Mercúrio retrógrado em Peixes: o que esperar?

O primeiro Mercúrio Retrógrado de 2026 acontece no signo de Peixes, entre 26 de fevereiro e 20 de março. Diferente de retrogradações mais ‘mentais’, esta ocorre em um signo de Água, o que muda completamente o tom do trânsito.

Não se trata de uma revisão racional — é uma revisão simbólica, emocional e intuitiva. A lógica e os cronogramas dão lugar à sensibilidade, à ressignificação e ao ajuste da nossa bússola interior.

Resumo de Mercúrio Retrógrado em Peixes:

Data: 26 de fevereiro a 20 de março de 2026

26 de fevereiro a 20 de março de 2026 Graus e signo: começa no grau 22 de Peixes e retrocede até o grau 8 de Peixes

começa no grau 22 de e retrocede até o grau 8 de Peixes Elemento: Água (simbólico, intuitivo, emocional)

(simbólico, intuitivo, emocional) Signos mais afetados: Gêmeos, Virgem e Peixes — mas todos serão tocados

Gêmeos, Virgem e Peixes — mas todos serão tocados Clima geral: Desaceleração necessária em meio a um céu de rupturas. Comunicação simbólica e intuitiva no lugar da racional.

Desaceleração necessária em meio a um céu de rupturas. Comunicação simbólica e intuitiva no lugar da racional. Riscos: Mal-entendidos emocionais, ilusões e confusão de significados

Mal-entendidos emocionais, ilusões e confusão de significados Oportunidades: Ressignificação profunda, insights terapêuticos e revisão de crenças

Como é Mercúrio Retrógrado em Peixes?

Peixes é regido por Netuno — o planeta das ilusões, dos sonhos e da espiritualidade. Com Mercúrio retrógrado nesse signo, tornamo-nos mais sensíveis.

Com isso, aquilo que pensamos e comunicamos passa a ser regido pela emoção e pela intuição. As palavras — ditas ou não ditas — podem tocar mais profundamente do que o habitual.

Mercúrio não está bem posicionado em Peixes. O signo pede que se sinta tudo profundamente, enquanto Mercúrio precisa processar e comunicar.

Esse atrito já existe em Mercúrio direto — quando ele retrograda, a dificuldade aumenta. Mal-entendidos, esquecimentos e confusões tendem a se intensificar.

Por isso, é fundamental diferenciar:

O real do imaginário

O verdadeiro do falso

A intuição do medo ou do desejo

A diferença entre mentiras e verdades fica menos evidente nessa fase. Detalhes práticos podem passar despercebidos, ‘camuflados’ pela névoa neptuniana.

Mas há um lado positivo: a intuição estará especialmente afiada. Os insights profundos que emergem nesse período não são menores — são um dos maiores presentes da retrogradação em Peixes.

O que torna esta retrogradação especial?

Esta não é uma retrogradação qualquer. Ela acontece em um céu carregado de movimentos significativos, o que amplifica seu impacto:

Quadratura Marte-Urano (27/02)

Uma quadratura de fechamento histórica

Marte em Aquário fazendo quadratura a Urano em Touro é uma configuração que não se repetirá nos próximos 14 anos.

É uma energia de encerramento, esclarecimento e ruptura — e os assuntos que ela toca (liberdade, apego, controle, segurança) vêm sendo trabalhados há anos. Pode trazer decisões abruptas, mas dificilmente será uma surpresa total.

Embora nervosa, a quadratura tende a um desfecho mais positivo do que desorganizador — logo após, o Sol se conjunge ao Nó do Norte em Peixes, sugerindo que a libertação que emerge se alinha ao caminho de evolução de cada um.

Entre Eclipses

Estamos em plena temporada de eclipses, fenômeno que acelera mudanças e destinos. Tivemos um eclipse solar em 17/02 e teremos um eclipse lunar em 03/03.

Num sentido contrário, Mercúrio retrógrado funciona como um freio necessário para que possamos processar essas transformações súbitas antes de agir.

Marte entra em Peixes (02/03)

A ação (Marte) deixa de ser racional (Aquário) e passa a ser intuitiva e sensível (Peixes). É o momento de ‘agir sem se violentar‘ — a inteligência emocional estratégica entra em cena.

A conjunção Sol-Palas em Peixes reforça que esse movimento pode fazer parte de uma estratégia maior, orientada por ética e percepção emocional.

Guia de sobrevivência para Mercúrio Retrógrado em Peixes

O que evitar

Assumir intenções: Não ache que entendeu o que o outro disse. Pergunte: ‘Eu entendi X — foi isso que você quis dizer?’

Não ache que entendeu o que o outro disse. Pergunte: ‘Eu entendi X — foi isso que você quis dizer?’ Decisões definitivas: Especialmente em relacionamentos e contratos. O que parece certo agora pode mudar depois de 20 de março.

Especialmente em relacionamentos e contratos. O que parece certo agora pode mudar depois de 20 de março. Pressa e reatividade: A quadratura Marte-Urano traz irritação. Se sentir que vai explodir, dê um passo atrás.

A quadratura Marte-Urano traz irritação. Se sentir que vai explodir, dê um passo atrás. Confiar em ‘sentimentos momentâneos’ para conversas definitivas: Nem tudo que é verdade precisa ser dito no calor do momento. Espere as águas se acalmarem.

