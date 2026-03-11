Previsões da semana de 08 a 14/03: amor e finanças serão testados

As Previsões da semana de 08 a 14/03 trazem um céu de transição: o amor e o dinheiro passam por provas sérias, mas há abertura para avanços reais. A semana começa com Vênus em Áries em conjunção com Saturno — e encerra com Júpiter retomando o movimento direto.

Estamos em pleno Mercúrio retrógrado 2026, mas isso não significa semana paralisada. A Lua Minguante em Sagitário, na quarta-feira, reforça o clima de fechamento e revisão. Crenças, planos e promessas ficam sob escrutínio — é hora de limpar o que não serve e fortalecer o que é real.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 08 a 14/03:

Domingo (08/03): Vênus em Áries em conjunção com Saturno

Vênus em Áries em conjunção com Saturno Segunda-feira (09/03): Mercúrio em Peixes em trígono com Júpiter em Câncer

Mercúrio em Peixes em trígono com Júpiter em Câncer Terça-feira (10/03): Vênus em Áries em sextil com Plutão em Aquário

Vênus em Áries em sextil com Plutão em Aquário Quarta-feira (11/03): Lua Minguante em Sagitário

Lua Minguante em Sagitário Quarta-feira (11/03): Júpiter direto

Assista ao vídeo de Previsões de 08 a 14/03:

Vênus-Saturno: o amor e o dinheiro passam por provas

O domingo (08/03) abre a semana com uma das conjunções mais exigentes do ano. Vênus em Áries encontra Saturno e faz uma pergunta direta: isso aqui tem futuro — ou é só impulso?

Saturno funciona como um muro. E esse muro pode operar de dois jeitos: você e a outra pessoa ficam do mesmo lado, assumindo um compromisso real e construindo algo sólido juntos. Ou ficam em lados opostos — e o que não tinha base suficiente se desfaz.

Por isso, este tende a ser um trânsito de casamentos e de términos ao mesmo tempo. Não por drama, mas por clareza. Saturno corta o que é superficial e consolida o que é verdadeiro.

Em Áries, o aspecto ganha uma camada extra: o respeito à independência. O convite aqui é construir vínculos em que cada pessoa mantenha sua autonomia e seus projetos — relações mais maduras, onde estar junto não significa anular ninguém.

No coletivo, Vênus rege finanças e Saturno rege governantes. A combinação aponta para possíveis anúncios de decisões econômicas duras — mudanças em taxas, políticas financeiras ou restrições que partem de figuras de autoridade. Temas ligados a direitos das mulheres e relações diplomáticas também tendem a aparecer nas manchetes.

A orientação prática para esta semana é redobrar a responsabilidade financeira. Vênus em Áries tem impulso para gastar — mas Saturno pede planejamento e organização antes de qualquer movimento.

O que este trânsito indica:

Términos de relacionamentos que já vinham por um fio

Decisões de compromisso mais sério para casais que estão prontos

Anúncios de medidas econômicas restritivas por parte de governos

Cobranças afetivas que geram afastamentos temporários

Necessidade urgente de organização e planejamento financeiro

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito de Vênus-Saturno varia conforme a posição de Vênus no seu Mapa Astral. Em algumas casas, ele indica a necessidade de assumir compromissos mais sérios num relacionamento.

Em outras, aponta para decisões financeiras que pedem mais disciplina — ou ainda para questões de autoestima e de como você se posiciona diante dos seus próprios limites.

Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida:

Acesse o Horóscopo Personalizado

Faça login ou cadastre-se

Procure o trânsito de Vênus na Casa em que ele está posicionado para você

Por exemplo, a pessoa abaixo está com Vênus na Casa 11, ou seja, a área dos amigos e grupos pode passar por provas.

Mercúrio-Júpiter: palavras certas chegam na hora certa

Na segunda-feira (09/03), o trígono (aspecto harmonioso) entre Mercúrio e Júpiter abre uma janela de clareza e generosidade mental. Mesmo com Mercúrio retrógrado ainda ativo, este aspecto ameniza as confusões típicas do período.

Conversas francas tendem a fluir melhor do que o esperado. É um momento favorável para pedir desculpas — Júpiter traz abertura suficiente para que elas sejam bem recebidas. Também tende a ser um bom período para renegociar acordos, retomar estudos e buscar conselhos com pessoas de confiança.

No coletivo, este aspecto favorece anúncios diplomáticos importantes e avanços em processos judiciais.

Pode haver uma movimentação mais visível de organismos internacionais em busca de diálogo e mediação dos conflitos da semana anterior. Não uma resolução definitiva, mas uma tentativa de suavizar o clima.

O cuidado aqui é com o excesso de otimismo que Júpiter sempre traz consigo. Não assine o que não pode cumprir só porque o ambiente está mais favorável.

O que este trânsito indica:

Negociações que avançam com bons argumentos

Decisões judiciais ou acadêmicas com desfechos favoráveis

Tentativas de mediação em conflitos internacionais

Estudos e planejamentos que ganham profundidade

Risco de superestimar acordos que ainda não foram testados

Veja as previsões de Mercúrio retrógrado 2026 para o seu signo e se prepare para navegar esse período com mais consciência.

