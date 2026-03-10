As mulheres na Astrologia para além dos signos

É comum associarmos nossa personalidade diretamente ao nosso signo solar, ou seja, “sou de Câncer, portanto, chorona” ou “sou de Sagitariana, por isso não me apego”. Mas a representação das mulheres na Astrologia é feita, principalmente, por três planetas: Lua, Vênus e Marte.

Neste artigo, entenda por que eles são associados ao feminino e conheça as características de cada um.

Lua: como você se vê como mulher

A Lua no Mapa Astral é associada ao feminino, pois a mulher também tem ciclos. Por isso, é um significador geral de mulheres: esposa, mãe, chefe ou colega mulher, namorada, amiga, etc.

é associada ao feminino, pois a mulher também tem ciclos. Por isso, é um significador geral de mulheres: esposa, mãe, chefe ou colega mulher, namorada, amiga, etc. Os trânsitos (isto é, quando um planeta no céu se comunica com um ponto ou planeta no nosso Mapa, durante um certo período de tempo) ligados a ela podem simbolizar ocorrências envolvendo mulheres.

(isto é, quando um planeta no céu se comunica com um ponto ou planeta no nosso Mapa, durante um certo período de tempo) ligados a ela podem simbolizar ocorrências envolvendo mulheres. Por isso, o signo onde a Lua está no seu Mapa Astral mostra como você se vê como mulher e também como percebe a questão da maternidade.

Vênus: como você expressa o amor

O posicionamento de Vênus no Mapa Astral de mulheres indica como você expressa a afetividade, seus gostos e tudo aquilo que dá prazer.

de mulheres indica como você expressa a afetividade, seus gostos e tudo aquilo que dá prazer. Mas Vênus também é um indicativo da autoimagem feminina e do jeito de seduzir.

Saber que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação é fundamental para saber no que investir afetivamente e entender suas contradições.

Marte: o que te atrai

Marte é um importante significador de desejo e sexualidade. No Mapa Astral de uma mulher, o posicionamento revela o tipo de homem que lhe atrai.

é um importante significador de desejo e sexualidade. No Mapa Astral de uma mulher, o posicionamento revela o tipo de homem que lhe atrai. Assim, para a Astrologia, há 12 estilos que mostram o tipo que agrada às mulheres. Há mulheres, por exemplo, que gostam de homens assertivos, enquanto outras preferem os mais discretos.

