Previsões de Tarot do Mês: a carta de março de 2026 e o que ela revela para você

As previsões de Tarot do mês de março de 2026 apontam para A Morte, o décimo terceiro Arcano Maior — uma carta que provoca pelo nome, mas que carrega um dos significados mais transformadores do baralho.

Toda virada de mês, o Tarot oferece uma lente para o período que começa — não como um destino fixo, mas como um mapa de energias, desafios e oportunidades que tendem a se manifestar na vida de quem está atento.

Em março, essa lente pede que você identifique o que já cumpriu seu ciclo e encontre coragem para deixar ir. Não porque seja fácil, mas porque carregar o que perdeu o sentido custa mais do que soltar.

Este artigo traz as previsões de Tarot para março de 2026 em todas as áreas da vida — e, mais do que isso, convida você a entender o que esses temas dizem sobre o momento que você atravessa.

A carta de março de 2026: A Morte

A Morte norteia as previsões de Tarot do mês não por acaso, mas fruto de um cálculo numerológico: somamos os algarismos do ano aos do mês. Em março de 2026, temos 10 (2+0+2+6) + 3 (março) = 13, o Arcano XIII: A Morte. Essa é a energia que tende a se manifestar de forma predominante para todos.

Já o Tarot Mensal do Personare é pessoal e por sorteio: as cartas que aparecem na sua tiragem refletem o seu momento específico, não o coletivo — e vão muito além do que a previsão coletiva consegue alcançar.

A carta coletiva deste mês é uma das mais mal compreendidas do Tarot — e justamente por isso, uma das mais poderosas quando finalmente entendida.

Ela não representa morte literal, mas sim o tipo de transformação que só acontece quando algo encerra de verdade: não pela metade, não “em pausa”, mas com ponto final.

Visualmente, a carta tradicional mostra um cavaleiro com armadura negra — a inevitabilidade do ciclo — caminhando sobre figuras que representam todas as camadas da sociedade.

O que quer dizer?

Que ninguém escapa da mudança. O sol nasce ao fundo: há luz do outro lado, mas ela exige atravessar o encerramento primeiro.

Em março, A Morte convida a uma pergunta honesta: o que você está mantendo vivo por hábito, medo ou conforto — quando, no fundo, já sabe que o ciclo se encerrou?

A resposta a essa pergunta é o trabalho do mês.

Amor em março de 2026 segundo o Tarot

No campo afetivo, A Morte raramente anuncia o fim de um relacionamento — anuncia o fim de uma versão desse relacionamento, ou de um padrão que você vem repetindo. A diferença é importante.

Para quem está só:

Março favorece a introspecção antes da busca. A energia da carta convida a identificar quais expectativas, medos ou padrões afetivos você carrega de relações anteriores — e que continuam moldando (e limitando) as conexões que você permite.

Mais do que encontrar alguém, o trabalho do mês é reconhecer o que precisa ser encerrado internamente antes de abrir espaço para algo genuinamente novo.

Novas conexões que surgirem em março tendem a ser mais significativas se você chegar a elas mais leve, não mais ansioso(a).

Para quem está em relacionamento:

A Morte pede renovação, não ruptura — mas renovação de verdade, não cosmética. Pequenos desgastes que foram sendo varridos para debaixo do tapete tendem a se tornar mais evidentes agora.

O mês favorece conversas que foram adiadas, revisões honestas sobre como a dinâmica do casal evoluiu e a disposição de cada um para mudar padrões que não servem mais à relação.

Respeitar o espaço individual do outro também ganha relevância: relacionamentos que conseguem honrar a individualidade de cada um saem de março mais fortes.

O padrão que a carta ilumina:

A Morte frequentemente aparece para pessoas que estão em transição afetiva — mas que ainda não nomearam essa transição para si mesmas.

O mês pode trazer clareza incômoda sobre onde você realmente está em uma relação ou em relação ao amor. Essa clareza é um presente, mesmo quando dói.

Perguntas:

Existe algo na sua vida amorosa que você já sabe que precisa mudar — mas ainda não mudou?

O que está esperando para agir?

Trabalho e dinheiro

No campo profissional, A Morte tende a operar de duas formas: ela antecipa mudanças externas (uma reestruturação, uma saída, uma virada de projeto) ou revela que a mudança já deveria ter sido iniciada por você — e que continuar adiando tem um custo.

Março é um mês propício para decisões que foram postergadas:

mudar de área

encerrar uma sociedade que não funciona

abandonar um projeto que consome energia sem retorno real

ou simplesmente parar de investir em uma direção que claramente não leva a lugar nenhum.

A carta não garante que será fácil — garante que será necessário.

Para quem está em busca de emprego, o recado é parecido: mais do que intensificar o esforço na mesma direção, vale revisar a estratégia. Às vezes o obstáculo não é a falta de tentativas, mas a repetição de uma abordagem que já demonstrou não funcionar.

