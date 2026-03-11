Signos mais impactados pelo Eclipse Lunar de 03/03 e o que esperar nos próximos 6 meses

A temporada de eclipses costuma ser um período que agita tudo o que precisa ser mudado — e força você a se desapegar do que não serve mais. Mas tem signos que vão ser mais impactados especificamente pelo Eclipse Lunar de 03/03.

De qualquer forma, todos os signos sentirão de alguma forma. Para ver as suas previsões personalizadas, segundo seu Mapa Astral, use a Calculadora Gratuita de Eclipse do Personare e descubra qual área da sua vida será mais ativada por este trânsito.

Signos mais impactados pelo eclipse lunar de 03/03

Os quatro signos mais impactados pelo eclipse lunar de 03/03 são os chamados mutáveis — Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. E não só quem tem signo solar neles.

Certifique-se de verificar se você tem Sol, Lua ou Ascendente nestes signos. Se tiver, entenda como pode mexer com você!

Gêmeos — Hora de colocar a casa em ordem

O eclipse ativa a casa da saúde, rotina e trabalho — e faz isso com força. Se você tem negligenciado o corpo, a organização do dia a dia ou a qualidade do que entrega profissionalmente, este eclipse vem cobrar.

O desafio: tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não terminar nada. O período pede foco seletivo — escolher menos e ir mais fundo.

tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não terminar nada. O período pede foco seletivo — escolher menos e ir mais fundo. A oportunidade: criar estruturas que realmente funcionem. Uma rotina que sustente sua energia, não que a drene. Um hábito simples, mantido com consistência, vale mais do que dez projetos abandonados.

Dica prática: comprometa-se com uma ação pequena e diária pelos próximos 30 dias. Consistência, não perfeição.

Virgem — O eclipse está no seu signo: é pessoal

Para Virgem, este eclipse é dos mais intensos — a Lua está diretamente no seu signo. Temas de identidade, autoimagem, corpo e a forma como você se apresenta ao mundo vêm à tona com força incomum.

O desafio: se cobrar além do razoável, de se criticar antes que qualquer outro o faça. Este eclipse pode inflamar essa sombra — ou pode ser o momento em que você decide, finalmente, ter uma relação mais gentil consigo mesma.

se cobrar além do razoável, de se criticar antes que qualquer outro o faça. Este eclipse pode inflamar essa sombra — ou pode ser o momento em que você decide, finalmente, ter uma relação mais gentil consigo mesma. A oportunidade: renovação profunda. Eclipses no próprio signo marcam viradas de ciclo reais — uma nova forma de se ver, de se cuidar e de se posicionar no mundo.

Dica prática: Observe a qualidade da sua autocrítica nos dias ao redor do eclipse. Quando aparecer, pergunte: isso é discernimento ou é crueldade? Troque uma crítica por uma ação construtiva.

Sagitário — Carreira e propósito em xeque

O eclipse ativa o setor de carreira, vida pública e reputação no mapa de Sagitário. Mudanças de direção profissional, cobranças por resultados ou reconhecimento por esforços anteriores são temas prováveis nos próximos seis meses.

O desafio: querer resultados grandes sem passar pelo método que os sustenta. O eclipse em Virgem cobra exatamente isso — estrutura, consistência e atenção aos detalhes que fazem a diferença.

querer resultados grandes sem passar pelo método que os sustenta. O eclipse em Virgem cobra exatamente isso — estrutura, consistência e atenção aos detalhes que fazem a diferença. A oportunidade: consolidar. Se você tem construído algo com seriedade, este eclipse pode trazer reconhecimento ou um avanço concreto. O trabalho feito com capricho tem visibilidade agora.

Dica prática: Revise um projeto ou objetivo profissional em andamento. O que está faltando — não em inspiração, mas em método e execução? Identifique um passo prático e dê-o esta semana.

Peixes — Relacionamentos e limites em foco

Com o Sol em Peixes durante o eclipse, este é um momento de virada significativa para o signo. O foco está nos relacionamentos — amorosos, profissionais e de amizade — e, mais especificamente, na forma como Peixes lida com limites.

O desafio: tendência pisciana de se dissolver no outro: assumir responsabilidades alheias, abrir mão das próprias necessidades por medo de decepcionar, permanecer em dinâmicas que drenam por não saber como sair.

tendência pisciana de se dissolver no outro: assumir responsabilidades alheias, abrir mão das próprias necessidades por medo de decepcionar, permanecer em dinâmicas que drenam por não saber como sair. A oportunidade: clareza. Este eclipse ilumina o que é cuidado genuíno e o que é autossacrifício — e convida Peixes a aprender a diferença na prática, não só na teoria.

Dica prática: Identifique uma relação onde você consistentemente dá mais do que recebe. Não para cortá-la, mas para honestamente avaliar: o que você precisa que não está pedindo?

