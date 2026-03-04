Segura ou Solta? Descubra o que você precisa desapegar em 2025

ASSINE JÁ!
Estamos em um Ano Universal 9, segundo a Numerologia. Por isso, 2025 é um ano de soltar o que não serve mais e se preparar para novos inícios em 2026, quando o Ano Universal 1 chegará com energia de renovação. Mas o que VOCÊ precisa desapegar em 2025?

Dentro dessa energia coletiva do Ano 9, cada pessoa vive também um Ano Pessoal, com desafios, oportunidades e aprendizados específicos.

Assim, com base no seu número do ano, você pode entender o que deve segurar e o que soltar em 2025 para aproveitar ao máximo esse período de transição e estar pronta para o Ano Universal 1.

Como descobrir seu Ano Pessoal

A forma mais fácil e gratuita de calcular o Ano Pessoal é usando o Mapa do Ano. Ao colocar seus dados, a ferramenta faz o cálculo e te mostra o resultado em instantes.

Siga este passo a passo:

  • Acesse aqui o Mapa do Ano 2025 Personare.
  • Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis.
  • Digite seu nome como foi registrado na certidão de nascimento.
  • Escolha o ano 2025.
  • Veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal 2025.
  • Por exemplo, a pessoa abaixo vai viver um Ano 6.

O que você precisa desapegar em 2025

Então, agora que você já sabe como o seu Ano Pessoal, saiba o que segurar e soltar em 2025 segundo o seu momento de vida:

Ano Pessoal 1

Segure: O anseio pelo novo e a disposição de ousar. Confie no seu espírito de liderança. Abrace sua veia desbravadora, busque novas ideias e tenha coragem de iniciar projetos com a força de quem quer ir além.

Solte: A insegurança e o medo do novo. Liberte-se do apego a situações que perderam o brilho e não trazem mais estímulo. Além disso, deixe para trás o receio de desagradar, a falta de iniciativa e a necessidade de elogios para se sentir validado.

Ano Pessoal 2

Segure: O desejo de estar junto e a disposição de servir com empatia. Valorize a capacidade de dialogar, sua sensibilidade e pequenos gestos de carinho. Além disso, use a diplomacia para construir relações mais fortes e a paciência para ouvir e tomar decisões justas.

Solte: A dependência emocional e a dificuldade de dizer “não”. Por outro lado, abra mão do servilismo, do medo de ficar sozinho e das mágoas acumuladas que geram explosões emocionais. Solte o conformismo e a indecisão causada pela angústia das dúvidas.

Ano Pessoal 3

Segure: A energia criativa e a coragem de se expressar de forma autêntica. Este é o momento de brilhar, irradiar entusiasmo e comunicar suas ideias. Além disso, cultive o amor pela vida, o charme envolvente e a atração pelo belo.

Solte: A inibição e o medo da crítica. Livre-se da timidez que aprisiona, da repressão de seus talentos e da falta de socialização. Evite se perder no exibicionismo vazio ou em ciúmes que geram conflitos desnecessários.

Ano Pessoal 4

Segure: A determinação e a praticidade necessárias para concretizar seus sonhos. Este é o ano de colocar os pés no chão, planejar e organizar sua vida. Ou seja, use sua eficiência para materializar seus projetos e criar bases sólidas.

Solte: A desorganização, a fantasia improdutiva e a teimosia que impede o progresso. Portanto, abra mão da impaciência por resultados imediatos, da resistência ao compromisso e da correria que pode levar à exaustão.

Ano Pessoal 5

Segure: O espírito de aventura e a disposição para experimentar o novo. Aproveite sua mente aberta, versatilidade e habilidade de se adaptar. Além disso, cultive a leveza para lidar com o inesperado e use sua energia para explorar novos horizontes.

Solte: A resistência à mudança e a afobação que leva a decisões precipitadas. Deixe para trás vícios, o medo de sair da rotina e atitudes extremistas que restringem seu crescimento.

Ano Pessoal 6

Segure: O romantismo e a força de cuidar, proteger e harmonizar suas relações. Este é um ano para cultivar a estética, o autocuidado e o bom gosto. Além disso, valorize amizades e relações familiares.

Solte: O perfeccionismo que te leva a cobranças excessivas. Abra mão de expectativas irreais sobre os outros, da autocrítica que paralisa e do ciúme. Por fim, solte a tendência de brigar por pequenos detalhes e a lealdade a quem não merece.

Ano Pessoal 7

Segure: O tempo para introspecção e o poder de se conectar com sua alma. Sua intuição estará afiada, e você terá a capacidade de enxergar além das aparências. Por isso, use esse momento para aprender, ensinar e fortalecer sua espiritualidade.

Solte: A desconfiança e o receio de se entregar a novas experiências. Livre-se da fuga da realidade, da crítica excessiva e dos fantasmas que impedem relações mais profundas.

Ano Pessoal 8

Segure: A ambição madura e responsável para alcançar suas metas. Use sua força para conquistar e sua eficiência para organizar o tempo e os recursos. Portanto, valorize os hábitos prósperos, mantenha uma postura ética e tome decisões que refletem sua integridade.

Solte: O autoritarismo, a vaidade exagerada e o consumismo descontrolado. Além disso, abra mão do orgulho, da desorganização financeira e de atitudes que priorizam status em vez de substância.

Ano Pessoal 9

Segure: O romantismo inspirador, a sensibilidade emocional e o olhar que enxerga propósitos maiores. Além disso, este é o momento de se doar amorosamente e transformar experiências em aprendizado.

Solte: O apego ao que não serve mais, o medo da solidão e as chantagens emocionais. Por fim, deixe para trás o vitimismo, a passividade e expectativas irreais que geram frustração.

Pronto para segurar o que importa e soltar o que te impede de crescer?

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