O padrão que a carta ilumina:

Muitas pessoas sabem, no fundo, que determinado caminho profissional chegou ao fim — mas permanecem nele por segurança, por não saberem o que vem depois, ou porque encerrar parece uma admissão de fracasso.

A Morte lembra que encerrar um ciclo com consciência é um ato de coragem, não de derrota.

Perguntas:

Existe algum projeto, função ou direção profissional que você vem mantendo mais por inércia do que por convicção?

O que seria diferente se você tivesse coragem de encerrar?

Dinheiro em março de 2026 segundo o Tarot

Nas finanças, A Morte aponta para a necessidade de revisar hábitos e crenças — não apenas números.

Muitas das dificuldades financeiras que aparecem em março têm raízes em padrões antigos: a forma como você aprendeu a lidar com dinheiro, o que ele representa emocionalmente, os comportamentos que você repete sem questionar.

O mês favorece encerramentos práticos: dívidas que precisam ser renegociadas, assinaturas e compromissos financeiros que perderam sentido, investimentos que não estão rendendo o que deveriam.

Mais do que cortar gastos mecanicamente, a carta convida a uma revisão mais profunda de para onde seu dinheiro vai — e por quê.

Planejamento e desapego caminham juntos em março. Não é um mês para grandes apostas, mas para consolidar o que funciona e encerrar o que não funciona mais.

O padrão que a carta ilumina:

A Morte financeira frequentemente revela pessoas que sabem que precisam mudar algo nas finanças — mas que postergam porque a mudança exige confrontar uma crença mais profunda sobre merecimento, segurança ou identidade ligada ao dinheiro.

Perguntas:

Qual hábito financeiro você reconhece como prejudicial — mas ainda não mudou?

O que essa resistência diz sobre sua relação com segurança e controle?

Espiritualidade em março de 2026 segundo o Tarot

A Morte é, em sua essência, uma carta espiritual. Ela pertence ao ciclo dos grandes Arcanos que falam sobre transformação da alma — e em março, sua energia convida a um trabalho interno mais profundo do que o habitual.

O crescimento espiritual que a carta propõe não vem de acumulação — de mais práticas, mais rituais, mais conhecimento. Vem de despojamento: identificar o que você carrega como crença, identidade ou padrão que já não serve à sua evolução, e ter a coragem de soltar.

Março é um mês poderoso para práticas contemplativas que favoreçam o autoconhecimento, como:

meditações ,

, rituais de limpeza energética

práticas de autoconhecimento

Mais do que buscar respostas, a proposta espiritual de março é fazer as perguntas certas: quem eu era, quem estou deixando de ser, e quem estou me tornando?

FAQ — Perguntas frequentes sobre o Tarot do mês

Como funciona o Tarot do mês?

A carta coletiva é definida por cálculo numerológico: número-base do ano + número do mês. Em 2026, 10 + 3 (março) = 13, A Morte. Já o Tarot Mensal individual do Personare funciona por sorteio e reflete o seu momento específico, não o coletivo.

O Tarot do mês vale para todo mundo igualmente?

A carta coletiva aponta tendências gerais. Como cada pessoa está em um momento diferente, a forma como essa energia se manifesta varia. A tiragem individual do Personare é o que personaliza a leitura para a sua vida.

Como fazer a leitura mensal no Tarot?

No Personare, é simples: acesse o Tarot Mensal, embaralhe as cartas mentalmente e clique para sortear. As cartas reveladas trazem orientações para o mês em diferentes áreas da sua vida. Não é preciso nenhum conhecimento prévio de Tarot para fazer a leitura.

Como jogar Tarot mensal?

O Tarot mensal não exige cartas físicas nem experiência. No Personare, a tiragem é feita online e de forma gratuita: você concentra uma intenção para o mês, sorteia as cartas e recebe a interpretação. O processo leva menos de dois minutos.

O que é A Morte no Tarot?

Arcano do Tarot do mês de março de 2026, A Morte é o décimo terceiro Arcano Maior do Tarot e representa transformação e encerramento de ciclo — nunca morte literal. É a carta da renovação que só acontece quando algo é finalizado de verdade.

O que significa O Diabo no Tarot mensal?

O Diabo é o Arcano XV e representa apego, ilusão e padrões que prendem — mas também o poder de se libertar quando há consciência. No Tarot mensal, ele costuma indicar um período de revisão de hábitos ou vínculos que estão gerando dependência ou desgaste. É uma carta de alerta, não de condenação: ela aponta o que precisa ser encarado para que a transformação aconteça.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal e Tarot Direto. Professor do Curso Básico de Tarot faz também atendimentos online pelo Personare.

leochioda@gmail.com

