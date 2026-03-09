Vênus em Áries chega com dose extra coragem nas relações e no dinheiro

O trânsito de Vênus em Áries em 2026 começa em 06 de março e vai até 30 de março. O planeta do amor, da beleza e das finanças sai das águas românticas de Peixes e entra no fogo impulsivo de Áries — e a mudança de tom é imediata.

A passividade sai, a iniciativa entra. Quem deseja vai atrás. Quem quer, fala. Esse trânsito tende a despertar coragem genuína tanto nas relações quanto nas decisões financeiras.

Há um detalhe importante: Mercúrio segue retrógrado até 20/03, o que pede equilíbrio. O impulso de Vênus em Áries é bem-vindo — mas filtrar as palavras antes de agir pode fazer toda a diferença nesse começo de trânsito.

Descubra em qual Casa do seu mapa Vênus em Áries está ativando agora e veja suas previsões personalizadas

O que é Vênus em Áries e o que esse trânsito sugere?

Vênus rege o amor, o prazer, a autoestima e as finanças. Quando transita por Áries — signo de Fogo regido por Marte —, a energia ganha ousadia e espontaneidade.

O resultado tende a ser um período de mais iniciativa e clareza sobre o que se quer. Quem estava adiando uma conversa importante ou uma atitude afetiva pode sentir um impulso genuíno para agir.

Nas finanças, o trânsito aponta para reorganização, novas estratégias e vontade de empreender — mas sempre com atenção para não ceder à impulsividade.

Vênus em Áries e Mercúrio Retrógrado: como equilibrar as energias

Mercúrio Retrógrado segue ativo até 20/03, criando um choque interessante de energias. Vênus em Áries tem pressa para satisfazer desejos — Mercúrio pede cautela e revisão.

O excesso de sinceridade pode virar grosseria. Atitudes tomadas sem planejamento podem gerar arrependimentos, tanto no amor quanto nas finanças.

A dica é usar o impulso ariano com consciência: aja, mas respire antes de dar uma resposta atravessada. Esse equilíbrio é o grande aprendizado da primeira metade do trânsito.

Vênus em Áries 2026: tendências para o amor e o dinheiro

No amor

Vênus em Áries aponta para mais iniciativa afetiva e desejo de autenticidade nas relações. Quem estava esperando o momento certo para agir pode sentir que esse momento chegou.

O trânsito também sugere mais disposição para conversas diretas e para expressar sentimentos sem rodeios — Áries não aprecia meias palavras.

Tendências para as relações:

Iniciativas amorosas ganham força — o primeiro passo se torna mais fácil

Desejo de mais autonomia e autenticidade nos vínculos

Relações que estavam estagnadas podem receber um sopro de vida nova

Nas finanças

Vênus em Áries sugere impulso para reorganizar as finanças e criar novas estratégias de prosperidade. A vontade de iniciar algo — um projeto, uma renda extra, um investimento — pode aparecer com mais força.

O ponto de atenção é evitar compras impulsivas e decisões emocionais. Vênus em Áries quer agir, mas agir com intenção traz resultados mais sólidos do que agir por impulso.

Tendências para as finanças:

Impulso para reorganizar o orçamento e criar estratégias novas

Vontade de empreender ou iniciar projetos próprios

Risco de gastos impulsivos — vale pausar antes de comprar

Destaque: quem tem Áries no Mapa Astral

Se você tem posicionamentos importantes em Áries no seu Mapa Astral — como Sol, Lua, Ascendente ou Vênus natal —, prepare-se para sentir essa energia com mais intensidade.

Nesses dias, a tendência é de sentir mais magnetismo e poder de atração. Portas podem se abrir com mais facilidade, e a sensação de ser vista e reconhecida tende a aumentar.

Veja aqui o que você tem em Áries no seu Mapa Astral grátis e entenda como esse trânsito tende a se manifestar na sua vida

Dicas práticas para aproveitar Vênus em Áries 2026

Independentemente do seu signo, há formas de alinhar sua energia com esse trânsito. Veja o que tende a funcionar bem nesse período:

Tome atitude, mas sem pressa excessiva — o impulso é aliado, a precipitação não

— o impulso é aliado, a precipitação não Evite gastos impulsivos — compras emocionais podem ser arrependimentos depois

— compras emocionais podem ser arrependimentos depois Demonstre interesse com clareza — Áries não aprecia rodeios nem passividade

— Áries não aprecia rodeios nem passividade Pratique esporte ou atividade física — canaliza bem a energia de Fogo desse trânsito

— canaliza bem a energia de Fogo desse trânsito Filtre as palavras (especialmente até 20/03) — sinceridade é ótima, grosseria não é

Vênus em Áries 2026 e você: como personalizar as previsões

Quando Vênus transita por Áries, ele ativa uma área específica do seu Mapa Astral. Para entender o que tende a se mover na sua vida, existem duas formas de consultar:

Pelo seu Horóscopo Personare

O Horóscopo Personare grátis cruza o céu atual com o seu Mapa e entrega previsões personalizadas. Veja como acessar:

Abra o Horóscopo Personalizado e faça login (ou cadastre-se gratuitamente)

e faça login (ou cadastre-se gratuitamente) Acesse a lista de Trânsitos e veja em qual Casa Vênus está no seu Mapa (como no exemplo abaixo, na Casa 11)

Leia as previsões personalizadas para esse período

Pelo seu Mapa Astral

Abra o Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique em “Signos nas Casas”

Procure Áries na lista e veja em qual Casa ele aparece (como na imagem abaixo, em Leão)

Essa é a área da sua vida que Vênus em Áries tende a movimentar

Veja aqui o significado das Casas astrológicas

