Ritual para o Ano Novo Astrológico

Anote aí: 20 de março de 2026 é a melhor data para do calendário para manifestar seus sonhos e alinhar seus desejos ao movimento do Universo. Afinal, esse é o dia do Ano Novo Astrológico, um momento de recomeços e novas oportunidades. Para isso, nada melhor do que fazer ritual de Ano Novo Astrológico!

Para aproveitar essa energia de renovação, compartilho um passo a passo a passo que pode ajudar a fortalecer suas intenções e atrair prosperidade para esse novo ciclo.

Por que celebrar essa data?

Assim como muitas pessoas fazem rituais na virada do ano convencional, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, o Ano Novo Astrológico é um marco de transição e renovação.

No dia 20 de março, às 06h02, quando o Sol entrar em Áries, o primeiro signo do Zodíaco, temos uma energia especial de começo e propósito.

Áries traz a energia da ação, coragem e renovação, por isso é o momento ideal para dar novos passos e redefinir metas.

Dessa maneira, celebrações da passagem do Sol em Peixes para Áries funcionam como um ato de atração e manifestação dos nossos desejos.

Se você acredita que práticas podem nos aproximar dos nossos desejos, esse é o momento para exercitá-las. Podem ser, por exemplo, afirmações positivas, ou simplesmente refletir sobre o que você deseja e traçar planos.

Aproveite para:

Encerrar padrões antigos e abrir espaço para o novo

Reforçar sua conexão com o Universo e seu propósito pessoal

Traçar novas metas e organizar seus desejos para o novo ciclo

Fortalecer a energia de manifestação com rituais e práticas espirituais

A seguir, você confere um passo a passo para um ritual poderoso de Ano Novo Astrológico que pode ser feito nesse dia.

Passo a passo do ritual de Ano Novo Astrológico

O que você precisa:

Uma vela branca ou amarela , símbolos de clareza e expansão.

, símbolos de clareza e expansão. Um pote de vidro

Sementes : milho, lentilha, pauzinhos de canela, anis-estrelado, trigo, arroz, girassol, folhas secas de alecrim

: milho, lentilha, pauzinhos de canela, anis-estrelado, trigo, arroz, girassol, folhas secas de alecrim Moedas

Você pode substituir qualquer um dos ingredientes por outros símbolos que você sente que representam prosperidade e alegria.

Como fazer o ritual:

Acenda a vela e respire profundamente, conectando-se com a energia do novo ciclo.

Pegue o pote de vidro e vá preenchendo-o em camadas com as sementes e ervas.

A cada camada, mentalize um desejo para esse novo ciclo ou repita em voz alta algo que deseja manifestar.

Escreva seus pedidos em um papel, dobre e coloque no centro do pote.

Finalize colocando as moedas por cima. Se desejar, pode enfeitar o pote com fitas coloridas.

Recite a seguinte afirmação:

“Eu agradeço pelos aprendizados e permito que os ciclos antigos se encerrem. Eu abro espaço para o universo me surpreender com abundância e realização, relações com trocas saudáveis e recíprocas, e uma expansão pessoal alinhada com meus pedidos. Que os meus desejos estejam cercados de boa sorte e potencial de manifestação.”

Deixe a vela queimar até o fim e guarde o pote em um local visível, para lembrar-se de suas intenções e reforçá-las ao longo do ano.

Mantenha suas intenções vivas ao longo do ano

Mais do que um ritual simbólico, o Ano Novo Astrológico é um convite para agir de acordo com seus desejos e transformar intenções em realidade.

A energia desse novo ciclo traz impulso e coragem para que você inicie novos projetos, rompa padrões e cultive o que realmente faz sentido para sua vida.

Mas lembre-se de que sua jornada é um processo contínuo. Sempre que precisar de um lembrete sobre seus objetivos, volte ao seu ritual, reafirme suas intenções e siga confiante no caminho que escolheu.

Que o Ano Novo Astrológico traga clareza, prosperidade e novas oportunidades para você!

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

