ASSINE JÁ!
Horóscopo

Vênus em Áries chega com dose extra coragem nas relações e no dinheiro

Vênus em Áries chega com dose extra coragem nas relações e no dinheiro
Vênus em Áries chega com dose extra coragem nas relações e no dinheiro -

O trânsito de Vênus em Áries em 2026 começa em 06 de março e vai até 30 de março. O planeta do amor, da beleza e das finanças sai das águas românticas de Peixes e entra no fogo impulsivo de Áries — e a mudança de tom é imediata.

A passividade sai, a iniciativa entra. Quem deseja vai atrás. Quem quer, fala. Esse trânsito tende a despertar coragem genuína tanto nas relações quanto nas decisões financeiras.

Há um detalhe importante: Mercúrio segue retrógrado até 20/03, o que pede equilíbrio. O impulso de Vênus em Áries é bem-vindo — mas filtrar as palavras antes de agir pode fazer toda a diferença nesse começo de trânsito.

Descubra em qual Casa do seu mapa Vênus em Áries está ativando agora e veja suas previsões personalizadas

O que é Vênus em Áries e o que esse trânsito sugere?

Vênus rege o amor, o prazer, a autoestima e as finanças. Quando transita por Áries — signo de Fogo regido por Marte —, a energia ganha ousadia e espontaneidade.

O resultado tende a ser um período de mais iniciativa e clareza sobre o que se quer. Quem estava adiando uma conversa importante ou uma atitude afetiva pode sentir um impulso genuíno para agir.

Nas finanças, o trânsito aponta para reorganização, novas estratégias e vontade de empreender — mas sempre com atenção para não ceder à impulsividade.

Vênus em Áries e Mercúrio Retrógrado: como equilibrar as energias

Mercúrio Retrógrado segue ativo até 20/03, criando um choque interessante de energias. Vênus em Áries tem pressa para satisfazer desejos — Mercúrio pede cautela e revisão.

O excesso de sinceridade pode virar grosseria. Atitudes tomadas sem planejamento podem gerar arrependimentos, tanto no amor quanto nas finanças.

A dica é usar o impulso ariano com consciência: aja, mas respire antes de dar uma resposta atravessada. Esse equilíbrio é o grande aprendizado da primeira metade do trânsito.

Vênus em Áries 2026: tendências para o amor e o dinheiro

No amor

Vênus em Áries aponta para mais iniciativa afetiva e desejo de autenticidade nas relações. Quem estava esperando o momento certo para agir pode sentir que esse momento chegou.

O trânsito também sugere mais disposição para conversas diretas e para expressar sentimentos sem rodeios — Áries não aprecia meias palavras.

Tendências para as relações:

  • Iniciativas amorosas ganham força — o primeiro passo se torna mais fácil
  • Desejo de mais autonomia e autenticidade nos vínculos
  • Relações que estavam estagnadas podem receber um sopro de vida nova

Nas finanças

Vênus em Áries sugere impulso para reorganizar as finanças e criar novas estratégias de prosperidade. A vontade de iniciar algo — um projeto, uma renda extra, um investimento — pode aparecer com mais força.

O ponto de atenção é evitar compras impulsivas e decisões emocionais. Vênus em Áries quer agir, mas agir com intenção traz resultados mais sólidos do que agir por impulso.

Tendências para as finanças:

  • Impulso para reorganizar o orçamento e criar estratégias novas
  • Vontade de empreender ou iniciar projetos próprios
  • Risco de gastos impulsivos — vale pausar antes de comprar

Destaque: quem tem Áries no Mapa Astral

Se você tem posicionamentos importantes em Áries no seu Mapa Astral — como Sol, Lua, Ascendente ou Vênus natal —, prepare-se para sentir essa energia com mais intensidade.

Nesses dias, a tendência é de sentir mais magnetismo e poder de atração. Portas podem se abrir com mais facilidade, e a sensação de ser vista e reconhecida tende a aumentar.

Veja aqui o que você tem em Áries no seu Mapa Astral grátis e entenda como esse trânsito tende a se manifestar na sua vida

Dicas práticas para aproveitar Vênus em Áries 2026

Independentemente do seu signo, há formas de alinhar sua energia com esse trânsito. Veja o que tende a funcionar bem nesse período:

  • Tome atitude, mas sem pressa excessiva — o impulso é aliado, a precipitação não
  • Evite gastos impulsivos — compras emocionais podem ser arrependimentos depois
  • Demonstre interesse com clareza — Áries não aprecia rodeios nem passividade
  • Pratique esporte ou atividade física — canaliza bem a energia de Fogo desse trânsito
  • Filtre as palavras (especialmente até 20/03) — sinceridade é ótima, grosseria não é

Vênus em Áries 2026 e você: como personalizar as previsões

Quando Vênus transita por Áries, ele ativa uma área específica do seu Mapa Astral. Para entender o que tende a se mover na sua vida, existem duas formas de consultar:

Pelo seu Horóscopo Personare

O Horóscopo Personare grátis cruza o céu atual com o seu Mapa e entrega previsões personalizadas. Veja como acessar:

  • Abra o Horóscopo Personalizado e faça login (ou cadastre-se gratuitamente)
  • Acesse a lista de Trânsitos e veja em qual Casa Vênus está no seu Mapa (como no exemplo abaixo, na Casa 11)
  • Leia as previsões personalizadas para esse período

Pelo seu Mapa Astral

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Vênus em Áries chega com dose extra coragem nas relações e no dinheiro apareceu primeiro em Personare.

As mais lidas
    Recomendadas