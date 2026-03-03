Eclipse e viradas repentinas: veja as previsões da semana de 15 a 21/02

As previsões da semana de 15 a 21/02 apontam para um dos períodos mais instáveis e transformadores de 2026. Com a chegada de um Eclipse Solar em Aquário, o momento é de aceleração, revelações e mudanças de rota que podem alterar o rumo dos próximos seis meses.

Prepare-se para uma semana de “montanha-russa”. Começamos com imprevistos tecnológicos e terminamos com um convite ao mergulho emocional do Sol em Peixes.

Abaixo, entenda como sobreviver a esse turbilhão. Mas tenha em mente que esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 15 a 21/02:

Segunda-feira (16): Quadratura Sol-Urano

Quadratura Sol-Urano Segunda-feira (16): Trígono Mercúrio-Júpiter

Trígono Mercúrio-Júpiter Terça-feira (17): Lua Nova com Eclipse em Aquário

Lua Nova com Eclipse em Aquário Quarta-feira (18): Sol entra em Peixes

Sol entra em Peixes Sexta-feira (20): Conjunção Saturno-Netuno

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 15 a 21/02. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como fluir melhor nos próximos dias.

Instabilidade com Sol em quadratura com Urano

Na segunda-feira (16), o contato tenso entre o Sol (nossa identidade) e Urano (o planeta do imprevisto) indica um início de semana marcado por surpresas e mudanças de rota.

Lembre-se que Mercúrio está retrógrado e reforça a possibilidade de falhas, atrasos ou situações que fogem do controle características de Sol-Urano.

Esse trânsito traz a sensação de um “curto-circuito” mental, onde a paciência fica curta e a vontade de liberdade aumenta.

Ao mesmo tempo, ele abre espaço para soluções inovadoras, desde que haja calma e consciência.

Na prática, isso pode significar:

Falhas tecnológicas: Sistemas que travam, internet oscilante e bugs em aplicativos;

Sistemas que travam, internet oscilante e bugs em aplicativos; Mudanças de plano: Aquela reunião cancelada de última hora ou um imprevisto que altera todo o seu trajeto;

Aquela reunião cancelada de última hora ou um imprevisto que altera todo o seu trajeto; Decisões impulsivas: Vontade de mandar um e-mail desaforado ou pedir demissão no calor do momento;

Vontade de mandar um e-mail desaforado ou pedir demissão no calor do momento; Quebra de rotina: Situações que fogem do seu controle e exigem jogo de cintura imediato.

Viradas repetinas com o Eclipse Solar em Aquário

Na terça-feira (17), ocorre o ponto mais intenso das previsões da semana de 15 a 21/02. Um eclipse solar funciona como um “apagão” seguido de uma nova luz, acelerando processos e trazendo revelações.

Por ser em Aquário, o foco está no coletivo, nos grupos e na nossa liberdade. Além disso, o mapa dessa lunação possui Ascendente em Áries com a presença de Saturno, e é uma lunação de Casa 11 (que fala sobre o coletivo).

Por isso, temos um chamado para amadurecer o senso de comunidade, assumindo que mudanças reais no coletivo começam quando cada pessoa age com consciência do impacto de suas escolhas no todo.

No nosso dia a dia, esse é um convite para avaliar o quanto nossas iniciativas e consciência impactam o social, inclusive pensando em como gastamos nosso tempo consumindo conteúdo nas mídias sociais.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Cada eclipse pode mexer de maneira diferente com a vida de cada pessoa. Pessoas do mesmo signo podem sentir de maneira diferente cada um deles.

Descubra a área da sua vida que será impactada pelo eclipse:

Abra o seu Mapa do Céu, a Calculadora de Eclipses do Personare

Então, caso não tenha cadastro, basta preencher seus dados de nascimento

Mas se já tiver, certifique-se de fazer o seu login no site

Assim, você vai abrir a página já com o resultado da Calculadora de Eclipse em destaque, e, então, logo em seguida, as principais previsões para a sua vida!

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa vai viver o eclipse de 17/02 na Casa 10, por isso, suas carreia e propósito de vida podem ser ativados pelo fenômeno.

