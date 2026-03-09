Ressaca pós-eclipse: como lidar com o cansaço e a sensibilidade?

Sente a energia baixa ou o pensamento acelerado? Astrologia explica: estamos vivendo um período de ressaca pós-eclipse.
Isso acontece porque os eclipses simbolizam períodos de grandes transformações, encerramentos e viradas de ciclo. Para completar, estamos em pleno Mercúrio retrógrado.
Por isso, preparamos um guia de como você pode lidar com o cansaço e a sensibilidade neste momento.
O que é a ressaca pós-eclipse?
A ressaca pós-eclipse é um termo usado para descrever o período de integração após uma temporada de eclipses.
Em 2026, acabamos de passar por um Eclipse Solar em Aquário (17/02) e um Eclipse Lunar em Virgem (03/03).
Na Astrologia, o eclipse funciona como um acelerador de processos, trazendo conclusões e inícios que muitas vezes geram desgaste físico e emocional. Além disso, podemos levar tempo para processar essas mudanças.
Como destaca o astrólogo Yub Miranda, os efeitos de um eclipse podem ser sentidos por até seis meses. Se você sente que a vida está “pesada”, é um indicativo de que sua energia está sendo recrutada para transformações internas profundas.
Quais são os sintomas da ressaca pós-eclipse?
Durante a ressaca pós-eclipse, não é raro sentir:
- Cansaço extremo: Necessidade de dormir mais para processar as informações.
- Hipersensibilidade: Emoções à flor da pele e choro fácil.
- Imprevistos: Pequenos atrasos ou mudanças de planos de última hora.
- Clareza tardia: Verdades que surgem dias ou semanas após o fenômeno.
O que o céu está mostrando agora?
Desta vez, a ressaca pós-eclipse ganhou um tempero extra. Mercúrio iniciou seu movimento de retrogradação entre os dois eclipses, o que torna tudo mais lento.
Além dos mal-entendidos e problemas com tecnologia, Mercúrio retrógrado pode trazer sensação de “pensamento acelerado”, mas não é indicado agir durante o período.
Porém, não é um “castigo”, mas uma oportunidade de revisão antes do Ano Novo Astrológico, que começa em 20 de março.
Além disso, acabamos de viver a conjunção exata de Saturno e Netuno no grau zero de Áries. É o trânsito mais importante de 2026 e indica o colapso de muitas das estruturas que conhecemos, tanto no mundo quanto em nossas vidas pessoais.
Por isso, essa configuração reforça a sensação de incerteza e medo.
Como lidar com a ressaca pós-eclipse?
A boa notícia é que existem formas de atravessar esse período com mais leveza. Algumas dicas:
- Descanse mais do que o habitual: seu corpo e mente precisam processar essas mudanças.
- Não decida nada no impulso: com Mercúrio retrógrado e a poeira do eclipse baixando, a clareza ainda não é total.
- Organize o micro: o eclipse em Virgem (03/03) favorece arrumar gavetas e planilhas. Isso ajuda a acalmar a mente.
- Foco no autocuidado: faça banhos de ervas ou meditações curtas para aterrar a energia.
- Atenção ao dia 20/03: use o período até o Ano Novo Astrológico para refletir sobre o que você quer deixar para trás.
Conclusão: um tempo de pausa e renovação
A ressaca pós-eclipse pode ser cansativa, mas também é um convite para pausar, refletir e se reorganizar. É como uma mudança de casa: no início tudo parece bagunçado, mas aos poucos você vai colocando ordem e encontrando um novo jeito de viver.
Quer entender como esse eclipse mexe diretamente com você? Veja suas previsões no Horóscopo Personalizado do Personare e descubra o que o céu está mostrando no seu caminho.
FAQ: Ressaca pós-eclipse e Mercúrio Retrógrado {#faq}
Até quando vai a sensação de cansaço? Geralmente, a fase mais intensa da ressaca dura até duas semanas após o último eclipse (meados de março). Com a chegada do Ano Novo Astrológico em 20/03, a energia tende a subir.
Posso começar projetos novos agora? O ideal é usar este período para planejar. Com Mercúrio retrógrado, lançamentos e assinaturas de contratos importantes rendem melhor se feitos após o planeta retomar seu movimento direto.
Por que o eclipse de 2026 parece mais forte? Porque ele ocorre junto com a mudança de grandes planetas para o signo de Áries, marcando o início de uma nova era astrológica de muita ação e coragem.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Personare
Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.
conteudo@personare.com.br
O post Ressaca pós-eclipse: como lidar com o cansaço e a sensibilidade? apareceu primeiro em Personare.