Horóscopo

Previsões da semana de 08 a 14/03: amor e finanças serão testados

As Previsões da semana de 08 a 14/03 trazem um céu de transição: o amor e o dinheiro passam por provas sérias, mas há abertura para avanços reais. A semana começa com Vênus em Áries em conjunção com Saturno — e encerra com Júpiter retomando o movimento direto.

Estamos em pleno Mercúrio retrógrado 2026, mas isso não significa semana paralisada. A Lua Minguante em Sagitário, na quarta-feira, reforça o clima de fechamento e revisão. Crenças, planos e promessas ficam sob escrutínio — é hora de limpar o que não serve e fortalecer o que é real.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 08 a 14/03:

  • Domingo (08/03): Vênus em Áries em conjunção com Saturno
  • Segunda-feira (09/03): Mercúrio em Peixes em trígono com Júpiter em Câncer
  • Terça-feira (10/03): Vênus em Áries em sextil com Plutão em Aquário
  • Quarta-feira (11/03): Lua Minguante em Sagitário
  • Quarta-feira (11/03): Júpiter direto

Assista ao vídeo de Previsões de 08 a 14/03:

Vênus-Saturno: o amor e o dinheiro passam por provas

O domingo (08/03) abre a semana com uma das conjunções mais exigentes do ano. Vênus em Áries encontra Saturno e faz uma pergunta direta: isso aqui tem futuro — ou é só impulso?

Saturno funciona como um muro. E esse muro pode operar de dois jeitos: você e a outra pessoa ficam do mesmo lado, assumindo um compromisso real e construindo algo sólido juntos. Ou ficam em lados opostos — e o que não tinha base suficiente se desfaz.

Por isso, este tende a ser um trânsito de casamentos e de términos ao mesmo tempo. Não por drama, mas por clareza. Saturno corta o que é superficial e consolida o que é verdadeiro.

Em Áries, o aspecto ganha uma camada extra: o respeito à independência. O convite aqui é construir vínculos em que cada pessoa mantenha sua autonomia e seus projetos — relações mais maduras, onde estar junto não significa anular ninguém.

No coletivo, Vênus rege finanças e Saturno rege governantes. A combinação aponta para possíveis anúncios de decisões econômicas duras — mudanças em taxas, políticas financeiras ou restrições que partem de figuras de autoridade. Temas ligados a direitos das mulheres e relações diplomáticas também tendem a aparecer nas manchetes.

A orientação prática para esta semana é redobrar a responsabilidade financeira. Vênus em Áries tem impulso para gastar — mas Saturno pede planejamento e organização antes de qualquer movimento.

O que este trânsito indica:

  • Términos de relacionamentos que já vinham por um fio
  • Decisões de compromisso mais sério para casais que estão prontos
  • Anúncios de medidas econômicas restritivas por parte de governos
  • Cobranças afetivas que geram afastamentos temporários
  • Necessidade urgente de organização e planejamento financeiro

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito de Vênus-Saturno varia conforme a posição de Vênus no seu Mapa Astral. Em algumas casas, ele indica a necessidade de assumir compromissos mais sérios num relacionamento.

Em outras, aponta para decisões financeiras que pedem mais disciplina — ou ainda para questões de autoestima e de como você se posiciona diante dos seus próprios limites.

Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida:

  • Acesse o Horóscopo Personalizado
  • Faça login ou cadastre-se
  • Procure o trânsito de Vênus na Casa em que ele está posicionado para você

Por exemplo, a pessoa abaixo está com Vênus na Casa 11, ou seja, a área dos amigos e grupos pode passar por provas.

Mercúrio-Júpiter: palavras certas chegam na hora certa

Na segunda-feira (09/03), o trígono (aspecto harmonioso) entre Mercúrio e Júpiter abre uma janela de clareza e generosidade mental. Mesmo com Mercúrio retrógrado ainda ativo, este aspecto ameniza as confusões típicas do período.

Conversas francas tendem a fluir melhor do que o esperado. É um momento favorável para pedir desculpas — Júpiter traz abertura suficiente para que elas sejam bem recebidas. Também tende a ser um bom período para renegociar acordos, retomar estudos e buscar conselhos com pessoas de confiança.

No coletivo, este aspecto favorece anúncios diplomáticos importantes e avanços em processos judiciais.

Pode haver uma movimentação mais visível de organismos internacionais em busca de diálogo e mediação dos conflitos da semana anterior. Não uma resolução definitiva, mas uma tentativa de suavizar o clima.

O cuidado aqui é com o excesso de otimismo que Júpiter sempre traz consigo. Não assine o que não pode cumprir só porque o ambiente está mais favorável.

O que este trânsito indica:

  • Negociações que avançam com bons argumentos
  • Decisões judiciais ou acadêmicas com desfechos favoráveis
  • Tentativas de mediação em conflitos internacionais
  • Estudos e planejamentos que ganham profundidade
  • Risco de superestimar acordos que ainda não foram testados

Veja as previsões de Mercúrio retrógrado 2026 para o seu signo e se prepare para navegar esse período com mais consciência.