Como a energia cada eclipse pode perdurar por até seis meses, essa sua área da vida mostrada pela Calculadora pode apresentar mudanças, viradas repentinas e até crises durante todo esse período. Portanto, leia com atenção!

Sol em Peixes: introspecção e sensibilidade pós-Carnaval

Na quarta-feira (18), às 12h52 (horário de Brasília), o Sol entra em Peixes e o clima coletivo muda sensivelmente. Após dias intensos, o corpo e a mente pedem pausa, recolhimento e cuidado emocional. A produtividade pode cair, enquanto a sensibilidade aumenta.

Esse trânsito favorece reflexões, balanços internos e práticas de autocuidado. Ignorar esse chamado pode gerar confusão emocional, cansaço excessivo ou escapismos.

O mesmo vale para o trígono de Mercúrio em Peixes com Júpiter em Câncer, que ainda amplia a sensibilidade nas trocas, favorecendo diálogos guiados pela empatia, pela escuta emocional e por decisões que nutrem vínculos, pertencimento e proteção mútua.

Com o Sol em Peixes, o dia a dia pede:

Respeito aos limites: Uma queda na produtividade física e necessidade de dormir mais;

Uma queda na produtividade física e necessidade de dormir mais; Escuta emocional: Conversas que buscam nutrir vínculos e resolver conflitos através do perdão;

Conversas que buscam nutrir vínculos e resolver conflitos através do perdão; Introspecção: Menos vontade de agito social e mais desejo de ficar no seu “aquário”;

Menos vontade de agito social e mais desejo de ficar no seu “aquário”; Cuidado com escapismos: Tendência a querer fugir da realidade através de excessos ou negação de problemas.

A grande Conjunção Saturno/Netuno

Na sexta-feira (20), às 13h52 (horário de Brasília), temos o encontro exato de entre Saturno e Netuno no grau zero de Áries — um dos movimentos astrológicos mais importantes da década!

Saturno fala de cobranças e limites, enquanto Netuno pode dissolver certezas, trazendo sensação de “sem rumo”. Por isso, essa conjunção pode trazer uma sensação de peso, confusão e esgotamento.

No coletivo, esse trânsito pode também acirrar temas sensíveis e gerar notícias difíceis, envolvendo governantes e lideranças religiosas.

O que pode acontecer neste período:

Cobrança interna pesada: Aquela sensação de que você deveria estar fazendo mais, mesmo estando exausto;

Aquela sensação de que você deveria estar fazendo mais, mesmo estando exausto; Confusão de rumo: Sentir-se “perdido” em relação a metas que antes pareciam claras;

Sentir-se “perdido” em relação a metas que antes pareciam claras; Notícias difíceis: No coletivo, crises envolvendo governantes ou instituições religiosas;

No coletivo, crises envolvendo governantes ou instituições religiosas; Fadiga física: Risco de esgotamento se você não souber dizer “não” a responsabilidades extras.

Conselho do Tarot da semana

As previsões da semana de 15 a 21/02 contam mais uma vez com os conselhos do tarólogo Léo Chioda. Segundo ele, a carta da semana (a mesma que rege o ano 2026!) confirma a instabilidade: nada é permanente.

A Roda da Fortuna avisa que devemos ter mudanças rápidas e acontecimentos que fogem do controle pessoal. Ela lembra que nada é permanente — nem as tensões, nem as cobranças — e que resistir demais às mudanças pode gerar ainda mais desgaste.

Dicas práticas do Tarot:

Use a razão: Com a Rainha de Espadas no jogo, não deixe o drama do eclipse dominar suas decisões;

Com a Rainha de Espadas no jogo, não deixe o drama do eclipse dominar suas decisões; Largue o peso: O 10 de Paus alerta: você está carregando responsabilidades que não são suas. É hora de delegar;

O 10 de Paus alerta: você está carregando responsabilidades que não são suas. É hora de delegar; Diga não: Preserve sua energia na sexta-feira para não chegar ao sábado em frangalhos.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

