7 dias para o evento mais poderoso da Astrologia: você está preparado?

Você sabia que, para a Astrologia, o ano não começa em 1º de janeiro? O Ano Novo Astrológico é o momento em que o Sol entra em Áries — o primeiro signo do zodíaco — marcando o início de um novo ciclo para todos os signos. Por isso, é a data mais importante da Astrologia!

Spoiler: O Ano Novo Astrológico de 2026 chega com uma das configurações mais fortes dos últimos anos! Os astrólogos Yub Miranda e Naiara Tomayno vão explicar exatamente o que começa agora: no céu, no mundo e na sua vida numa live gratuita – inscreva-se aqui!

O que é o Ano Novo Astrológico?

O Ano Novo Astrológico é a data mais importante do calendário astrológico. Diferente do calendário gregoriano, que herdamos de um decreto do líder romano Júlio César, a Astrologia acompanha os movimentos do Sol pelo zodíaco.

Por isso, o ano astrológico começa no momento exato em que o Sol ingressa no grau zero de Áries, dando início à sequência dos 12 signos.

Mas não se trata de um momento puramente simbólico. O Mapa Astral baseado neste momento específico revela tendências para os 365 dias seguintes, mais precisamente até o Sol completar a volta zodiacal, terminando em Peixes.

O Mapa do Ano Novo Astrológico é calculado para um lugar específico. Isso significa que a configuração planetária do momento da entrada do Sol em Áries, observada para Brasília, revela tendências particulares para todo o Brasil naquele ciclo.

Além disso, o Ano Novo Astrológico está diretamente ligado ao Equinócio — o momento em que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. No Brasil e no Hemisfério Sul, marca o início do Outono; no Hemisfério Norte, anuncia a Primavera.

Esse instante não é simbólico: o Mapa Astral construído para aquele momento específico revela tendências para o período inteiro, até o Sol completar a volta pelos signos.

Prepare-se para a próxima virada! Veja aqui o guia com as previsões para o Ano Novo Astrológico 2026

Por que o ano astrológico começa em março?

A Astrologia Tropical — sistema amplamente utilizado no Ocidente — baseia seus signos nas estações do ano, não nas constelações físicas no céu. Por isso, o ponto de partida do zodíaco é o momento do Equinócio de Outono/Primavera, que ocorre em março.

De acordo com o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral do Personare, “esse ponto zero coincidiu com a constelação de Áries no céu antigamente, e foi por isso que o primeiro signo recebeu esse nome”.

Com o movimento de precessão dos equinócios ao longo dos séculos, a constelação e o signo foram se afastando — mas o calendário astrológico manteve Áries como início, por seu significado simbólico de renovação e começo.

A partir de Áries, o Sol percorre os 12 signos na ordem conhecida, completando o ciclo no final de Peixes, em fevereiro ou março do ano seguinte.]

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Quando começa o Ano Novo Astrológico?

A entrada do Sol em Áries ocorre sempre entre os dias 19 e 21 de março, mas o horário exato varia a cada ano. Isso acontece porque a órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito — é uma elipse —, o que faz o ritmo do calendário astronômico flutuar levemente e até mudar as datas dos signos.

Datas do Ano Novo Astrológico: de 2026 a 2031

Ano Data Horário (Brasília) 2026 20 de março 11h45 2027 20 de março 17h24 2028 19 de março 23h17 2029 20 de março 05h01 2030 20 de março 10h51 2031 20 de março 16h40

Fonte: Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE)

Acompanhe também as datas de eclipses, retrógrados e outros trânsitos importantes no nosso calendário astrológico 2026.

Qual a diferença entre o Ano Novo Astrológico, o gregoriano e o chinês?

Existem diferentes sistemas para marcar o início de um novo ano, cada um com uma lógica e origem própria.

Enquanto o Ano Novo gregoriano é uma convenção social e administrativa, o Ano Novo Astrológico é baseado em um fenômeno astronômico real — o Equinócio.

Já o Ano Novo Chinês segue o ciclo da Lua, combinado com as estações, e muda de data a cada ano dentro de uma janela de cerca de quatro semanas.

Entenda as principais diferenças:

Tipo de Ano Novo Quando ocorre Base do calendário Origem Gregoriano 1º de janeiro Decreto político (Júlio César / reforma papal) Roma Antiga / Europa Astrológico ~20 de março (dia que o Sol entra em Áries) Movimento do Sol pelo zodíaco / Equinócio Babilônia / Grécia Antiga Chinês Tem duas datas que variam entre janeiro e fevereiro Calendário lunissolar China Antiga

O que muda com o Ano Novo Astrológico?

O Ano Novo Astrológico inaugura um novo ciclo de energias para todos os signos — não apenas para Áries.

As configurações planetárias do momento exato da entrada do Sol em Áries funcionam como uma “impressão digital” do ano: revelam os temas centrais, os desafios e as oportunidades que terão mais relevância até o próximo equinócio.

Para cada pessoa, o impacto varia de acordo com o signo solar e, especialmente, com o Signo Ascendente.