O que muda para os outros 8 signos?

Os signos não mutáveis sentem o eclipse de forma mais indireta — mas sentem. O impacto depende de onde Virgem e Peixes estão posicionados no seu mapa astral individual.

Áries

O eclipse ativa o setor de saúde e rotina. Um bom momento para revisar hábitos que afetam sua energia e disposição. O corpo pede mais atenção do que você tem dado.

Dica prática: Implemente uma rotina de sono ou alimentação mais consistente nos próximos 30 dias.

Touro

O setor de criatividade, prazer e filhos é ativado. Projetos criativos que estavam parados podem ganhar movimento — ou exigir que você revise o método com que os conduz.

Dica prática: Retome um projeto criativo abandonado com um compromisso pequeno e diário.

Câncer

O eclipse ativa o setor de viagens, estudos e expansão. Uma oportunidade de aprendizado ou de ampliar horizontes pode surgir — mas exige organização e método para se concretizar.

Dica prática: Se há um curso ou projeto de expansão em mente, defina uma primeira ação concreta esta semana.

Leão

O setor de finanças compartilhadas, transformação e recursos do outro é ativado. Questões financeiras que envolvem outras pessoas — heranças, dívidas, investimentos conjuntos — podem vir à tona.

Dica prática: Organize sua situação financeira com mais clareza. O que precisa ser resolvido que você tem evitado?

Libra

O eclipse ativa o setor de trabalho e saúde — com ênfase na qualidade das relações profissionais. Parcerias de trabalho ou dinâmicas com colegas podem exigir ajustes.

Dica prática: Avalie se suas parcerias profissionais estão equilibradas. Onde há desequilíbrio, nomeie e enderece.

Escorpião

O setor de relacionamentos amorosos e parcerias é ativado. Relações que precisam de ajuste ou definição tendem a chegar a um ponto de decisão nos próximos seis meses.

Dica prática: Seja honesto sobre o que você quer e precisa em seus relacionamentos. O eclipse favorece conversas difíceis mas necessárias.

Capricórnio

O eclipse ativa o setor de comunicação, aprendizado e relações próximas. A forma como você se comunica — e o que tem deixado de dizer — pode vir à tona.

Dica prática: Há algo importante que você tem evitado comunicar? Este é um bom momento para encontrar as palavras certas.

Aquário

O setor de finanças pessoais e valores é ativado. Uma revisão do que você valoriza — e como isso se reflete nas suas escolhas financeiras — está no centro do período.

Dica prática: Revise seus gastos do último mês. Eles refletem o que você diz que prioriza?

Descubra como mexe com VOCÊ

Mais importante do que saber signos mais impactados pelo eclipse lunar de 03/03, é entender que área da sua vida será ativada. Até porque pessoas do mesmo signo podem sentir de maneira diferente cada um deles.

Por isso, é importante descubra qual Casa do seu Mapa será ativada pelo eclipse. O passo a passo é simples, rápido e gratuito:

Abra o seu Mapa do Céu, a Calculadora de Eclipses do Personare

Caso não tenha cadastro, basta preencher seus dados de nascimento

Mas se já tiver, faça o seu login no site

Assim, a Calculadora vai te informar a Casa ativada e trazer as principais previsões para a sua vida!

O que esperar nos próximos seis meses?

Este eclipse inaugura um ciclo que se encerra no próximo Eclipse Lunar, em 12 de agosto de 2026. O que for iniciado, revelado ou transformado agora tende a encontrar seu ponto de virada em agosto.

Para todos os signos, o período pede o mesmo: mais atenção ao ordinário. À rotina, ao corpo, aos hábitos pequenos que constroem — ou destroem — o que você quer para a sua vida.

O extraordinário só acontece por meio do ordinário bem vivido e aprimorado dia após dia. Esse é o convite central deste eclipse — para todos os signos, em todas as áreas.

Perguntas frequentes

Por que os signos mutáveis são os mais impactados? Porque o eclipse ocorre no eixo Virgem-Peixes, e os signos mutáveis — Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes — compartilham uma sensibilidade especial a mudanças de ciclo. Pessoas com Sol, Lua ou Ascendente nesses signos, especialmente entre os graus 8 e 18, tendem a sentir o eclipse com mais intensidade.

Preciso ter o signo solar em Virgem ou Peixes para ser impactado? Não. O eclipse afeta todos os signos — a diferença está na área da vida ativada. Verificar Sol, Lua e Ascendente dá uma visão muito mais precisa do impacto individual.

Por quanto tempo o eclipse vai agir? O ciclo deste eclipse se estende por seis meses, até o próximo eclipse lunar em agosto de 2026.

Como saber exatamente qual área da minha vida será ativada? Use a Calculadora Gratuita de Eclipse do Personare, que calcula o impacto com base no seu Mapa Astral completo.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

