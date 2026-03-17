Lua Nova em Peixes: o portal de encerramento antes do Ano Novo Astrológico

A Lua Nova em Peixes de 18/03 não é uma lunação comum. Ela chega como o último respiro do zodíaco — o encerramento definitivo antes do Ano Novo Astrológico.

Para completar, logo depois, Mercúrio Retrógrado chega ao fim. Três movimentos que, juntos, apontam para novos rumos com força e clareza.

Se você está sentindo cansaço que não passa depois de dormir ou uma vontade súbita de silenciar o barulho do mundo, não estranhe. É só um pedido interno para abrir espaço para a transição. Este é o momento de cuidar do terreno antes de plantar as sementes do novo ciclo.

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Resumo da Lua Nova em Peixes:

Quando acontece: 18/03, às 22h23

18/03, às 22h23 Céu do momento: coincide com o ingresso do Sol em Áries (Ano Novo Astrológico) e com o fim do Mercúrio Retrógrado

coincide com o ingresso do Sol em Áries (Ano Novo Astrológico) e com o fim do Mercúrio Retrógrado Foco: encerramento, limpeza do inconsciente e conexão com a intuição

encerramento, limpeza do inconsciente e conexão com a intuição Oportunidades: momento ideal para intenções internas

momento ideal para intenções internas Riscos: escapismo, ilusão e procrastinação

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O que torna esta Lua Nova em Peixes tão especial?

Toda Lua Nova sugere um começo. Em Peixes, o último signo do zodíaco, esse começo é precedido de um encerramento profundo.

Além de ser a lunação final, a de 2026 ocorre numa confluência de eventos:

Lua Nova em Peixes — abre um novo ciclo lunar com foco em dissolução, intuição e espiritualidade.

— abre um novo ciclo lunar com foco em dissolução, intuição e espiritualidade. Sol em Áries (Ano Novo Astrológico) — marca o início dos 12 meses do calendário astrológico, com energia de coragem e novos começos.

— marca o início dos 12 meses do calendário astrológico, com energia de coragem e novos começos. Mercúrio retoma movimento direto — após um período de revisões, a comunicação e as decisões tendem a fluir com mais clareza.

Juntos, eles formam um portal raro. Primeiro, Peixes pede o recolhimento e a limpeza. Depois, Áries convida à ação.

Os três movimentos simbolizam a mesma mensagem: sua vida está apontando para uma nova direção. Pode ser uma postura mais corajosa dentro do caminho que você já percorre — ou um movimento novo, mais inspirado e conectado com a sua essência.

O recuo da maré: por que Peixes vem antes de Áries

Imagine o oceano antes de uma grande onda quebrar na areia.

Para que a onda (Áries) tenha força e alcance, a maré precisa recuar profundamente (Peixes). Esse recuo não é perda — é recolhimento de potência.

Se você tentar forçar o movimento sem permitir o recuo, a ação será curta e sem sustentação. Quanto mais você silenciar e limpar agora, maior tende a ser o seu impulso no novo ciclo.

Veja mais: Como se liberar de energias antigas

O que Peixes pede: temas centrais desta lunação

A lunação de Peixes dura até 17/04 e convida cada pessoa a desenvolver os atributos desse signo num novo nível — e a vencer os desafios que ele representa.

Peixes rege o que não é visível aos olhos, mas é sentido pelo coração. Os temas que tendem a se destacar neste ciclo são:

Encerramento e liberação — soltar o que pesou durante o último ano astrológico

— soltar o que pesou durante o último ano astrológico Intuição e consciência — escutar as mensagens que chegam quando o barulho externo diminui

— escutar as mensagens que chegam quando o barulho externo diminui Entrega e confiança — reconhecer que nem tudo está sob controle direto

— reconhecer que nem tudo está sob controle direto Conexão espiritual — fortalecer o vínculo com a própria essência

— fortalecer o vínculo com a própria essência Empatia e cuidado — olhar para si e para o outro com compaixão, sem se perder no processo

Tendências e desafios do período

No nível pessoal, a sensibilidade tende a aumentar. Você pode sentir que sua energia está mais porosa, absorvendo o ambiente ao redor. Estabelecer limites claros e cuidar da higiene mental é essencial.

No nível coletivo, o clima aponta para revisão e busca por propósito. O mundo parece desacelerar para questionar o que realmente faz sentido além da performance.

Desafios

Escapismo e ilusão: fugir de situações, relações ou ambientes para não se decepcionar

Vício em distrações: tempo excessivo no celular, maratonas de séries, sono em excesso

Dependências mais sérias: remédios para dormir, substâncias e entorpecentes

Jogo vítima-salvador: querer fugir dos próprios problemas salvando tudo e todos

Esses são sinais de que a alma está pedindo atenção.

