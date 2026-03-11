As mulheres na Astrologia para além dos signos

É comum associarmos nossa personalidade diretamente ao nosso signo solar, ou seja, “sou de Câncer, portanto, chorona” ou “sou de Sagitariana, por isso não me apego”. Mas a representação das mulheres na Astrologia é feita, principalmente, por três planetas: Lua, Vênus e Marte.
Neste artigo, entenda por que eles são associados ao feminino e conheça as características de cada um.
Lua: como você se vê como mulher
- A Lua no Mapa Astral é associada ao feminino, pois a mulher também tem ciclos. Por isso, é um significador geral de mulheres: esposa, mãe, chefe ou colega mulher, namorada, amiga, etc.
- Os trânsitos (isto é, quando um planeta no céu se comunica com um ponto ou planeta no nosso Mapa, durante um certo período de tempo) ligados a ela podem simbolizar ocorrências envolvendo mulheres.
- Por isso, o signo onde a Lua está no seu Mapa Astral mostra como você se vê como mulher e também como percebe a questão da maternidade.
Vênus: como você expressa o amor
- O posicionamento de Vênus no Mapa Astral de mulheres indica como você expressa a afetividade, seus gostos e tudo aquilo que dá prazer.
- Mas Vênus também é um indicativo da autoimagem feminina e do jeito de seduzir.
- Saber que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação é fundamental para saber no que investir afetivamente e entender suas contradições.
Marte: o que te atrai
- Marte é um importante significador de desejo e sexualidade. No Mapa Astral de uma mulher, o posicionamento revela o tipo de homem que lhe atrai.
- Assim, para a Astrologia, há 12 estilos que mostram o tipo que agrada às mulheres. Há mulheres, por exemplo, que gostam de homens assertivos, enquanto outras preferem os mais discretos.