Saber em qual casa astrológica o Sol entra no seu Mapa Natal ajuda a identificar em qual área da vida você terá mais movimento no novo ciclo — seja nos relacionamentos, na carreira, nas finanças ou na saúde.

Para saber qual é essa área, siga este passo a passo rápido, fácil e gratuito:

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Então você verá a lista de trânsitos ativos na sua vida neste momento.

Perto da data Ano Novo Astrológico, procure pelo trânsito de “Sol na Casa X e Lua na Casa X“, como na imagem abaixo, em que a pessoa está com Sol na Casa 10.

Agora que você já sabe qual é a sua Casa que será ativada no Ano Novo Astrológico, veja algumas direções possíveis:

Casas 1, 5 e 9: autodescoberta, criatividade e expansão. Um período de busca por significado e novos horizontes.

autodescoberta, criatividade e expansão. Um período de busca por significado e novos horizontes. Casas 2, 6 e 10: foco na vida material e profissional. É um ano para estruturar metas financeiras, investir em carreiras e estabelecer rotinas saudáveis.

foco na vida material e profissional. É um ano para estruturar metas financeiras, investir em carreiras e estabelecer rotinas saudáveis. Casas 3, 7 e 11: mudanças nas relações interpessoais, seja em parcerias amorosas, amizades ou redes de contatos.

mudanças nas relações interpessoais, seja em parcerias amorosas, amizades ou redes de contatos. Casas 4, 8 e 12: transformação interna. É um ano para curar emoções, se conectar com a espiritualidade e desapegar do passado.

Como celebrar e se preparar para o novo ciclo astrológico

O Ano Novo Astrológico coincide com Mabon, o ritual de Outono no Hemisfério Sul — um ponto de equilíbrio entre luz e sombra. Segundo a mestre espiritual Joanita Molina, esse período é ideal para práticas de gratidão, meditação e introspecção.

Algumas formas de se conectar com essa energia:

Limpeza energética: Utilize banhos de ervas, organização do lar e meditação para alinhar corpo e mente. Veja aqui o passo a passo de como limpar a energia para o Ano Novo Astrológico.

Utilize banhos de ervas, organização do lar e meditação para alinhar corpo e mente. Ritual de Outono : esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, é importante que um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau seja o guia. Saiba como fazer o Ritual de Outono aqui .

: esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, é importante que um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau seja o guia. . Conexão com a natureza: caminhadas ao ar livre, respirações conscientes e contemplação do pôr do sol ajudam a sentir a transição astrológica.

caminhadas ao ar livre, respirações conscientes e contemplação do pôr do sol ajudam a sentir a transição astrológica. Prática em casa: conheça este ritual simples para o Ano Novo Astrológico que você pode fazer só em casa.

Checklist para começar o ano astrológico com a energia alinhada:

Escreva seus objetivos e intenções para o novo ciclo.

Revise os aprendizados do ano astrológico anterior e o que deseja transformar.

Realize uma limpeza na sua casa e energize o ambiente com cristais e ervas.

Medite sobre o seu signo solar e ascendente para entender os desafios e oportunidades do ciclo.

O Ano Novo Astrológico é muito mais do que uma data no calendário: é um ponto de reinício baseado em um fenômeno astronômico real, carregado de simbolismo e com impacto direto nas tendências do novo ciclo.

Quer aprofundar ainda mais seu autoconhecimento? Explore nossos conteúdos sobre signos, previsões e o Mapa Astral do Personare.

Perguntas frequentes sobre o Ano Novo Astrológico

Quando começa o Ano Novo Astrológico de 2026?

O Ano Novo Astrológico 2026 começa no dia 20 de março de 2026, às 11h46 (horário de Brasília). Para saber as previsões completas desse ciclo, confira nosso artigo dedicado ao Ano Novo Astrológico 2026.

Quando é o Ano Novo Astrológico?

O Ano Novo Astrológico ocorre sempre entre os dias 19 e 21 de março, quando o Sol entra em Áries. A data exata varia levemente a cada ano por conta da órbita elíptica da Terra. Consulte a tabela acima para ver os horários de 2025 a 2030.

Qual a diferença entre o Ano Novo Astrológico e o Ano Novo de 1º de janeiro?

O Ano Novo de 1º de janeiro é uma convenção do calendário gregoriano, criada por razões administrativas e políticas na Roma Antiga. O Ano Novo Astrológico, em março, é baseado em um fenômeno astronômico real: o Equinócio, momento em que dia e noite se igualam e o Sol inicia seu percurso pelo zodíaco.

Qual a diferença para o Ano Novo Chinês?

O Ano Novo Chinês segue o calendário lunissolar: começa na lua nova entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, e cada ano é associado a um animal do zodíaco chinês. Já o Ano Novo Astrológico segue o movimento do Sol, não da Lua, e não tem animais — mas sim os 12 signos do zodíaco ocidental.

O Ano Novo Astrológico é o mesmo para todos os signos?

Sim. A entrada do Sol em Áries é um evento universal que marca o início do novo ciclo para todos os signos — não apenas para os arianos. A diferença é como cada signo solar e ascendente sente esse impulso de renovação, dependendo de como o Mapa do Ano se conecta com seu Mapa Natal individual.

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