Vênus-Plutão: o que é verdadeiro se revela

Na terça-feira (10/03), Vênus em Áries forma um sextil (aspecto favorável) com Plutão em Aquário. Este trânsito sinaliza movimentos profundos: o que era superficial perde força, e o que tem densidade ganha espaço.

O convite aqui é para relações mais autênticas — onde cada pessoa é cada vez mais ela mesma, e não uma versão diminuída de si para caber no relacionamento. Se há dependência excessiva ou anulação de identidade, este trânsito tende a trazer à tona a necessidade de reequilíbrio.

Plutão indica revelações. E revelações, neste contexto, podem ser tanto o reconhecimento de que algo precisa acabar quanto a descoberta de uma conexão mais verdadeira com alguém. As Previsões da semana de 08 a 14/03 apontam este como um dos momentos mais potentes para encerramentos de ciclos — não por drama, mas por lucidez.

Vênus em Áries com Plutão também fala de hábitos. É uma semana favorável para rever o que não funciona na rotina — alimentação, exercícios, relação com o próprio corpo. Plutão em Aquário motiva transformações reais, não só intenções.

O que este trânsito indica:

  • Revelações que mudam a percepção sobre um relacionamento
  • Términos amigáveis de ciclos que já se esgotaram
  • Atrações intensas e conexões mais autênticas
  • Transformações em hábitos de saúde e bem-estar
  • Movimentos sociais ligados à autonomia e à tecnologia

Lua Minguante em Sagitário: feche o que não serve, revise o que acredita

Na quarta-feira (11/03), a Lua Minguante em Sagitário marca o ponto mais introspectivo da semana. A Lua Minguante pede encerramento, limpeza e reflexão — e em Sagitário, o foco vai para crenças, visões de mundo e promessas que não se sustentam mais.

No coletivo, este período pode coincidir com debates mais profundos sobre moral, ética, política internacional e religião. Figuras públicas que venderam “verdades absolutas” tendem a ser questionadas.

Ainda que o contexto geopolítico permaneça tenso, a Lua Minguante pode trazer um arrefecimento do ápice da semana anterior — um clima de menor intensidade, ainda que sem resolução definitiva.

Para a vida pessoal, é hora de revisar o que você ainda acredita de verdade — e o que já ficou pequeno demais para a pessoa que você se tornou. Este não é um momento de forçar novos começos. É de colheita, introspecção e limpeza interna.

O que este trânsito indica:

  • Frustração com líderes ou figuras que prometeram demais
  • Revisão de ideologias, crenças religiosas e filosóficas
  • Viagens ou estudos que chegam ao fim de uma etapa
  • Introspecção e necessidade de silêncio para reorganizar o pensamento

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.

Júpiter direto: os planos voltam a andar

Também na quarta-feira (11/03), Júpiter retoma o movimento direto em Câncer — depois de quatro meses retrógrado (desde 11/11/2025). Quando um planeta muda de direção, há uma guinada de rumo — e com Júpiter, essa guinada tem gosto de retomada de fé.

O convite concreto que este trânsito traz: voltar a frequentar uma prática espiritual que ficou de lado. Retomar um idioma, um curso, um estudo que estava parado.

Reconectar-se com um professor, um mentor, uma fonte de sabedoria. Júpiter em Câncer fala de casa, nutrição e raízes — decisões sobre moradia e família que estavam em suspenso tendem a encontrar uma direção.

Como Júpiter não é um planeta pessoal como Mercúrio ou Vênus, seu efeito tende a ser mais sutil no dia a dia — mas perceptível. Pode ser aquela conclusão que finalmente chega, aquela decisão que se resolve, aquela sensação de que algo se desbloqueou por dentro.

No plano coletivo, Júpiter rege questões judiciais e relações internacionais. Seu movimento direto pode sinalizar retomada de julgamentos, reviravolta em processos ou mudanças de rumo em decisões que estavam represadas desde novembro de 2025.

O que este trânsito indica:

  • Retomada de planos e projetos estagnados desde novembro de 2025
  • Reviravolta ou retomada de processos judiciais
  • Decisões sobre moradia e questões familiares que se desbloqueiam
  • Sensação renovada de fé, otimismo e perspectiva de futuro
  • Reconexão com estudos, espiritualidade e fontes de sabedoria

Os astros apontam — a escolha é sua

Esta semana traz um arco claro: começa com Vênus sendo testada por Saturno e encerra com Júpiter retomando o movimento. O meio do caminho é feito de clareza mercurial, profundidade plutoniana e introspecção sagitariana. É uma semana que cobra — mas também libera.

O espírito desta semana não é de luta contra a realidade, mas de concentração no que está ao seu alcance.

  • O que cabe a você fazer?
  • O que você está adiando?
  • Que atitude mais honesta você está evitando tomar?

Fazer essa pergunta — e respondê-la com coragem — é o que Áries, Saturno e Júpiter direto estão pedindo juntos.

O céu não veio para complicar sua vida. Veio para mostrar onde você está sendo convocada(o) a crescer. Os trânsitos sinalizam possibilidades, abrem janelas, fecham ciclos. Mas quem decide o que fazer com tudo isso é você — e isso nunca muda.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

O post Previsões da semana de 08 a 14/03: amor e finanças serão testados apareceu primeiro em Personare.

