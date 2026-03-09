Entenda o período Estacionário e de Sombra de Mercúrio retrógrado

Você acordou com a sensação de que o dia está travado? Conversas que não chegam a lugar nenhum, tecnologia dando problema, decisões que parecem impossíveis de tomar…. talvez seja devido ao período estacionário ou sombra de Mercúrio retrógrado.

Na astrologia, Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, os acordos, os deslocamentos e a tecnologia. Quando Mercúrio retrograda — ou está prestes a entrar —, esses temas costumam pedir mais atenção e paciência.

Mas existe uma fase ainda menos conhecida que a retrogradação em si: o período estacionário, também chamado de período de sombra. É sobre ele que vamos falar aqui.

Primeiro: o que significa um planeta retrógrado?

Na Astrologia, dizemos que um planeta está retrógrado quando ele parece se mover “para trás” no céu — como se estivesse recuando. Na prática, isso é uma ilusão de ótica causada pela diferença de velocidade entre os planetas e a Terra em suas órbitas ao redor do Sol.

É parecido com estar num trem que passa por outro trem mais lento: por um momento, parece que o outro trem está andando para trás, mesmo que os dois estejam indo na mesma direção.

Esse movimento aparente afeta, simbolicamente, os temas que aquele planeta governa. No caso de Mercúrio, comunicação, contratos, tecnologia e viagens ficam mais sujeitos a confusões e revisões.

O que é o período sombra de Mercúrio retrógrado?

O período de sombra é o ciclo completo que envolve a retrogradação — ele começa antes mesmo de Mercúrio retrogradar e termina depois que ele retoma o movimento normal.

Funciona assim: cada retrogradação de Mercúrio acontece dentro de uma faixa específica do zodíaco (imagine um trecho de estrada).

O período de sombra começa quando Mercúrio entra nessa faixa pela primeira vez — ainda em movimento direto — e só termina quando ele percorre esse mesmo trecho pela última vez, já em movimento normal.

O ciclo completo tem três etapas:

Sombra pré-retrógrada: Mercúrio percorre o trecho pela primeira vez, em movimento direto. Os temas que serão revistos durante a retrogradação já começam a aparecer de forma sutil — como um roteiro que se anuncia antes da peça começar.

Mercúrio percorre o trecho pela primeira vez, em movimento direto. Os temas que serão revistos durante a retrogradação já começam a aparecer de forma sutil — como um roteiro que se anuncia antes da peça começar. Retrogradação: Mercúrio “anda de ré” pelo mesmo trecho. É o momento de revisões, reavaliações e, às vezes, confusões. Evitar assinar contratos ou tomar decisões importantes é a recomendação clássica.

Mercúrio “anda de ré” pelo mesmo trecho. É o momento de revisões, reavaliações e, às vezes, confusões. Evitar assinar contratos ou tomar decisões importantes é a recomendação clássica. Sombra pós-retrógrada: Mercúrio percorre o trecho pela terceira e última vez, agora em movimento direto. É o momento de consolidar os aprendizados, tomar as decisões que ficaram paradas e fechar os ciclos abertos.

No total, o período de sombra dura cerca de 2 meses — bem mais do que a retrogradação em si, que dura cerca de 3 semanas.

O que é o período estacionário de Mercúrio?

Dentro do período de sombra, existe um momento ainda mais intenso: o período estacionário.

Antes de “virar” e começar a retrogradar, Mercúrio desacelera gradualmente — como um carro freando antes de parar. Nessa fase, ele parece quase parado no céu. O mesmo acontece no final, quando ele retoma o movimento direto aos poucos.

Esses dois momentos de “quase parada” são o período estacionário, e cada um dura aproximadamente 2 a 3 dias:

Estacionário pré-retrógrado: Mercúrio perde velocidade até parar e “virar”. É a transição para a retrogradação.

Mercúrio perde velocidade até parar e “virar”. É a transição para a retrogradação. Estacionário pós-retrógrado: Mercúrio retoma o movimento direto, ainda de forma lenta. É a saída da retrogradação.

Pense assim: se a retrogradação é como dirigir de ré, o período estacionário é o momento em que o motorista freia, engata a marcha-ré e depois volta a acelerar. A transição em si pode ser a mais desconfortável.

Algumas correntes da Astrologia Clássica acreditam que um planeta estacionário ganha uma força especial — como se os temas que ele rege ficassem mais concentrados e intensos nesse momento.

Datas de Mercúrio estacionário em 2026

Para não ser pego de surpresa novamente, anote os períodos de sombra deste ano. Eles marcam o início e o fim de cada ciclo de revisão.