Nem tudo que é verdade precisa ser dito no calor do momento. Espere as águas se acalmarem. Promessas milagrosas: Em Peixes, a aparência engana. Com a retrogradação, detalhes cruciais podem estar ocultos. Seja cético.

O que abraçar

Insights profundos: A intuição estará afiada. Siga os pressentimentos — eles são uma das maiores dádivas desta retrogradação.

A intuição estará afiada. Siga os pressentimentos — eles são uma das maiores dádivas desta retrogradação. Ressignificação e terapia: Ótimo período para revisitar símbolos e significados dentro de processos terapêuticos. Aquela situação que você entendeu de um jeito pode ganhar um novo sentido agora — ‘eu atribuí isso a X, mas na verdade era Y’.

Ótimo período para revisitar símbolos e significados dentro de processos terapêuticos. Aquela situação que você entendeu de um jeito pode ganhar um novo sentido agora — ‘eu atribuí isso a X, mas na verdade era Y’. Desaceleração: Explique menos, escute mais. O silêncio é uma ferramenta poderosa em Peixes.

Explique menos, escute mais. O silêncio é uma ferramenta poderosa em Peixes. Revisão de crenças, sonhos e promessas: Este é um momento valioso para revisar palavras ditas no calor da emoção, sonhos que ficaram para trás e crenças que talvez já não reflitam quem você é.

Este é um momento valioso para revisar palavras ditas no calor da emoção, sonhos que ficaram para trás e crenças que talvez já não reflitam quem você é. Inteligência emocional estratégica: Com Marte entrando em Peixes, agir com sensibilidade não é fraqueza — é estratégia. Coloque suas ações dentro de um marco ético e deixe a intuição informar o ‘como’.

5 perguntas para navegar este período com sabedoria

Antes de agir, tome um momento e se faça estas perguntas:

Existe alguma informação do passado que ajuda agora? Muitas vezes, a resposta para um dilema atual está em algo que você já viveu ou aprendeu, mas esqueceu. A decisão depende de alguém de Virgem ou Gêmeos (Sol ou Ascendente)? Mercúrio é o regente desses signos — eles podem sentir a indefinição de forma mais intensa. Pressioná-los não trará clareza agora. As coisas são realmente o que parecem ser? Em Peixes, a aparência engana. Seja cético com certezas repentinas e promessas milagrosas. O que estou ouvindo é intuição ou desejo? É difícil discernir entre a voz interior sábia e a projeção das nossas vontades. Se estiver em dúvida, peça a opinião de alguém neutro e de sua confiança. Preciso assinar ou definir isso agora? Se puder adiar, espere até após 20 de março. Se não puder, revise tudo três vezes — e considere o período de sombra: assuntos iniciados desde 11 de fevereiro também merecem atenção redobrada.

Previsões para a sua vida

Sempre que Mercúrio retrograda, ele ativa uma área específica do seu Mapa Astral (a Casa onde você tem o signo de Peixes). Lá, o assunto exige revisão e cuidado redobrado.

Só no Personare você tem acesso à previsão personalizada, que compara o trânsito do céu atual com o seu Mapa de nascimento.

Siga o passo a passo para ver a sua previsão gratuita:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare aqui .

. Faça seu login ou cadastro (é rápido e gratuito).

Observe a lista com os seus trânsitos ativos.

Procure pelo trânsito de Mercúrio na Casa… No exemplo abaixo, veja que está na Casa 7.

Ao clicar no trânsito, você lerá a análise completa sobre como este período atua na sua vida e quais cuidados específicos você deve tomar.

Perguntas Frequentes

Quando começa de verdade o Mercúrio Retrógrado em Peixes?

A retrogradação oficial ocorre a partir de 26 de fevereiro, quando Mercúrio toca o grau 22 de Peixes. No entanto, o período de sombra começa em 11 de fevereiro — temas iniciados a partir dessa data já estão sob influência do ciclo.

Quando acaba o primeiro Mercúrio Retrógrado de 2026?

Este primeiro ciclo termina no dia 20 de março de 2026. Após essa data, Mercúrio volta ao seu movimento direto, trazendo progressivamente mais clareza e agilidade mental.

Mercúrio Retrógrado em Peixes é ruim?

Não necessariamente. Embora a comunicação fique mais confusa, é um excelente momento para atividades artísticas, terapia, meditação e para revisitar sonhos antigos que foram deixados de lado. Os insights profundos que emergem nesse período são um dos seus maiores presentes.

Quem é mais afetado?

Pessoas com Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos, Virgem ou Peixes sentirão a retrogradação de forma mais direta e intensa, pois Mercúrio é o regente de Gêmeos e Virgem, e está transitando em Peixes. Os demais signos também serão tocados, mas de maneira menos imediata.

O que evitar durante este trânsito?

Evite conversas definitivas baseadas apenas em sentimentos momentâneos, assinatura de contratos sem revisão minuciosa, compras de eletrônicos complexos sem garantia e, principalmente, pressionar por respostas que o tempo ainda não está pronto para dar.

Dê tempo ao tempo. Deixe que este período de revisão abra espaço para que algo novo possa emergir.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

