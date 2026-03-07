Seu signo mudou? Entenda a confusão que viralizou e por que seu Mapa Astral continua o mesm

Um post compartilhado por Porta Dos Fundos (@portadosfundos)

Embora o vídeo brinque com o pânico de uma virginiana “virando” leão ou de um canceriano virando um “sagitariano bicho solto”, a confusão técnica por trás da piada é real e antiga.

Como astrólogo há mais de 35 anos — autor do Mapa Astral do Personare e professor dos cursos de Astrologia do Personare — e também Mestre em ensino de Astronomia, afirmo: seu signo não mudou.

Vou te explicar por quê.

Meu signo mudou?

Vamos à resposta direta: os signos não mudaram, e não vão mudar.

Publicações recentes como a do New York Times (e antes deles outras fontes tradicionais, como mostro no final deste artigo) afirmou que, por causa da precessão dos equinócios, o Sol já não estaria na mesma constelação de dois mil anos atrás.

Por exemplo, segundo o jornal, quem nasce em 15 de setembro hoje teria o Sol diante da constelação de Leão, e não de Virgem.

Isso é verdadeiro apenas do ponto de vista astronômico-constelacional. Mas para a Astrologia Ocidental, que utiliza o zodíaco tropical, 15 de setembro continua sendo Virgem.

Isso porque os signos não se baseiam nas constelações, e sim em uma divisão geométrica de 12 partes iguais a partir do equinócio de março (que marca o início do zodíaco, pelo signo de Áries).

Em outras palavras: as estrelas podem mudar de pano de fundo, mas os signos astrológicos permanecem os mesmos, porque são uma referência geométrica e simbólica ligada ao ciclo Terra–Sol e às estações do ano — não ao desenho irregular das constelações.

Signos não são constelações

E isso é algo sabido por qualquer astrólogo com um mínimo de conhecimento. Astrônomos — que, em geral, não gostam da Astrologia e não acreditam nela — também sabem disso.

Ronaldo Rogério Mourão, que foi um dos maiores astrônomos brasileiros, chegava a se irritar quando alguém criticava a Astrologia a partir deste suposto “erro” dos signos.

Mourão não acreditava em Astrologia, mas sabia que não é a partir deste ponto que se pode criticar o assunto.

Entenda aqui sobre a diferença entre Astrologia e Astronomia

Qual a diferença entre signos e constelações?

Signos são divisões fixas do céu em 12 partes iguais; constelações são agrupamentos de estrelas, irregulares e mutáveis.

Os signos da Astrologia resultam da divisão por doze da eclíptica zodiacal. Para você entender melhor, imagine que uma faixa circular é projetada a partir da Terra e dividida em doze setores iguais. Isso é o que astrologicamente chamamos de “signos zodiacais”.

Milhares de anos atrás, estudiosos do céu resolveram demarcar esta divisão virtual, utilizando as estrelas como “bandeiras de marcação”.

Eles não “viam” um Leão quando desenharam a constelação do Leão. Eles não achavam que havia um leão no céu. Subestimar os antigos como se fossem ignorantes supersticiosos é outro erro comum.

Você já parou para ver as constelações e procurar o desenho dos signos nela? É preciso forçar bastante a barra para ver uma Virgem na Constelação de Virgem. Dentre todas as constelações, a que mais parece com um signo é a do Escorpião.

Além disso, as constelações têm tamanhos muito desiguais. Os antigos sabiam muito bem que as constelações não eram os signos da Astrologia.

O que acontece é simples: algumas constelações celestes têm nomes iguais aos dos signos da Astrologia. Mas quando alguém fala do signo de Câncer, por exemplo, não é a mesma coisa de se referir à constelação do Caranguejo.

Deste modo, ainda que as constelações tenham mudado de lugar ao longo de dois mil anos, isso não muda nada para a Astrologia Ocidental.

Por que seu signo não mudou?

Seu signo não mudou porque a Astrologia se ancora em pontos fixos da Terra.

Você já parou para pensar o que são os trópicos de Capricórnio e o de Câncer? São signos. Estes signos — todos os 12 — estão na Terra, e não no céu.

O que está no céu são os planetas, cujas posições são interpretadas a partir dos ângulos que fazem em relação à Terra.

Deste modo, esqueça o tal “zodíaco da NASA”. A NASA não tem um “zodíaco” oficial. As constelações, para os astrônomos, nada mais são do que convenções culturais.

Portanto, se você nasceu no dia 27 de agosto, por exemplo, o Sol está no signo astrológico de Virgem.

O alinhamento entre o Sol e uma determinada constelação não tem a menor importância para a Astrologia, e nenhum astrólogo de qualidade confunde uma coisa com a outra. Só quem insiste em confundir este tipo de coisa são repórteres mal-informados ou roteiristas de comédia (que, no caso do Porta, usam o absurdo para gerar o riso).

