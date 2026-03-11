Previsões para cada signo no Ano Novo Astrológico 2026

O ano que começa no dia 20 de março de 2026 mostram promete ser histórico. No céu, cinco planetas se reúnem em Áries ao mesmo tempo, inaugurando um período de rupturas e recomeços profundos. Mas cada signo vai viver este Ano Novo Astrológico de 2026 de uma forma diferente.

As previsões completas para o novo ano você encontra aqui. A seguir, veja a análise por signo e saiba o que cada um pode esperar desse novo ciclo.

Destaques do Ano Novo Astrológico 2026

Data: 20/03/2026, às 11h46

Destaque : cinco planetas em Áries formam um stellium histórico no signo dos inícios

: cinco planetas em Áries formam um stellium histórico no signo dos inícios Tom geral: rupturas, recomeços e decisões que não podem mais ser adiadas.

rupturas, recomeços e decisões que não podem mais ser adiadas. O que muda: cada signo Ascendente sente esse céu numa Casa diferente — e é ali que o recomeço tende a acontecer

cada signo Ascendente sente esse céu numa Casa diferente — e é ali que o recomeço tende a acontecer Como usar: descubra seu Ascendente e veja onde a energia de 2026 aponta para você

Como usar este artigo

As previsões abaixo foram pensadas para o signo Ascendente — não o signo Solar. O Ascendente representa a forma como você se apresenta ao mundo e é o ponto de partida para leituras mais precisas do mapa astrológico.

Se você não sabe o seu Ascendente, descubra gratuitamente com a Calculadora de Ascendente do Personare. Basta inserir data, horário e local de nascimento.

Agora, sim, veja as previsões pro seu signo no Ano Novo Astrológico 2026.

Áries

O Ano Novo Astrológico 2026 ativa diretamente o signo de Áries. O stellium de cinco planetas no seu Ascendente marca um recomeço pessoal poderoso. Algo dentro de você pede movimento, novos começos e protagonismo.

A conjunção Saturno-Netuno no seu signo convida a construir esse novo ciclo com estrutura e propósito — não apenas com entusiasmo.

O desafio é não agir de forma impulsiva. Mercúrio Retrógrado em Peixes na sua casa do inconsciente pede que você resolva pendências internas antes de avançar — medos não nomeados e padrões antigos que ainda operam nos bastidores merecem atenção.

No segundo semestre, Júpiter em Leão ativa sua área da criatividade, prazer e protagonismo ganham força. É um período favorável para projetos autorais e novas formas de se expressar.

Dica para Ascendente em Áries: aja — mas com intenção. A diferença entre impulso e decisão consciente tende a ser decisiva em 2026.

Touro

O stellium em Áries ativa sua área do inconsciente e do que precisa ser encerrado antes de um novo ciclo começar. Março convida a rever prioridades e reconstruir a segurança emocional aos poucos — mudanças internas ajudam a fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente traz estabilidade.

Júpiter em Câncer favorece aprendizados, comunicação e trocas significativas no primeiro semestre. É um período propício para estudos, cursos e conversas que ampliam perspectivas.

Com Urano em Gêmeos na sua área de recursos e valores pessoais, o tema das finanças tende a passar por transformações ao longo do ano — revisões sobre o que você realmente prioriza são bem-vindas.

Dica para Ascendente em Touro: nem toda mudança precisa ser rápida. Algumas precisam ser estáveis para durar.

Gêmeos

O Ascendente em Gêmeos coloca você no centro de um dos movimentos mais significativos de 2026: Urano ingressa definitivamente no seu signo, trazendo reviravoltas, inovação e necessidade de adaptação.

Novas formas de se comunicar, se posicionar e se reinventar tendem a surgir — às vezes de forma inesperada.

O Ano Novo Astrológico traz clareza mental após um período de dúvidas e revisões internas. Novas percepções podem mudar a forma como você comunica desejos e se conecta com as pessoas.

Júpiter em Câncer favorece crescimento gradual na sua área financeira no primeiro semestre — mas pede organização e critério. No segundo semestre, Júpiter em Leão ativa sua área de comunicação e aprendizado, favorecendo projetos criativos e novas trocas.

Dica para Ascendente em Gêmeos: a inovação que Urano traz é real — mas o melhor aproveitamento vem com planejamento por trás.

Câncer

O stellium em Áries ativa sua área de carreira e imagem pública — um ciclo de maior visibilidade e protagonismo profissional está se abrindo.