Vênus-Plutão: o que é verdadeiro se revela

Na terça-feira (10/03), Vênus em Áries forma um sextil (aspecto favorável) com Plutão em Aquário. Este trânsito sinaliza movimentos profundos: o que era superficial perde força, e o que tem densidade ganha espaço.

O convite aqui é para relações mais autênticas — onde cada pessoa é cada vez mais ela mesma, e não uma versão diminuída de si para caber no relacionamento. Se há dependência excessiva ou anulação de identidade, este trânsito tende a trazer à tona a necessidade de reequilíbrio.

Plutão indica revelações. E revelações, neste contexto, podem ser tanto o reconhecimento de que algo precisa acabar quanto a descoberta de uma conexão mais verdadeira com alguém. As Previsões da semana de 08 a 14/03 apontam este como um dos momentos mais potentes para encerramentos de ciclos — não por drama, mas por lucidez.

Vênus em Áries com Plutão também fala de hábitos. É uma semana favorável para rever o que não funciona na rotina — alimentação, exercícios, relação com o próprio corpo. Plutão em Aquário motiva transformações reais, não só intenções.

O que este trânsito indica:

Revelações que mudam a percepção sobre um relacionamento

Términos amigáveis de ciclos que já se esgotaram

Atrações intensas e conexões mais autênticas

Transformações em hábitos de saúde e bem-estar

Movimentos sociais ligados à autonomia e à tecnologia

Lua Minguante em Sagitário: feche o que não serve, revise o que acredita

Na quarta-feira (11/03), a Lua Minguante em Sagitário marca o ponto mais introspectivo da semana. A Lua Minguante pede encerramento, limpeza e reflexão — e em Sagitário, o foco vai para crenças, visões de mundo e promessas que não se sustentam mais.

No coletivo, este período pode coincidir com debates mais profundos sobre moral, ética, política internacional e religião. Figuras públicas que venderam “verdades absolutas” tendem a ser questionadas.

Ainda que o contexto geopolítico permaneça tenso, a Lua Minguante pode trazer um arrefecimento do ápice da semana anterior — um clima de menor intensidade, ainda que sem resolução definitiva.

Para a vida pessoal, é hora de revisar o que você ainda acredita de verdade — e o que já ficou pequeno demais para a pessoa que você se tornou. Este não é um momento de forçar novos começos. É de colheita, introspecção e limpeza interna.

O que este trânsito indica:

Frustração com líderes ou figuras que prometeram demais

Revisão de ideologias, crenças religiosas e filosóficas

Viagens ou estudos que chegam ao fim de uma etapa

Introspecção e necessidade de silêncio para reorganizar o pensamento

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.

Júpiter direto: os planos voltam a andar

Também na quarta-feira (11/03), Júpiter retoma o movimento direto em Câncer — depois de quatro meses retrógrado (desde 11/11/2025). Quando um planeta muda de direção, há uma guinada de rumo — e com Júpiter, essa guinada tem gosto de retomada de fé.

O convite concreto que este trânsito traz: voltar a frequentar uma prática espiritual que ficou de lado. Retomar um idioma, um curso, um estudo que estava parado.

Reconectar-se com um professor, um mentor, uma fonte de sabedoria. Júpiter em Câncer fala de casa, nutrição e raízes — decisões sobre moradia e família que estavam em suspenso tendem a encontrar uma direção.

Como Júpiter não é um planeta pessoal como Mercúrio ou Vênus, seu efeito tende a ser mais sutil no dia a dia — mas perceptível. Pode ser aquela conclusão que finalmente chega, aquela decisão que se resolve, aquela sensação de que algo se desbloqueou por dentro.

No plano coletivo, Júpiter rege questões judiciais e relações internacionais. Seu movimento direto pode sinalizar retomada de julgamentos, reviravolta em processos ou mudanças de rumo em decisões que estavam represadas desde novembro de 2025.

O que este trânsito indica:

Retomada de planos e projetos estagnados desde novembro de 2025

Reviravolta ou retomada de processos judiciais

Decisões sobre moradia e questões familiares que se desbloqueiam

Sensação renovada de fé, otimismo e perspectiva de futuro

Reconexão com estudos, espiritualidade e fontes de sabedoria

Os astros apontam — a escolha é sua

Esta semana traz um arco claro: começa com Vênus sendo testada por Saturno e encerra com Júpiter retomando o movimento. O meio do caminho é feito de clareza mercurial, profundidade plutoniana e introspecção sagitariana. É uma semana que cobra — mas também libera.

O espírito desta semana não é de luta contra a realidade, mas de concentração no que está ao seu alcance.

O que cabe a você fazer?

O que você está adiando?

Que atitude mais honesta você está evitando tomar?

Fazer essa pergunta — e respondê-la com coragem — é o que Áries, Saturno e Júpiter direto estão pedindo juntos.

O céu não veio para complicar sua vida. Veio para mostrar onde você está sendo convocada(o) a crescer. Os trânsitos sinalizam possibilidades, abrem janelas, fecham ciclos. Mas quem decide o que fazer com tudo isso é você — e isso nunca muda.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

O post Previsões da semana de 08 a 14/03: amor e finanças serão testados apareceu primeiro em Personare.