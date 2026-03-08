Ressaca pós-eclipse: como lidar com o cansaço e a sensibilidade?

Sente a energia baixa ou o pensamento acelerado? Astrologia explica: estamos vivendo um período de ressaca pós-eclipse.

Isso acontece porque os eclipses simbolizam períodos de grandes transformações, encerramentos e viradas de ciclo. Para completar, estamos em pleno Mercúrio retrógrado.

Por isso, preparamos um guia de como você pode lidar com o cansaço e a sensibilidade neste momento.

O que é a ressaca pós-eclipse?

A ressaca pós-eclipse é um termo usado para descrever o período de integração após uma temporada de eclipses.

Em 2026, acabamos de passar por um Eclipse Solar em Aquário (17/02) e um Eclipse Lunar em Virgem (03/03).

Na Astrologia, o eclipse funciona como um acelerador de processos, trazendo conclusões e inícios que muitas vezes geram desgaste físico e emocional. Além disso, podemos levar tempo para processar essas mudanças.

Como destaca o astrólogo Yub Miranda, os efeitos de um eclipse podem ser sentidos por até seis meses. Se você sente que a vida está “pesada”, é um indicativo de que sua energia está sendo recrutada para transformações internas profundas.

Quais são os sintomas da ressaca pós-eclipse?

Durante a ressaca pós-eclipse, não é raro sentir:

Cansaço extremo: Necessidade de dormir mais para processar as informações.

Necessidade de dormir mais para processar as informações. Hipersensibilidade: Emoções à flor da pele e choro fácil.

Emoções à flor da pele e choro fácil. Imprevistos: Pequenos atrasos ou mudanças de planos de última hora.

Pequenos atrasos ou mudanças de planos de última hora. Clareza tardia: Verdades que surgem dias ou semanas após o fenômeno.

O que o céu está mostrando agora?

Desta vez, a ressaca pós-eclipse ganhou um tempero extra. Mercúrio iniciou seu movimento de retrogradação entre os dois eclipses, o que torna tudo mais lento.

Além dos mal-entendidos e problemas com tecnologia, Mercúrio retrógrado pode trazer sensação de “pensamento acelerado”, mas não é indicado agir durante o período.

Porém, não é um “castigo”, mas uma oportunidade de revisão antes do Ano Novo Astrológico, que começa em 20 de março.

Além disso, acabamos de viver a conjunção exata de Saturno e Netuno no grau zero de Áries. É o trânsito mais importante de 2026 e indica o colapso de muitas das estruturas que conhecemos, tanto no mundo quanto em nossas vidas pessoais.

Por isso, essa configuração reforça a sensação de incerteza e medo.

Como lidar com a ressaca pós-eclipse?

A boa notícia é que existem formas de atravessar esse período com mais leveza. Algumas dicas:

Descanse mais do que o habitual: seu corpo e mente precisam processar essas mudanças. Não decida nada no impulso: com Mercúrio retrógrado e a poeira do eclipse baixando, a clareza ainda não é total. Organize o micro: o eclipse em Virgem (03/03) favorece arrumar gavetas e planilhas. Isso ajuda a acalmar a mente. Foco no autocuidado: faça banhos de ervas ou meditações curtas para aterrar a energia. Atenção ao dia 20/03: use o período até o Ano Novo Astrológico para refletir sobre o que você quer deixar para trás.

Conclusão: um tempo de pausa e renovação

A ressaca pós-eclipse pode ser cansativa, mas também é um convite para pausar, refletir e se reorganizar. É como uma mudança de casa: no início tudo parece bagunçado, mas aos poucos você vai colocando ordem e encontrando um novo jeito de viver.

Quer entender como esse eclipse mexe diretamente com você? Veja suas previsões no Horóscopo Personalizado do Personare e descubra o que o céu está mostrando no seu caminho.

FAQ: Ressaca pós-eclipse e Mercúrio Retrógrado {#faq}

Até quando vai a sensação de cansaço? Geralmente, a fase mais intensa da ressaca dura até duas semanas após o último eclipse (meados de março). Com a chegada do Ano Novo Astrológico em 20/03, a energia tende a subir.

Posso começar projetos novos agora? O ideal é usar este período para planejar. Com Mercúrio retrógrado, lançamentos e assinaturas de contratos importantes rendem melhor se feitos após o planeta retomar seu movimento direto.

Por que o eclipse de 2026 parece mais forte? Porque ele ocorre junto com a mudança de grandes planetas para o signo de Áries, marcando o início de uma nova era astrológica de muita ação e coragem.

