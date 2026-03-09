Previsões da semana de 08 a 14/03: amor e finanças serão testados

As Previsões da semana de 08 a 14/03 trazem um céu de transição: o amor e o dinheiro passam por provas sérias, mas há abertura para avanços reais. A semana começa com Vênus em Áries em conjunção com Saturno — e encerra com Júpiter retomando o movimento direto.
Estamos em pleno Mercúrio retrógrado 2026, mas isso não significa semana paralisada. A Lua Minguante em Sagitário, na quarta-feira, reforça o clima de fechamento e revisão. Crenças, planos e promessas ficam sob escrutínio — é hora de limpar o que não serve e fortalecer o que é real.
Resumo das previsões da semana de 08 a 14/03:
- Domingo (08/03): Vênus em Áries em conjunção com Saturno
- Segunda-feira (09/03): Mercúrio em Peixes em trígono com Júpiter em Câncer
- Terça-feira (10/03): Vênus em Áries em sextil com Plutão em Aquário
- Quarta-feira (11/03): Lua Minguante em Sagitário
- Quarta-feira (11/03): Júpiter direto
Vênus-Saturno: o amor e o dinheiro passam por provas
O domingo (08/03) abre a semana com uma das conjunções mais exigentes do ano. Vênus em Áries encontra Saturno e faz uma pergunta direta: isso aqui tem futuro — ou é só impulso?
Saturno funciona como um muro. E esse muro pode operar de dois jeitos: você e a outra pessoa ficam do mesmo lado, assumindo um compromisso real e construindo algo sólido juntos. Ou ficam em lados opostos — e o que não tinha base suficiente se desfaz.
Por isso, este tende a ser um trânsito de casamentos e de términos ao mesmo tempo. Não por drama, mas por clareza. Saturno corta o que é superficial e consolida o que é verdadeiro.
Em Áries, o aspecto ganha uma camada extra: o respeito à independência. O convite aqui é construir vínculos em que cada pessoa mantenha sua autonomia e seus projetos — relações mais maduras, onde estar junto não significa anular ninguém.
No coletivo, Vênus rege finanças e Saturno rege governantes. A combinação aponta para possíveis anúncios de decisões econômicas duras — mudanças em taxas, políticas financeiras ou restrições que partem de figuras de autoridade. Temas ligados a direitos das mulheres e relações diplomáticas também tendem a aparecer nas manchetes.
A orientação prática para esta semana é redobrar a responsabilidade financeira. Vênus em Áries tem impulso para gastar — mas Saturno pede planejamento e organização antes de qualquer movimento.
O que este trânsito indica:
- Términos de relacionamentos que já vinham por um fio
- Decisões de compromisso mais sério para casais que estão prontos
- Anúncios de medidas econômicas restritivas por parte de governos
- Cobranças afetivas que geram afastamentos temporários
- Necessidade urgente de organização e planejamento financeiro
Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?
O efeito de Vênus-Saturno varia conforme a posição de Vênus no seu Mapa Astral. Em algumas casas, ele indica a necessidade de assumir compromissos mais sérios num relacionamento.
Em outras, aponta para decisões financeiras que pedem mais disciplina — ou ainda para questões de autoestima e de como você se posiciona diante dos seus próprios limites.
Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida:
- Acesse o Horóscopo Personalizado
- Faça login ou cadastre-se
- Procure o trânsito de Vênus na Casa em que ele está posicionado para você
Por exemplo, a pessoa abaixo está com Vênus na Casa 11, ou seja, a área dos amigos e grupos pode passar por provas.
Mercúrio-Júpiter: palavras certas chegam na hora certa
Na segunda-feira (09/03), o trígono (aspecto harmonioso) entre Mercúrio e Júpiter abre uma janela de clareza e generosidade mental. Mesmo com Mercúrio retrógrado ainda ativo, este aspecto ameniza as confusões típicas do período.
Conversas francas tendem a fluir melhor do que o esperado. É um momento favorável para pedir desculpas — Júpiter traz abertura suficiente para que elas sejam bem recebidas. Também tende a ser um bom período para renegociar acordos, retomar estudos e buscar conselhos com pessoas de confiança.
No coletivo, este aspecto favorece anúncios diplomáticos importantes e avanços em processos judiciais.
Pode haver uma movimentação mais visível de organismos internacionais em busca de diálogo e mediação dos conflitos da semana anterior. Não uma resolução definitiva, mas uma tentativa de suavizar o clima.
O cuidado aqui é com o excesso de otimismo que Júpiter sempre traz consigo. Não assine o que não pode cumprir só porque o ambiente está mais favorável.
O que este trânsito indica:
- Negociações que avançam com bons argumentos
- Decisões judiciais ou acadêmicas com desfechos favoráveis
- Tentativas de mediação em conflitos internacionais
- Estudos e planejamentos que ganham profundidade
- Risco de superestimar acordos que ainda não foram testados
Veja as previsões de Mercúrio retrógrado 2026 para o seu signo e se prepare para navegar esse período com mais consciência.
