Signos no Carnaval: Como cada um aproveita a folia (ou o descanso)

O Carnaval está chegando! Você já sabe como vai aproveitar? Seja nos bloquinhos, desfilando na avenida, relaxando na praia ou fugindo para o mato, a Astrologia pode revelar o estilo de festa – ou descanso – dos signos no Carnaval.

Independentemente da sua escolha, o Carnaval de 2026 será histórico. Isso porque o feriado coincide com o primeiro Eclipse Solar do ano, no dia 17/02 (terça-feira), no signo de Aquário.

Esse fenômeno é um forte indicativo de imprevistos e mudanças súbitas de planos, exigindo flexibilidade e uma boa dose de desapego dos foliões.

O seu Mapa Astral no Carnaval

Além do signo solar, o seu comportamento na folia é indicativo da combinação de três pontos principais do seu Mapa. Entender essa tríade ajuda você a planejar o feriado perfeito:

Signo Solar: Revela como você recupera sua energia e brilha na festa.

Revela como você recupera sua energia e brilha na festa. Ascendente: Mostra como você se apresenta ao mundo e seu estilo de diversão externa.

Mostra como você se apresenta ao mundo e seu estilo de diversão externa. Signo Lunar: Indica como você se sente emocionalmente e do que precisa para estar confortável.

Se você ainda não sabe ou tem certeza, confira gratuitamente aqui no Mapa Astral seus signos solar, lunar e Ascendente. Então, veja a seguir como são os seus Signos no Carnaval.

Como são os signos no Carnaval?

Áries: energia sem limites

Pessoas de Áries são movidas pela animação e não ficam paradas no Carnaval! Bloquinhos, desfiles e festas são suas escolhas favoritas, desde que permitam extravasar toda a energia acumulada. Viagens de última hora também são comuns para os arianos, que adoram novidades.

Touro: conforto em primeiro lugar

Para Touro, o ideal é aproveitar o feriado com conforto. Esse signo prefere curtir o Carnaval em locais tranquilos, como praia ou campo, com boa comida e companhia especial. Se houver um evento com estrutura VIP e comida gostosa, os taurinos podem até se animar para cair na folia.

Gêmeos: socializando sem parar

Geminianos são foliões natos e adoram a movimentação do Carnaval. A palavra de ordem para esse signo é variedade: bloquinhos, festas e viagens inesperadas fazem parte do roteiro. O importante é conhecer pessoas novas e garantir boas histórias para contar depois.

Câncer: descanso e aconchego

Para Câncer, o Carnaval ideal envolve descanso e reuniões em casa ou viagens tranquilas com poucos amigos, ou familiares. Multidões podem ser cansativas, mas se rolar um convite especial para um lugar acolhedor, os cancerianos podem reconsiderar a programação.

Leão: brilho e destaque

De todos os signos no Carnaval, Leão é um dos que mais curte brilhar na folia! Seja desfilando, arrasando nos bloquinhos ou comandando a pista de uma festa, eles sabem como se divertir. A fantasia caprichada e cheia de glamour é essencial para esse signo.

Virgem: organização e seleção

Virginianos não são muito fãs da bagunça e preferem eventos organizados e planejados. Festas exclusivas, camarotes e retiros na natureza são boas opções. Se decidirem curtir a folia, preferem manter tudo sob controle, garantindo conforto e segurança.

Libra: diversão em boa companhia

Librianos amam o Carnaval, mas a escolha do destino depende da companhia. Se solteiros, vão estar atentos às redes sociais e aos eventos mais badalados. Se comprometidos, viagens românticas ou programas a dois são bem-vindos. Dançar e se fantasiar com estilo fazem parte do pacote.

Escorpião: paixão e intensidade

Para Escorpião, o Carnaval pode ser uma experiência intensa. Seja uma viagem romântica ou uma festa animada, tudo precisa ter emoção. Esse signo gosta de ambientes mais exclusivos e momentos marcantes, que podem até se estender após o feriado.

Sagitário: a folia não tem fim

Sagitarianos amam a liberdade e não precisam de muito para se divertir. O importante é estar cercado de amigos e viver novas experiências. Viagens inesperadas e festas que duram até depois do feriado combinam perfeitamente com o espírito sagitariano.

Capricórnio: descanso e planejamento

Capricornianos costumam aproveitar o Carnaval para descansar, mas podem topar uma viagem se tudo estiver bem planejado. Esse signo gosta de controle, então, se decidir cair na folia, será de um jeito bem organizado e estruturado.

Aquário: imprevisível e original

Aquarianos são imprevisíveis e podem tanto estar na maior festa quanto isolados em um retiro espiritual. Eles gostam de experiências autênticas e podem aproveitar o feriado ajudando em projetos sociais ou simplesmente explorando um novo destino sem roteiro fixo.

Peixes: magia e fantasia

Piscianos adoram o clima lúdico do Carnaval, especialmente se puderem soltar a criatividade com fantasias e maquiagem. Para eles, o feriado é um convite para entrar em um mundo mágico. Festas temáticas ou retiros perto da água são as melhores opções.

Como aproveitar o Carnaval de acordo com seu signo em 2026?

A resposta direta para este ano é: priorize a autonomia. Como o Eclipse Solar ocorre em Aquário, o céu favorece quem escolhe caminhos originais.

Mas cada pessoa vai sentir esse impulso numa área da vida. O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é a área da vida que será ativada por um eclipse. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.

Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Se você não estiver logado, crie seu cadastro, inserindo seus dados de nascimento.

Assim, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Se você sentir vontade de mudar o roteiro de última hora, siga sua intuição. Este é um Carnaval de “novos começos” e menos apegado a tradições rígidas.