Ciclo Fevereiro/Março

Estacionário de entrada: 24 a 26/02

Retrogradação: 26/02 a 20/03

Estacionário de saída: 20 a 24/03

Ciclo Junho/Julho

Estacionário de entrada: 28 a 29/06

Retrogradação: 29/06 a 23/07

Estacionário de saída: 23 a 27/07

Ciclo Outubro/Novembro

Estacionário de entrada: 21 a 24/10

Retrogradação: 24/10 a 13/11

Estacionário de saída: 13 a 16/11

Como cada fase afeta o dia a dia?

Durante o período de sombra

Os efeitos são mais sutis, mas presentes. Na sombra pré-retrógrada, temas e situações que serão revistos durante a retrogradação começam a se insinuar — preste atenção nos padrões que aparecem.

Na sombra pós-retrógrada, esses mesmos temas pedem uma conclusão: é hora de tomar decisões e fechar ciclos.

Durante o período estacionário

As coisas tendem a andar mais devagar do que o esperado, e alguns padrões se repetem com mais intensidade. É comum sentir:

A mente embaralhada, sem clareza para tomar decisões.

Conversas e discussões que parecem girar em círculos, sem conclusão.

Processos burocráticos ou negociações presos em detalhes.

Mal-entendidos mesmo em comunicações simples.

Assinar um contrato ou fechar um negócio nesse período não vai necessariamente dar errado — mas o processo pode ser irritante e exigir mais paciência do que o normal.

Como VOCÊ vai sentir essas fases?

Cada pessoa pode sentir essa desaceleração em uma área específica da sua vida — e ela muda dependendo do seu mapa natal. A melhor forma de descobrir qual é a sua é pelo Horóscopo Personalizado do Personare:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado do Personare

Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já tem, faça login no site.

Na lista dos seus trânsitos astrológicos ativos, procure na lista por Mercúrio . Vai aparecer “Mercúrio na Casa…”.

. Vai aparecer “Mercúrio na Casa…”. Ao clicar no trânsito ou em “continue lendo”, você poderá entender esse trânsito tanto com Mercúrio direto quanto retrógrado — e terá pistas sobre como o período estacionário e a sombra vão agir na sua vida especificamente.

No exemplo abaixo, veja que Mercúrio está na Casa 10 da pessoa:

Resumo: diferenças entre sombra, estacionário e retrógrado

Outros planetas também têm sombra e período estacionário?

Sim! Todos os planetas que retrogradam passam por essas fases. O Sol e a Lua são as únicas exceções — eles nunca retrogradam.

A duração do estacionário varia conforme o planeta: quanto mais distante do Sol, mais longo o estacionário.

Tempo estacionário dos planetas:

☿ Mercúrio — 2 a 3 dias

— 2 a 3 dias Vênus — cerca de 5 dias

— cerca de 5 dias Marte — cerca de 10 dias

— cerca de 10 dias ♃ Júpiter — cerca de 18 dias ♄

— cerca de 18 dias ♄ Saturno — cerca de 20 dias

Veja aqui as datas e significados dos planetas retrógrados 2026

Dicas para atravessar esse período com mais calma

Na sombra pré-retrógrada:

Preste atenção nos temas e situações que começam a aparecer — eles darão o tom da retrogradação.

Resolva o que puder antes do estacionário: conversas importantes, contratos, decisões relevantes.

Faça backups e organize informações importantes.

No estacionário de entrada:

Evite iniciar projetos novos: a clareza está comprometida.

Deixe tudo por escrito e confirme informações antes de agir.

Respire fundo se as coisas parecerem travadas — é passageiro.

Durante a retrogradação:

Evite assinar contratos ou tomar decisões importantes sempre que possível.

Use o período para revisar, reavaliar e reorganizar.

Anote os insights que surgirem — eles serão úteis depois.

No estacionário de saída:

As coisas ainda estão desacelerando: tenha paciência com o processo.

Comece a retomar decisões com cuidado.

Na sombra pós-retrógrada:

É o momento de consolidar o que foi aprendido durante a retrogradação.

Tome as decisões que ficaram paradas — agora com mais clareza.

Feche os ciclos que foram abertos no início da sombra.

Conclusão

O ciclo de Mercúrio retrógrado vai muito além dos dias em que ele está “de ré”. O período de sombra e o período estacionário são partes essenciais desse ciclo.

E entender cada um deles ajuda a transformar um momento de aparente confusão em uma oportunidade real de revisão e crescimento.

Se quiser saber como esse trânsito age no seu Mapa Natal, veja no seu Horóscopo Personalizado do Personare, que mostra qual área da sua vida Mercúrio retrógrado ativa.

