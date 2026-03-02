Endometriose: o significado emocional e a importância do diagnóstico

Você já sentiu como se o seu corpo estivesse tentando gritar uma verdade que a sua mente ainda não consegue processar? No Março Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a endometriose, o convite vai além de entender uma patologia: é um chamado para entender seu significado.

A endometriose é uma condição inflamatória que atinge o endométrio, mas, sob as lentes do autoconhecimento, ela é também um indicativo potente de como estamos lidando com nossos limites, nossa história e nossa essência feminina.

O que você precisa saber agora:

Grito do corpo: Cólicas intensas e dores pélvicas não são “normais”; são sinais de alerta.

Cólicas intensas e dores pélvicas não são “normais”; são sinais de alerta. Significado: A endometriose pode sinalizar uma sobrecarga de cuidados externos em detrimento do autoacolhimento.

A endometriose pode sinalizar uma sobrecarga de cuidados externos em detrimento do autoacolhimento. Tratamento: O diagnóstico precoce e o olhar para as memórias emocionais caminham juntos.

Quando as emoções calam, o útero fala

O significado da endometriose muitas vezes revela que você está cuidando mais do outro do que de si mesma.

O útero é o nosso primeiro acolhimento materno, o espaço onde guardamos nossas memórias mais profundas. Quando uma mulher silencia suas próprias necessidades, elas acabam “chorando” dentro dela.

Como o corpo entende que não há autocuidado, ele tenta suprir essa falta por conta própria. Assim, o organismo envolve o útero com esse tecido endometrial extra, como se estivesse tentando fazer com que a própria mulher acolha a si mesma de forma maternal.

O “transbordar” de memórias nocivas

Pouca gente sabe, mas é no útero que guardamos nossas memórias emocionais. Quando este órgão está lotado de registros negativos, o corpo encontra uma forma de sinalizar o problema através de distúrbios físicos.

O sangue menstrual é, simbolicamente, a forma de o corpo se esvaziar dessas emoções. Portanto, quando há um volume que o útero não dá conta de eliminar (o que pode levar à chamada menstruação retrógrada), é um indicativo de que há uma demanda de limpeza emocional muito grande.

Isso pode estar ligado a:

Emoções do mês que ficaram pesadas demais para carregar.

que ficaram pesadas demais para carregar. Sua história de vida atual e dores não resolvidas.

atual e dores não resolvidas. Limpeza de memórias celulares de suas ancestrais.

Por que o útero perde sua força?

A força do útero reside no exercício do feminino. Quando essas características não estão bem integradas na vida da mulher, o tônus do órgão enfraquece, perdendo a capacidade de se contrair e expelir o sangue corretamente.

Além disso, esse desequilíbrio emocional tende a tornar o útero menor ou com paredes mais espessas, diminuindo o espaço interno e a capacidade de conter o fluxo menstrual de forma saudável.

A endometriose também simboliza uma insegurança profunda e a necessidade de proteção em relação ao mundo. Muitas vezes, a mulher sente uma urgência em se afirmar e receber aprovação constante de quem a rodeia.

Essa postura pode se transformar em um comportamento controlador, especialmente em relações amorosas. A lógica inconsciente é: “se todos forem iguais a mim, não me sentirei inadequada”. Para proteger essa vulnerabilidade, o útero acaba “envolvendo” a si próprio.

Autoconhecimento: perguntas para refletir sobre seu feminino

Para apoiar seu tratamento neste Março Amarelo, reflita sobre estes pontos:

O quanto estou em paz com meu feminino, meu ciclo menstrual e o fato de ser mulher?

Estou bem comigo mesma, com minha aparência?

Reconheço minhas virtudes, trabalho e melhoro meus potenciais, tenho amor-próprio?

Respeito minhas vontades, não me menospreza perante os outros, ou me deixa ser usada?

Sou capaz de abrir meu coração e transbordar amor sem medo?

Cuidar desses pontos é o primeiro passo para melhorar os sintomas da endometriose.

FAQ: Entendendo a Endometriose

Quais os sintomas físicos mais comuns? Além das cólicas menstruais fortes, fique atenta a dores durante a relação sexual, fadiga, e alterações no fluxo intestinal ou urinário durante o período menstrual.

O diagnóstico precoce realmente muda o tratamento? Sim! Quanto antes a endometriose é detectada por um especialista, maiores as chances de controlar a inflamação e preservar a fertilidade, evitando que a doença avance para outros órgãos.

Como as terapias integrativas ajudam? Cuidar das emoções é o primeiro passo para melhorar os sintomas. Terapias que trabalham a ginecologia emocional e o resgate do feminino complementam o tratamento médico tradicional.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

O post Endometriose: o significado emocional e a importância do diagnóstico apareceu primeiro em Personare.