio é um indicativo para você focar mais no seu amor-próprio e na diversão com amigos do que na expectativa de um par.

Zoe de Camaris

Há 38 anos fortalecendo a arte do Tarot, Zoe é escritora, formada em Letras e com especialização em História Social da Linguagem. Presta consultoria de mitologia e análise simbólica em obras de ficção literária e cinematográfica. Consultas online podem ser agendadas no Personare.