A Astrologia é uma aplicação prática da Geometria, assim como a Música é uma aplicação prática da Aritmética. Estes quatro saberes (Astrologia, Geometria, Música e Aritmética) faziam parte da estrutura conhecida como “quadrivium” – as matérias ensinadas no início do processo educativo, pelas escolas da antiguidade.

Esse erro já apareceu antes

Não é de hoje que jornalistas insistem nesse tropeço. Veja algumas vezes em que a imprensa já anunciou, equivocadamente, que seu signo mudou:

2011 – CBS News : manchete afirmando que a Terra havia mudado de eixo e, com isso, os signos teriam mudado.

: manchete afirmando que a Terra havia mudado de eixo e, com isso, os signos teriam mudado. 2011 – Veja : divulgou que existiria um 13º signo, o Ofiúco, o que alteraria o zodíaco.

: divulgou que existiria um 13º signo, o Ofiúco, o que alteraria o zodíaco. 2016 – Smithsonian e The Guardian : repercutiram a polêmica sobre a inclusão de Ofiúco como novo signo.

e : repercutiram a polêmica sobre a inclusão de Ofiúco como novo signo. 2020 – Forbes : publicou matéria para desmentir a ideia de que a NASA havia mudado os signos.

: publicou matéria para desmentir a ideia de que a NASA havia mudado os signos. 2020 — O Globo : jornal brasileiro trouxe à tona a polêmica data dos signos do zodíaco.

: jornal brasileiro trouxe à tona a polêmica data dos signos do zodíaco. 2024 – Astronomy.com e G1 : afirmaram que, devido à precessão, “seu signo provavelmente está errado”.

e : afirmaram que, devido à precessão, “seu signo provavelmente está errado”. 2025 – New York Times : trouxe a versão mais sofisticada desse mesmo erro, com gráficos e simulações interativas.

: trouxe a versão mais sofisticada desse mesmo erro, com gráficos e simulações interativas. 2026 – Porta dos Fundos: transformou a confusão em sátira, mostrando o impacto (fictício) da mudança na vida das pessoas.

Ou seja: de tempos em tempos, o mesmo argumento reaparece com roupagens diferentes, mas a confusão central continua sendo a mesma — confundir signos astrológicos com constelações astronômicas.

Conclusão

Tudo isso exposto, o que me resta afirmar convictamente é: sim, seu signo é exatamente aquele que você pensa.

O que mudou foi apenas a forma como, de tempos em tempos, a mídia resgata essa confusão entre Astronomia e Astrologia — agora até mesmo no New York Times.

Perguntas frequentes

É possível mudar o signo?

Não. O signo solar é definido pelo momento em que você nasceu, de acordo com a posição do Sol no zodíaco tropical. Ele não se altera ao longo da vida, assim como o seu Mapa Astral nunca muda.

Como saber meu verdadeiro signo?

O seu verdadeiro signo é aquele calculado a partir da sua data, hora e local de nascimento no Mapa Astral. Ele não depende das constelações do céu, e sim da divisão geométrica do zodíaco tropical.

Existe um 13º signo?

O New York Times mencionou a constelação de Ofiúco (também chamada de Serpentário), que fica entre Escorpião e Sagitário, sugerindo que ela poderia ser considerada um “13º signo”. Astronomicamente, é verdade que o Sol passa por essa constelação. Mas, para a Astrologia, isso não significa a criação de um novo signo. O zodíaco astrológico não depende do tamanho ou do número de constelações: ele é uma divisão fixa em 12 partes iguais de 30° cada, a partir do equinócio de março. Leia este artigo para entender melhor sobre o mito sobre a existência de um 13º signo no zodíaco

Por que o New York Times disse que os signos estão errados?

Porque usou como referência as constelações, não os signos tropicais. São sistemas diferentes: o sideral (indiano) se ancora nas estrelas; o tropical (ocidental) se ancora nos equinócios.

A Era de Aquário, já começou?

O New York Times afirmou que, devido à precessão, o Sol deve se alinhar com a constelação de Aquário em cerca de 600 anos — e é isso que alguns chamam de “Era de Aquário”. De fato, hoje o Sol ainda se alinha à constelação de Peixes no equinócio de março. Ou seja: continuamos na Era de Peixes. Do ponto de vista astrológico, não há consenso absoluto sobre a data exata de transição, mas há clareza de que a Era de Aquário ainda não começou. Recomendo que você leia este artigo completo sobre a Era de Aquário.

Alexey Dodsworth

Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles científicos ou não. Oferece consultas astrológicas no Personare.