Vênus-Plutão: o que é verdadeiro se revela
Na terça-feira (10/03), Vênus em Áries forma um sextil (aspecto favorável) com Plutão em Aquário. Este trânsito sinaliza movimentos profundos: o que era superficial perde força, e o que tem densidade ganha espaço.
O convite aqui é para relações mais autênticas — onde cada pessoa é cada vez mais ela mesma, e não uma versão diminuída de si para caber no relacionamento. Se há dependência excessiva ou anulação de identidade, este trânsito tende a trazer à tona a necessidade de reequilíbrio.
Plutão indica revelações. E revelações, neste contexto, podem ser tanto o reconhecimento de que algo precisa acabar quanto a descoberta de uma conexão mais verdadeira com alguém. As Previsões da semana de 08 a 14/03 apontam este como um dos momentos mais potentes para encerramentos de ciclos — não por drama, mas por lucidez.
Vênus em Áries com Plutão também fala de hábitos. É uma semana favorável para rever o que não funciona na rotina — alimentação, exercícios, relação com o próprio corpo. Plutão em Aquário motiva transformações reais, não só intenções.
O que este trânsito indica:
- Revelações que mudam a percepção sobre um relacionamento
- Términos amigáveis de ciclos que já se esgotaram
- Atrações intensas e conexões mais autênticas
- Transformações em hábitos de saúde e bem-estar
- Movimentos sociais ligados à autonomia e à tecnologia
Lua Minguante em Sagitário: feche o que não serve, revise o que acredita
Na quarta-feira (11/03), a Lua Minguante em Sagitário marca o ponto mais introspectivo da semana. A Lua Minguante pede encerramento, limpeza e reflexão — e em Sagitário, o foco vai para crenças, visões de mundo e promessas que não se sustentam mais.
No coletivo, este período pode coincidir com debates mais profundos sobre moral, ética, política internacional e religião. Figuras públicas que venderam “verdades absolutas” tendem a ser questionadas.
Ainda que o contexto geopolítico permaneça tenso, a Lua Minguante pode trazer um arrefecimento do ápice da semana anterior — um clima de menor intensidade, ainda que sem resolução definitiva.
Para a vida pessoal, é hora de revisar o que você ainda acredita de verdade — e o que já ficou pequeno demais para a pessoa que você se tornou. Este não é um momento de forçar novos começos. É de colheita, introspecção e limpeza interna.
O que este trânsito indica:
- Frustração com líderes ou figuras que prometeram demais
- Revisão de ideologias, crenças religiosas e filosóficas
- Viagens ou estudos que chegam ao fim de uma etapa
- Introspecção e necessidade de silêncio para reorganizar o pensamento
Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.
Júpiter direto: os planos voltam a andar
Também na quarta-feira (11/03), Júpiter retoma o movimento direto em Câncer — depois de quatro meses retrógrado (desde 11/11/2025). Quando um planeta muda de direção, há uma guinada de rumo — e com Júpiter, essa guinada tem gosto de retomada de fé.
O convite concreto que este trânsito traz: voltar a frequentar uma prática espiritual que ficou de lado. Retomar um idioma, um curso, um estudo que estava parado.
Reconectar-se com um professor, um mentor, uma fonte de sabedoria. Júpiter em Câncer fala de casa, nutrição e raízes — decisões sobre moradia e família que estavam em suspenso tendem a encontrar uma direção.
Como Júpiter não é um planeta pessoal como Mercúrio ou Vênus, seu efeito tende a ser mais sutil no dia a dia — mas perceptível. Pode ser aquela conclusão que finalmente chega, aquela decisão que se resolve, aquela sensação de que algo se desbloqueou por dentro.
No plano coletivo, Júpiter rege questões judiciais e relações internacionais. Seu movimento direto pode sinalizar retomada de julgamentos, reviravolta em processos ou mudanças de rumo em decisões que estavam represadas desde novembro de 2025.
O que este trânsito indica:
- Retomada de planos e projetos estagnados desde novembro de 2025
- Reviravolta ou retomada de processos judiciais
- Decisões sobre moradia e questões familiares que se desbloqueiam
- Sensação renovada de fé, otimismo e perspectiva de futuro
- Reconexão com estudos, espiritualidade e fontes de sabedoria
Os astros apontam — a escolha é sua
Esta semana traz um arco claro: começa com Vênus sendo testada por Saturno e encerra com Júpiter retomando o movimento. O meio do caminho é feito de clareza mercurial, profundidade plutoniana e introspecção sagitariana. É uma semana que cobra — mas também libera.
O espírito desta semana não é de luta contra a realidade, mas de concentração no que está ao seu alcance.
- O que cabe a você fazer?
- O que você está adiando?
- Que atitude mais honesta você está evitando tomar?
Fazer essa pergunta — e respondê-la com coragem — é o que Áries, Saturno e Júpiter direto estão pedindo juntos.
O post Previsões da semana de 08 a 14/03: amor e finanças serão testados apareceu primeiro em Personare.