Lua Minguante em Escorpião: Limpeza emocional e desapego antes do Carnaval

Nesta segunda-feira, 09 de fevereiro de 2026, às 09h43, entramos na fase de Lua Minguante no signo de Escorpião. No calendário lunar, este é o momento de encerramento, reflexão e finalização.

No entanto, em 2026, essa Lua Minguante ganha um tom ainda mais intenso. Segundo a astróloga Nai Tomayno, o período coincide com aspectos astrológicos que pedem cautela extrema com finanças e relacionamentos, funcionando como uma grande “faxina” necessária antes das festas de Carnaval.

Abaixo, entenda o que esperar e como aproveitar essa energia de transformação profunda.

O significado da Lua Minguante em Escorpião

Esta Lua Minguante encerra o ciclo iniciado na Lua Nova em Capricórnio de janeiro. Por isso, o convite do ciclo lunar é planejar, estruturar metas de longo prazo e focar na nossa realização profissional e material.

A Lua Minguante em Escorpião chega para encerrar essa lunação capricorniana com uma pergunta vital: quais medos ou apegos emocionais estão bloqueando a construção desses seus planos?

Escorpião é o signo da transmutação. Minguar aqui significa:

Poder Pessoal: Voltar-se para dentro para recuperar sua força após deixar o que é desnecessário para trás.

Voltar-se para dentro para recuperar sua força após deixar o que é desnecessário para trás. Encerramentos Necessários: Finalizar ciclos, projetos ou padrões de comportamento que já “morreram”, mas que você ainda tenta segurar.

Finalizar ciclos, projetos ou padrões de comportamento que já “morreram”, mas que você ainda tenta segurar. Desapego Emocional: Liberar ressentimentos, culpas e sombras.

O Contexto de 2026: Vênus, Urano e a Responsabilidade Afetiva

Antes mesmo da Lua minguar, o domingo (08/02) traz uma quadratura tensa entre Vênus em Aquário e Urano em Touro. Nai Tomayno alerta que esse aspecto coloca um “grande alerta sobre nossas finanças e questões amorosas”.

É comum vermos términos repentinos e discussões tensas sobre o futuro das relações neste período. Com a Lua Minguante em Escorpião logo na sequência, o convite é claro: ter responsabilidade afetiva.

“Às vezes reparamos casais que estavam caminhando bem e, antes do Carnaval, surge aquela discussão: vamos juntos ou separados? É um momento de limpeza nas relações”, explica Nai.

A Lua em Escorpião ajuda a mergulhar no que é real, permitindo que fiquem apenas as conexões que respeitam nossos ideais e individualidade.

O SEU convite da Lua Minguante em Escorpião

Os signos fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário – podem sentir de forma mais intensa essa energia de liberação e transformação.

Entretanto, todos os signos podem aproveitar o momento para reavaliar suas escolhas, especialmente no que diz respeito às áreas emocionais e relacionais.

Para saber qual é o SEU convite da Lua Minguante em Escorpião, é preciso ver onde a Lua está no seu Horóscopo Personalizado. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Horóscopo personalizado gratuito Personare .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir seus dados de nascimento.

Então, na Lua Minguante (09/02), procure pelo trânsito de Sol e Lua, e anote a Casa onde a Lua está.

Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 5.

Lembre-se: você precisa fazer isso no dia em que começa a Lua Minguante (09/02), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará naquele momento.

O seu convite é…

Casa 1: Hora de transformar sua atitude. Que traços da sua personalidade impedem você de alcançar suas metas capricornianas? Desapegue de quem você “acha” que deveria ser.

Hora de transformar sua atitude. Que traços da sua personalidade impedem você de alcançar suas metas capricornianas? Desapegue de quem você “acha” que deveria ser. Casa 2: Limpeza financeira. Para estruturar sua vida material, elimine gastos emocionais e crenças de escassez que travam sua prosperidade.

Limpeza financeira. Para estruturar sua vida material, elimine gastos emocionais e crenças de escassez que travam sua prosperidade. Casa 3: Mude sua mentalidade. Desapegue de ideias fixas ou formas de comunicação agressivas que prejudicam seus planos e parcerias.

Mude sua mentalidade. Desapegue de ideias fixas ou formas de comunicação agressivas que prejudicam seus planos e parcerias. Casa 4: Momento de transformar sua base. Resolva pendências familiares ou questões domésticas que drenam a energia que você deveria usar nas suas metas.

Momento de transformar sua base. Resolva pendências familiares ou questões domésticas que drenam a energia que você deveria usar nas suas metas. Casa 5: Reavalie seus prazeres. O que você faz por diversão está alinhado com o futuro que você quer construir? Hora de selecionar melhor suas fontes de alegria.

Reavalie seus prazeres. O que você faz por diversão está alinhado com o futuro que você quer construir? Hora de selecionar melhor suas fontes de alegria. Casa 6: Ajuste os ponteiros da rotina. Elimine vícios ou hábitos de saúde que impedem você de ter a produtividade que Capricórnio exige.

Ajuste os ponteiros da rotina. Elimine vícios ou hábitos de saúde que impedem você de ter a produtividade que Capricórnio exige. Casa 7: Relacionamentos sob a lupa. Se uma parceria drena seu poder pessoal ou trava seu crescimento, a Lua Minguante pede um encerramento ou uma transformação profunda.

Relacionamentos sob a lupa. Se uma parceria drena seu poder pessoal ou trava seu crescimento, a Lua Minguante pede um encerramento ou uma transformação profunda. Casa 8: Desapego radical. É o momento de enfrentar suas sombras e liberar traumas antigos. A limpeza aqui permite um renascimento total da sua força.

Desapego radical. É o momento de enfrentar suas sombras e liberar traumas antigos. A limpeza aqui permite um renascimento total da sua força. Casa 9: Expanda com leveza. Descarte filosofias de vida ou crenças que não servem mais. Para ir longe, você precisa de uma visão de mundo mais autêntica.

Expanda com leveza. Descarte filosofias de vida ou crenças que não servem mais. Para ir longe, você precisa de uma visão de mundo mais autêntica. Casa 10: Ajuste sua imagem pública. Se sua carreira está estagnada, veja o que você precisa “deixar morrer” na sua postura profissional para subir de nível.

Ajuste sua imagem pública. Se sua carreira está estagnada, veja o que você precisa “deixar morrer” na sua postura profissional para subir de nível. Casa 11: Faxina no círculo social. Grupos que não compartilham dos seus valores para o futuro devem ser deixados de lado. Foque em quem constrói com você.

Faxina no círculo social. Grupos que não compartilham dos seus valores para o futuro devem ser deixados de lado. Foque em quem constrói com você. Casa 12: Encerramento espiritual. Conclua ciclos internos e perdoe o passado. O silêncio e a meditação são seus maiores aliados para a renovação.

Rituais para a Lua Minguante em Escorpião

Para te ajudar a se conectar com a energia dessa fase, veja algumas sugestões de rituais:

Banho de Limpeza: Faça uma limpeza energética com sal grosso e ervas como arruda ou manjericão para purificar a energia. Cristais e Meditação: Trabalhe com a obsidiana ou a ametista para acessar informações profundas e trabalhar nas mudanças necessárias. Ritual de Desapego: Escreva em um papel tudo o que deseja liberar e queime-o com a intenção de transformação.

A Lua Minguante em Escorpião não é apenas um período de liberação, mas também um convite para renascer.

Ao nos permitir abraçar o processo de desapego, encontramos espaço para novas possibilidades e um futuro mais alinhado com nossos desejos autênticos.

Portanto, aceite esse convite como uma oportunidade de cura e renovação profunda.