Oportunidades

Meditação, oração ou gratidão como prática diária de conexão

Arte e expressão criativa: cantar, compor, pintar, desenhar, dançar

Filantropia e doação como caminho de conexão com o Sagrado

Autoconhecimento e terapia para nutrir a alma de dentro para fora

Ajudar com limite e critério — e saber pedir ajuda quando necessário

Com a alma nutrida, você tende a se sentir em conexão com a Vida. Percebe que somos todos gotas de um mesmo oceano — cada um com sua individualidade, mas conectados por estarmos dentro do mesmo mar.

Esse sentimento abre o coração para viver a abundância e a prosperidade, sem culpas e sem martírio.

Como aproveitar a Lua Nova em Peixes: práticas e rituais

1. Prática da Pausa e Autorregulação

Três vezes ao dia, pare por um minuto. Feche os olhos, respire fundo e nomeie o que você está sentindo naquele momento.

Exemplos: “estou sentindo pressa”, “estou sentindo cansaço”. Depois, pergunte: “O que escolho fazer sabendo como estou?”

Essa prática evita a reatividade na transição para o novo ano. A autorregulação emocional permite observar o impulso sem ser dominada por ele.

2. O Mapa das Intenções

Liste quatro grandes intenções para o novo ciclo astrológico. Foque no como você quer se sentir, não apenas no que quer ter.

Coloque as frases no seu calendário e destaque uma a cada trimestre. Essa prática alinha sua vontade ao impulso criador do Ano Novo Astrológico.

Se quiser entender como esses temas se distribuem no seu mapa pessoal, conheça a sua Revolução Solar e trace estratégias para o ano.

3. Banho de Harmonização Vibracional

Prepare um banho com sal grosso (do pescoço para baixo), seguido de um banho de ervas como eucalipto ou manjericão (pode ser da cabeça aos pés).

Peixes rege a água e a purificação profunda desde o corpo sutil. Essa prática sugere limpeza de energias mais densas e restauração do campo energético.

4. Afirmações para o Período

As afirmações precisam de coerência interna para funcionar. Escolha uma ou duas para repetir ao longo das próximas semanas:

“Eu confio no fluxo da vida e entrego o que não posso controlar.”

“Meu passado me trouxe até aqui, eu o honro e eu escolho meu futuro.”

“Estou aberta para receber as novas sementes deste ciclo.”

“Minha intuição é meu guia seguro para o novo começo.”

5. Caminhos de Apoio

Se você sente que este portal pede um suporte mais direcionado, aqui estão os caminhos de acompanhamento:

Mesa Frequencial para Apometria — para lidar com tensões, crenças e energias que já cumpriram seu ciclo

Consulta Astrológica Personalizada — para descobrir em qual área do seu Mapa Astral a lunação aponta transformação e traçar estratégias práticas

Sessão de Tameana — para alinhar sua vibração com o propósito de vida

Cuidadoria 5D— para transformar insights em estratégias reais de evolução, com método e sessões de cuidado

Conclusão: o recuo que prepara o salto

A vida raramente responde apenas ao que desejamos. Ela tende a responder ao que, internamente, está validado por nossas escolhas, crenças e sentimentos.

O céu de março apresenta uma confluência rara: Lua Nova em Peixes, Ano Novo Astrológico e Mercúrio retomando o movimento direto na mesma semana. A mensagem astrológica aponta para novos rumos — com mais coragem e mais conexão com a alma.

Peixes pede o recolhimento estratégico. Áries pedirá a ação. Quem cuida do terreno agora tende a colher com mais força no ciclo que se abre.

Que este mergulho seja profundo. E que o passo para o novo seja leve e próspero.

FAQ — Perguntas frequentes sobre a Lua Nova em Peixes

Por que sinto tanto cansaço nesta fase? Peixes é o signo da dissolução. Energeticamente, o corpo tende a pedir recolhimento para processar tudo o que foi vivido no último ano astrológico. Não é preguiça — é necessidade de “limpeza de sistema”.

Posso começar projetos novos agora? A Lua Nova favorece intenções, mas Peixes sugere que o início seja interno: planejamento e visualização. A ação externa e o “lançamento” tendem a fluir melhor quando o Sol entrar em Áries.

O que muda com o fim do Mercúrio Retrógrado na mesma semana? A retomada do Mercúrio direto aponta para maior clareza nas comunicações e decisões. Junto com a Lua Nova e o Ano Novo Astrológico, o período sugere um movimento natural de novos rumos.

Como saber em qual área da minha vida esta lunação aponta transformações? Isso depende de onde Peixes está posicionado no seu Mapa Astral pessoal. Acesse seu Mapa Astral completo gratuitamente no Personare e descubra.

Esta Lua Nova é diferente das outras? Sim. Por ser a última do zodíaco, carrega a energia de todos os 11 signos anteriores. É a lunação mais indicada para encerramentos definitivos e limpezas profundas — especialmente antes de um Ano Novo Astrológico.

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Simone Kobayashi e Yub Miranda

Simone Kobayashi e Yub Miranda são especialistas do Personare

terapiavibracionalonline@gmail.com

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