Março marca uma expansão emocional importante, trazendo coragem para sair da zona conhecida e agir com mais confiança nas próprias escolhas.

Júpiter em Câncer no primeiro semestre é o grande presente do ano: o planeta da expansão transita pelo seu próprio signo, favorecendo crescimento pessoal, emocional e profissional. É um período que ocorre a cada 12 anos — aproveite.

O desafio é equilibrar avanços na carreira sem negligenciar as bases emocionais. A tensão entre o impulso de Áries e a necessidade de segurança de Câncer pede equilíbrio.

Dica para Ascendente em Câncer: use o primeiro semestre para expandir com propósito — Júpiter no seu signo não aparece todo ano.

Leão

O stellium em Áries ativa sua área de expansão, estudos e novas crenças. Março pode provocar transformações profundas na forma como você exerce seu poder pessoal — velhos padrões começam a se encerrar, abrindo espaço para decisões mais autênticas e relações mais verdadeiras.

Os eclipses de agosto incidem diretamente sobre o seu signo, apontando para um período de virada significativa: revisões profundas de identidade e o que você realmente quer construir a partir de agora.

Júpiter em Leão a partir de 30/06 é o grande movimento do segundo semestre para você — criatividade, protagonismo e reconhecimento tendem a ganhar força. É um ciclo de colheita para quem souber plantar bem no primeiro semestre.

Dica para Ascendente em Leão: o segundo semestre tende a ser seu — mas o primeiro semestre é o momento de preparar o terreno.

Virgem

O stellium em Áries ativa sua área de transformações profundas e partilhas — o que precisa morrer para renascer tende a vir à tona. Março pode trazer clareza sobre vínculos importantes e expectativas compartilhadas, transformando sua forma de decidir e se comprometer.

O Eclipse Lunar de 28/08 em Peixes incide sobre sua área de parcerias — vínculos afetivos e profissionais baseados em idealização ou desequilíbrio tendem a pedir revisão.

Júpiter em Câncer favorece expansão nas amizades, redes de contato e projetos coletivos no primeiro semestre. É um período propício para construir alianças com potencial real.

Dica para Ascendente em Virgem: transformações profundas pedem coragem para soltar o que não serve — e discernimento para reconhecer o que merece ficar.

Libra

O stellium em Áries ativa sua área de parcerias afetivas e profissionais. Março convida a reorganizar rotinas e equilibrar melhor suas prioridades — ajustes na forma como você cuida do seu tempo e energia redefinem como você age e mantém relações mais saudáveis.

A tensão entre o impulso de Áries e a necessidade de vínculo de Câncer aponta para um ano de ajustes nas expectativas afetivas. O ideal é construir parcerias que nutram sem sufocar — e que respeitem a individualidade de cada um.

Vênus Retrógrado no final do ano toca diretamente o seu signo — padrões relacionais que se repetem e mágoas antigas tendem a vir à tona para que escolhas mais conscientes sejam feitas.

Dica para Ascendente em Libra: 2026 pede revisão honesta nas parcerias — não para encerrar tudo, mas para construir vínculos mais verdadeiros.

Escorpião

O stellium em Áries ativa sua área de rotina, saúde e trabalho cotidiano. Março reacende paixões e inspira novas formas de expressão pessoal — renovação emocional através da autenticidade e coragem de sentir mais tende a mudar a maneira como você se relaciona e busca prazer na vida.

Plutão em Aquário aponta para transformações profundas nas bases emocionais e familiares ao longo do ano. O que sustenta sua vida interna passa por revisões — e isso pode ser libertador para quem estiver disposto a olhar com honestidade.

Júpiter em Câncer favorece expansão em estudos, viagens e novas perspectivas no primeiro semestre. É um período propício para aprender, explorar e ampliar horizontes.

Dica para Ascendente em Escorpião: a intensidade de 2026 é um convite à transformação real — não à resistência.

Sagitário

O stellium em Áries ativa sua área de criatividade, prazer e projetos autorais. Março volta sua atenção para raízes emocionais e questões familiares importantes — ao reorganizar sua base interna, você ganha mais clareza para agir e decidir.

Júpiter em Câncer aponta para um primeiro semestre de transformações financeiras e emocionais profundas — revisões sobre partilhas e vínculos de dependência podem vir à tona. No segundo semestre, Júpiter em Leão ativa sua área de expansão e novos horizontes — viagens, estudos e novas crenças ganham força.

Saturno em Áries na sua área criativa convida a construir projetos com mais estrutura e comprometimento — menos improviso, mais consistência.

Dica para Ascendente em Sagitário: o segundo semestre tende a ser mais expansivo — use o primeiro para consolidar as bases internas.

Capricórnio

O stellium em Áries ativa sua área do lar, da família e das bases emocionais. Março favorece aprendizados e trocas que ampliam sua visão de futuro — conversas e mudanças de perspectiva importantes podem acontecer, transformando sua maneira de decidir e se posicionar.

Saturno em Áries aponta para um ciclo de reestruturação das bases familiares e domésticas. Cobranças, responsabilidades e revisões sobre onde e com quem você quer construir sua vida tendem a ser temas centrais do ano.

Júpiter em Câncer favorece expansão nas parcerias afetivas e profissionais no primeiro semestre — é um período propício para formalizar vínculos e construir alianças com potencial real.

Dica para Ascendente em Capricórnio: as bases que você constrói em 2026 tendem a sustentar os próximos anos — vale a atenção redobrada.

Ascendente em Aquário

O stellium em Áries ativa sua área de comunicação, estudos e trocas cotidianas. Março direciona sua atenção para valores pessoais e segurança material — você começa a redefinir prioridades e agir com mais consciência sobre o que sustenta seu futuro.

Plutão em Aquário continua transformando sua identidade e forma de se relacionar com o mundo. Em 2026, esse processo ganha um novo capítulo: quem você está se tornando começa a se tornar mais visível para os outros.

Urano em Gêmeos ativa sua área de criatividade e expressão pessoal — projetos inovadores e novas formas de prazer podem surgir de forma inesperada.

Dica para Ascendente em Aquário: Plutão está redesenhando quem você é — 2026 é um bom ano para abraçar essa transformação em vez de resistir a ela.

Peixes

O stellium em Áries ativa sua área de recursos financeiros e valores — o que você constrói com as próprias mãos entra em foco. Março pode trazer uma limpeza emocional importante: antigos padrões e expectativas começam a se dissolver para abrir espaço a uma nova forma de se posicionar no mundo.

Mercúrio Retrógrado em Peixes na virada do ciclo aponta para um período de revisão profunda — especialmente em como você se comunica, o que acredita e quais compromissos ainda fazem sentido. A intuição tende a estar especialmente afiada nesse momento.

Com Saturno e Netuno saindo do seu signo, 2026 aponta para um alívio gradual das cobranças e inseguranças dos últimos anos. É um ciclo de reorganização — e de plantar com mais leveza o que você quer colher nos próximos anos.

Dica para Ascendente em Peixes: a intuição é sua maior aliada em 2026 — confie nela, mas transforme os insights em ações concretas.

Conclusão: 2026 começa com um convite para cada signo

O Ano Novo Astrológico 2026 não fala igual para todo mundo. O stellium histórico em Áries ativa Casas diferentes para cada Ascendente — e é nessa Casa que a energia de recomeço tende a se manifestar com mais força.

O convite coletivo é claro: encerrar antes de iniciar, agir com intenção e equilibrar movimento e descanso. Mas como isso se traduz na sua vida depende de onde o céu está apontando para você especificamente.

FAQ: previsões por signo para o Ano Novo Astrológico 2026

Por que as previsões são pelo signo Ascendente e não pelo signo Solar? O Ascendente representa o ponto de partida do Mapa Astral e determina as áreas da vida onde os trânsitos atuam. Por isso, as previsões pelo Ascendente tendem a ser mais precisas e personalizadas do que pelo signo Solar.

Como descubro meu signo Ascendente? Acesse a Calculadora de Ascendente gratuita do Personare. Você vai precisar da data, horário e local de nascimento.

O que é o stellium em Áries e por que ele importa para o meu signo? Stellium é quando três ou mais planetas ocupam o mesmo signo. Em 2026, cinco planetas estão em Áries na virada do ciclo — e esse stellium ativa uma área específica da sua vida, dependendo do seu Ascendente. É ali que a energia de recomeço tende a ser mais sentida.

Preciso do Horóscopo Personalizado para entender melhor as previsões? Sim. As previsões por signo Ascendente são uma visão geral. O Horóscopo Personalizado considera todo o seu Mapa Astral e aponta como os trânsitos atuam especificamente na sua vida no dia a dia.

Quando começa o Ano Novo Astrológico 2026? Em 20/03/2026, às 11h46 (horário de Brasília), com o ingresso do Sol em Áries.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

O post Previsões para cada signo no Ano Novo Astrológico 2026 apareceu primeiro em Personare.